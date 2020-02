Voľby 2020: Prezidentka Čaputová kritizuje, že Slováci sa pred voľbami nevyhli klamstvu či manipulácii strachom

Príležitosť ovplyvniť charakter štátu

Prinavrátenie dôvery v spoločnosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.2.2020 - Ani v týchto voľbách sa Slováci, žiaľ, nevyhli klamstvu, falošným hrozbám a manipulácii strachom. Povedala prezidentka Zuzana Čaputová vo svojom príhovore k nadchádzajúcim parlamentným voľbám v RTVS. Podľa nej je dôležité pripomínať, že štátna moc pochádza od občanov a tí nemajú významnejšiu príležitosť ovplyvniť charakter štátu ako vo voľbách. Čaputová tiež poznamenala, že Slovensko je v paradoxnej situácii, keď sa všetky strany hlásia k zmene.Prezidentka podľa vlastných slov chápe výhrady, že časť voličov mohla kampaň tohto druhu od účasti vo voľbách skôr odradiť, ako presvedčiť. „Ani v týchto voľbách sme sa, žiaľ, nevyhli klamstvu, falošným hrozbám a manipulácii strachom. Kampaň však už máme za sebou a deň rozhodnutia o budúcnosti Slovenska pred sebou. Využime šancu vyjadriť sa a príďme voliť,“ vyzvala.Zároveň pripomenula, že štátna moc pochádza od občanov, aj keď sa to niekedy nemusí zdať pravdivé. Práve parlamentné voľby sú však podľa nej dôkazom, že je to nespochybniteľné. Hlava štátu dodala, že neexistuje významnejšia príležitosť ovplyvniť charakter štátu. „To všetko sú dôvody, pre ktoré je účasť vo voľbách nielen vyjadrením spolupatričnosti k spoločenstvu, v ktorom žijeme, ale aj prejavom moderného vlastenectva,“ zdôraznila.Čaputová vysvetlila, že neúčasť na voľbách neznamená, že sa občania nebudú podieľať na ich výsledku. „Hlas, ktorý neodovzdáte, sa nestratí. Iba sa proporcionálne rozdelí medzi všetky strany, ktoré sa dostanú do parlamentu. Ak v osobnom živote nedovolíme, aby o nás a našich veciach rozhodoval niekto iný, nie je dôvod, aby sme nechali iných rozhodovať o našom hlase, keď ide o vec celospoločenského významu,“ uviedla.Prezidentka si myslí, že voľby sú spravidla súbojom medzi kontinuitou a zmenou a podľa nej je Slovensko v paradoxnej situácii, keď sa všetky strany hlásia k zmene. Je to tak podľa nej preto, že spoločnosť potrebuje vieru v spravodlivosť a tej sa Slovákom za uplynulé roky nedostávalo v primeranej miere. „Nedokázali sme ju totiž uchrániť pred jej zneužívaním. Najväčšou témou a zároveň najväčšou príležitosťou týchto volieb je preto prinavrátenie dôvery v spoločnosti,“ povedala.Čaputová zdôraznila, že voľby nie sú koncom cesty, ale iba začiatkom jej novej etapy. „Ak chceme žiť v spoločenstve, ktoré bude zodpovedať našim očakávaniam, požiadavkám a túžbam, máme morálnu povinnosť využiť svoje volebné právo. Bude to osobný príspevok každého aktívneho voliča v prospech spravodlivého a hrdého Slovenska, ktoré je domovom pre nás všetkých,“ dodala na záver.