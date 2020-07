Zuzana Čaputová navštívila firmu v Kriváni či Zvolen, perspektívna ekonomika môže pomôcť regiónu

Príklad v ekologických stavbách

Návštevu ukončí na Čiernohronskej železnici

28.7.2020 - Perspektívny druh ekonomiky môže znamenať aj stabilitu v regióne a zvyšovanie zamestnanosti. Uviedla to v utorok prezidentka Zuzana Čaputová na zvolenskom námestí po návšteve firmy Intercable v obci Kriváň v okrese Detva. Táto spoločnosť sa orientuje na elektromobilitu, a napriek kríze plánuje prijímať zamestnancov.„Napriek tomu, že tento kraj čelí mnohým výzvam, ako je dopravná infraštruktúra, stav zdravotníctva, alebo starostlivosť o seniorov, sú aj tu pozitívne príklady ako napríklad vybudovanie dvoch zariadení na dlhodobú starostlivosť o seniorov,“ povedala prezidentka s tým, že aj Zvolen sa v tomto smere môže pochváliť vodozádržnými opatreniami.„Sme radi, že prezidentka zavítala do Zvolena a mohli sme sa porozprávať, čo nás ťaží, ale aj o tom, čo robíme možno inak a lepšie ako iné mestá. Príkladom sú vodozádržné opatrenia, ktoré sme realizovali ako jediní ako aj mesto Bratislava a sme trošku príkladom v ekologických stavbách,“ uviedla primátorka mesta Lenka Balkovičová. Dodala, že pani prezidentka sľúbila, že ešte do Zvolena príde a budú sa spolu venovať téme ekológie a budovania mesta „zelenou cestou“.Svojou návštevou v regióne chce prezidentka poukázať na pozitívne príklady, ukazujúce cestu, ktorou sa môže Slovensko ako štát vydať. Navštívené miesta a projekty sú ukážkou udržateľných environmentálnych, sociálnych aj ekonomických riešení.Dvojdňový výjazd prezidentky Zuzany Čaputovej do Banskobystrického kraja sa začal v utorok 28. júla dopoludnia vo Vile Dominika Skuteckého, kde sa stretla so županom Jánom Lunterom. Venovali sa najmä sociálnym témam, ale aj následkom koronakrízy, doprave a školstvu. Jej cesta pokračovala do spoločnosti Intercable s.r.o. v Kriváni v okrese Detva, kde si prezidentka prehliadla výrobu vysokonapäťových vodičov pre automobilový priemysel. Utorkový program po prechádzke Zvolenom s primátorkou Lenkou Balkovičovou ukončila návštevou Veliteľstva vzdušných síl Ozbrojených síl SR vo Zvolene.Program prezidentky v banskobystrickom regióne pokračuje v stredu 29. júla návštevou spoločnosti Ekolumi, s.r.o. v Banskej Bystrici a v okrese Brezno prehliadkou skládky Gudrónové jamy v Predajnej a práčovne sociálneho podniku Wasco vo Valaskej. Návštevu kraja ukončí Čaputová jazdou vlakom po úzkorozchodnej Čiernohronskej železnici z Čierneho Balogu.