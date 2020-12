Krajčí: Podrobnosti o lockdowne zverejníme až po rokovaní

Lockdown bude, jeho formu a termín však oznámia členovia vlády až po stredajšom rokovaní kabinetu. Pred začiatkom zasadnutia to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).



Zdôraznil, že situácia s nárastom chorých je vážna. "Mňa veľmi mrzí situácia v nemocniciach, kde pribúdajú pacienti," doplnil šéf rezortu zdravotníctva. Vyhol sa náznakom konkrétnych termínov spustenia lockdownu i jasnej odpovedi na otázku, či napríklad bude mobilita podmienená absolvovaním testu. Upozornil však na to, že s testovaním sa ráta. "Ja robím všetko pre to, aby bolo čo najviac mobilných odberných miest," povedal.

Čo sa nám podarilo zistiť o pripravovanom lockdowne?

Isté je, že určitá forma lockdownu nás čaká. Nie je jasné, nakoľko tvrdý bude.

Podľa všetkého budú od 21.12. zatvorené všetky obchody s výnimkou potravín a predajní tovaru dennej potreby.

Podľa našich informácií by mal lockdown trvať minimálne do 10. januára.

Ústredný krízový štáb uvažuje o tom, že od piatka (11.12.) budú musieť majitelia zatvoriť terasy. Fungovať bude iba výdaj cez okienko a donášková služba.

Lyžiarskej strediská a vleky zostanú zrejme otvorené. Od 14.12. však bude pravdepodobne podmienkou, že si bez predloženia negatívneho testu nezalyžujete. Nesmie byť starší ako 48 hodín.

Nie je zatiaľ jasné, či bude na Vianoce možný pohyb medzi okresmi.



Testovanie je aj súčasťou plánu, ktorý by definoval podmienky pre otvorenie lyžiarskych stredísk. Podrobnosti chcú premiér a ministri predstaviť až po rokovaní.