Plánujete lyžovačku na Slovensku? Potrebujete negatívny test na koronavírus nie starší ako 72 hodín

10.12.2020 (Webnoviny.sk) - Lyžiarske strediská, hotely a ďalšie prevádzky v týchto strediskách zostávajú otvorené, avšak od 14. decembra za sprísnených podmienok. Návštevníci hotelov či lyžiarskych stredísk od tohto dátumu budú musieť mať negatívny test na koronavírus nie starší ako 72 hodín.Všetky služby, ktoré sú naviazané na cestovný ruch, vrátane lyžiarskych stredísk či hotelov, budú môcť za sprísnených podmienok aj napriek pandémii koronavírusu naďalej fungovať, zdôraznil vo štvrtkovej online diskusii minister dopravy a výstavby Andrej Doležal "Strediská by mali zabezpečiť, aby sa na vleku či lanovke neobjavil nikto, kto by nemal pri sebe negatívny test. Podobne hotelieri majú zabezpečiť, aby v ich hoteloch sa neubytoval nikto bez takéhoto negatívneho testu, a to nie staršieho ako 72 hodín. Viem si predstaviť, že sa bude pri vstupe kontrolovať, alebo že budú námatkové kontroly," podotkol minister s tým, že nebudú môcť byť otvorené už ani vonkajšie terasy reštaurácií.Prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk budú musieť zabezpečiť v radách dvojmetrový odstup medzi návštevníkmi. "Epidemiológovia riziko videli najmä vo zvýšenej mobilite ľudí smerom do lyžiarskeho strediska. Tento problém sme však vyriešili tak, že pôjde o mobilitu už negatívne otestovaných ľudí. V princípe sme jediná európska krajina, ktorá povoľuje fungovanie zimných stredísk a hotelov pomocou testov na koronavírus," dodal minister Doležal."Od krízového štábu sme dostali úlohu vypracovať plán, za akých jasných podmienok môžu fungovať počas zimnej sezóny hotely, vleky a lanovky. Dôležité bolo, že sme tento materiál konzultovali s hoteliermi i epidemiológmi. Aj preto sme mali šancu uspieť na pandemickej komisie vlády i na krízovom štábe," podotkol šéf rezortu dopravy Doležal.Rezort začal pracovať na semaforovom systéme a určení jasných pravidiel fungovania zimných stredísk už od 15. septembra tohto roku.Nové podmienky, za ktorých môžu byť hotely a strediská otvorené, vnímajú prevádzkovatelia zimných stredísk aj hotelieri podľa ministra dopravy pozitívne. Pre nich je totiž oveľa horšie, ak sú návštevníci zimných stredísk zatvorení v chatách a apartmánoch.Podľa hlavného hygienika Jána Mikasa chaty sa kontrolovať síce nedajú, ak však niekto bude chcieť ísť lyžovať, tam sa už bude musieť preukázať negatívnym testom. Návštevníci, ktorí si chcú dopriať týždňovú lyžovačku, sa budú musieť každých 72 hodín znovu otestovať, aby sa dostali nielen do lyžiarskych stredísk, ale aj do hotelov.