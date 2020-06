Čaputová neviní Matoviča z pomalej pomoci ľuďom, ale zodpovednosť by mali niesť politici a nie konzílium odborníkov

Nová vláda sa trochu hľadala

Nemôžeme šetriť na sociálnej pomoci ľuďom

Pri kandidátoch na generálneho prokurátora zváži všetky kritériá

Upozornila na domáce násilie počas pandémie

6.6.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko by sa malo poučiť z lekcií, ktoré mu dala koronakríza. Povedala to v Sobotných dialógoch v Rádiu Slovensko RTVS prezidentka Zuzana Čaputová. Ako uviedla, zodpovednosť za rozhodnutia musia niesť politici, nie konzíliá odborníkov. Víta však to, že ich politici začali počúvať.„My sme tí, ktorí nesieme zodpovednosť, žiadne konzílium,“ povedala. Víta však to, že politici pri svojich rozhodnutiach počúvajú odborníkov. Prezidentka v RTVS povedala, že ku konkrétnym menám kandidátov na post generálneho prokurátora sa vyjadrí, až keď ich bude mať na stole.„Verím, že budúcnosť Slovenska bude zohľadňovať lekcie, ktoré sme dostali, a práve tam, kde sme identifikovali deficity, tak tam budeme investovať a pokúsime sa na to využiť aj zdroje z Európskej únie ,“ povedala prezidentka s tým, že koronakríza odhalila problémy v slovenskom školstve, informatizácii či zdravotníctve.Za jedno z ponaučení koronakrízy považuje aj to, že sa ukazuje, ako má fungovať infraštruktúra riadiacich procesov medzi rozdielnymi inštitúciám.Vládu premiéra Igora Matoviča ( OĽaNO ) neviní z pomalej pomoci ľuďom a pripomína, že sa dostali do svojich pozícií v ťažkých časoch a bez skúseností s riadením štátu.„Možno aj úplne legitímne sa nová vláda chvíľu hľadala,“ konštatovala. V prípade núdzového stavu je podľa nej dôležité, aby boli naplnené zákonné podmienky pre jeho fungovanie.„Ja som veľmi rada, že vláda už komunikovala a že úvahy o opätovnom zavedení núdzového stavu už nie sú prítomné,“ povedala.Čaputová tiež zdôraznila, že v prípade ekonomických opatrení a takzvaného „uťahovania opaskov“ by štát nemal šetriť na sociálnej pomoci ľuďom. Zhodnotenie zavedenia trinástych dôchodkov je však podľa nej legitímnou otázkou.Pripomenula aj to, že sama napadla tento návrh na Ústavnom súde SR pre legislatívny proces, ktorý schváleniu predchádzal, a tiež, že ide o opatrenie spred ekonomickej krízy, ktorá svet čaká.„Teraz sme v úplne inej situácii a je na vláde, aby rozhodla, či bude takéto opatrenie platiť,“ dodala.Čaputová považuje za predčasné hodnotiť novelu zákona o zmene voľby generálneho prokurátora, ktorú predložili poslanci vládnej koalície.Myslí si, že síce poslanecký návrh zákona je legitímnou formou, ale ide o menej komplexný proces ako pri vládnom návrhu, a preto ho kritizovala. K menám, ktoré boli prezentované v médiách sa zatiaľ vyjadrovať nechce.„Ku konkrétnym menám sa môžem vyjadriť, keď ich budem mať na stole,“ vysvetlila s tým, že s niektorými prezentovanými sú spojené „väčšie záťaže“. Pri návrhu konkrétneho mena však bude komplexne zvažovať všetky kritéria.„Je jasné, že prezident nie je iba poštár, ktorý doručí vôľu parlamentu do rúk vybraného kandidáta. Je to spolutvorca pri kreovaní a obsadzovaní tejto funkcie,“ povedala.Ako ďalej uviedla v súvislosti odvolaniami s výmenou ľudí v štátnej správe, chápe postoj Matoviča, že chce mať na vedúcich pozíciach ľudí, ktorým bude dôverovať, a zároveň práve títo ľudia budú niesť politickú zodpovednosť.„Mnohé z nich boli absolútne opodstatnené. Keď deň po ich odvolaní im, obrazne povedané, zaklopala NAKA,“ dodala a pripomenula vláde, že sama v niektorých prípadoch hovorila o dočasnom obsadení inštitúcií, kým nebudú vytvorené transparentné výberové konania.V závere upozornila aj na domáce násilie páchané na ženách počas pandémie. Konštatovala, že polícia má vo svojich rukách dostatočné nástroje, len ich musí využívať.Veľmi dôležité je podľa nej využívanie inštitútu vykázania, aby to nebola nakoniec obeť, ktorá musí opustiť spoločnú domácnosť.