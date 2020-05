Čaputová navštívila Slovenskú národnú galériu a vyzvala na podporu kultúrnych inštitúcií

Kultúra trpí ekonomickými dopadmi krízy

Súčasť identity a pamäti národa

21.5.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala ľudí, aby navštívili galérie, múzeá či iné kultúrne inštitúcie. Hlava štátu tak urobila vo štvrtok počas svojej návštevy v Slovenskej národnej galérii (SNG).Podľa Čaputovej sú kultúra a umenie „nesmierne dôležité“ a sú súčasťou ľudskej identity, pamäti národa, vzdelávania a výchovy. Štát by mal preto podľa nej umelcom pomôcť, a to nielen podporou verejných, ale aj súkromných kultúrnych inštitúcií.Prezidentka reagovala na uvoľnenie 4. fázy opatrení súvisiacich s ochorením Covid-19 aj tým, že prišla navštíviť SNG. „Chcem pozvať ľudí, aby využili túto príležitosť a prišli sa pozrieť do SNG alebo do iných ustanovizní, pretože kultúra a umenie sú nesmierne dôležité,“ povedala hlava štátu.Myslí si, že dôležitosť kultúry a umenia si uvedomili ľudia práve v období koronakrízy, pretože sa v izolácii utiekali k dobrej knihe či hudbe. „Práve v týchto ťažkých chvíľach si uvedomujeme, ako nás kultúra povznáša a ako nás zošľachťuje,“ dodala.Prezidentka pripomenula, že práve oblasť kultúry teraz trpí ekonomickými dopadmi krízy. „Tým, že museli byť zavreté divadlá, galérie či sa nemohli realizovať koncerty, tak mesačne bola strata niekoľko tisíc eur, ktorú mali tieto inštitúcie a aj umelci samotní,“ pripomenula. Myslí si, že aj z tohto dôvodu by mala byť uvedenej oblasti venovaná dostatočná pozornosť, „pretože to je investícia do nášho vzdelania, tak ako som povedala, do povznesenia ducha“.Čaputová uviedla, že štát by mal pomôcť aj súkromným inštitúciám, ktoré pre krízu zostali zatvorené.„Umenie je súčasť našej identity, súčasť pamäti národa, vzdelávania a výchovy, takže si naozaj myslím, že by naozaj mali byť investované prostriedky aj týmto smerom a takisto aj na pomoc individuálnym umelcom, ľuďom, ktorí sú súčasťou kultúry a umenia a možno sa im stalo, že prepadli cez tú záchrannú sieť ekonomických opatrení,“ uzavrela.Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila vo štvrtok 21. mája SNG. V sprievode herca Martina Hubu si prezrela výstavu, ktorú SNG pripravila v súvislosti so stým výročím slovenského profesionálneho divadla a pri príležitosti stého výročia narodenia profesora Ladislava Vychodila. Dôsledky súčasnej krízy pocítila aj kultúrna obec, prezidentka jej tak chcela symbolicky vyjadriť podporu.