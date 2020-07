Čaputová vracia do parlamentu návrh zákona o prokuratúre a vetovala aj ďalšie dve novely

Prvé zákony vrátené poslancom

Možný rozpor s ústavou

Novela zákona o elektronických komunikáciách

Novela, ktorú parlament schválil v polovici júla, mala hygienikom umožniť získať od operátorov telefónne čísla navrátilcov z epidemiologicky rizikovejších krajín na Slovensko.



Poslanci však zároveň odsúhlasili aj zavedenie nového priestupku nedodržania nariadenej izolácie či karanténnych opatrení po návrate z krajiny, ktorá nie je označená ako epidemiologicky bezpečná a zvýšenie maximálnej výšky pokuty za nedodržanie karanténnych opatrení až na 5 000 eur, oproti doterajšej výške 1 650 eur.



Minister dopravy Andrej Doležal, ktorý návrh predkladal, pri jeho obhajobe opakoval, že Úrad verejného zdravotníctva SR nebude dostávať na základe tejto legislatívy žiadne osobné údaje.



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.7.2020 -Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala tri zákony. Konkrétne novely zákonov o prokuratúre, o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a tiež novelu o elektronických komunikáciách. Oznámila to v piatok v Prezidentskom paláci.Hlava štátu tradične oznamuje svoje rozhodnutie o podpísaní alebo nepodpísaná zákonov tlačovou správou, v piatok tak výnimočne urobila formou vyhlásenia. Ide tiež o prvé zákony, ktoré Čaputová vracia na opätovné prerokovanie od nového zloženia Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR).Na základe veta prezidentky sa tak do parlamentu vracia novela zákona o prokuratúre. Tá mala umožniť kandidatúru na šéfa generálnej prokuratúry aj neprokurátorovi a NR SR by vďaka nej získala možnosť odvolať generálneho prokurátora, ak nevykonáva svoju funkciu riadne či čestne. Práve to je dôvodom, prečo Čaputová využila svoje právo veta. Pokladá to za protiústavné a v prípade prelomenia veta podá podnet na Ústavný súd SR.Prezidentka vrátila parlamentu aj zákon o možnosti odvolania komisára pre deti, ak svoju funkciu nevykonáva šesť mesiacov. Podľa hlavy štátu sa nenaplnili dôvody na skrátené legislatívne konanie.Nová právna úprava zákona o elektronických komunikáciách pritom podľa nej nie je dostatočne určitá v pomenovaní účelu jej využitia a otázniky vníma aj nad jej vykonateľnosťou. Novela sa tak vráti na opätovné prerokovanie do parlamentu, kde na jej definitívne schválenie bude potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov.Prezidentka sa pri svojom rozhodnutí vetovať novelu zákona o elektronických komunikáciách opierala o májový verdikt Ústavného súdu SR, ktorý sa týkal podobnej právnej normy s potenciálom zasahovať do práva na súkromie."Bude dobré, aby ten zákon bol špecifickejší, aby vyhovel všetkým kritériám, ktoré Ústavný súd SR stanovil. Aby sme sa vyhli tomu, že by opäť bola pozastavená účinnosť, tým pádom by bol znefunkčnený zákon alebo prípadne by došlo k úspešnému uplatňovaniu nárokov na náhradu škody od osôb, ktorým bolo neoprávnene zasiahnuté do práva na súkromie," povedala prezidentka.