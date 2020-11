Celoplošné testovanie 3 kolo výsledky za sobotu: Otestovali viac ako milión ľudí, z toho 8172 bolo infekčných

Na Slovensku otestovali v sobotu (7. 11.), prvý deň druhého kola celoplošného testovania na ochorenie COVID-19, 1.297.571 ľudí. Infekčných z nich bolo 8172, teda 0,63 percenta. V nedeľu to oznámil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).

Premiér hovorí aj o možnosti antigénového testovania v školách. Školy, ktoré si pretestujú všetkých žiakov a ich rodičov, by teoreticky mohli fungovať aj prezenčne. „To však ešte nie je otázka najbližších týždňov,“ dodáva Igor Matovič.

Antigénové testovanie mohlo byť znova v regiónoch, kde sa ukáže väčší počet pozitívne testovaných. Alebo naopak v regiónoch, ktoré by podľa premiéra „chceli viac slobody“. „Napríklad, keď sa Bratislava rozhodne, že chce mať otvorené prevádzky, kiná, divadlá,“ dodal Matovič.

Vďaka testovaniu sa podľa premiéra postupne rozdiely medzi regiónmi vyrovnajú. Tvrdí, že okresy na severe Slovenska by mohli mať rovnakú epidemiologickú situáciu ako v Bratislave. „Stále máme ešte 10, 15 okresov, kde by sa ešte hodilo testovanie na to, aby bola situácia vyrovnaná,“ dodal.

Od 15. novembra by sa malo začať testovať antigénovými testami na hraniciach, potvrdil premiér Igor Matovič. Na hraniciach s Ukrajinou sa začne už od tohto pondelka.

Podľa premiéra to však nebude mať veľký efekt, keďže cez hranice neprechádza veľa ľudí.

Premiér Matovič tvrdí, že najbližšie dva až tri týždne treba počkať, ako sa ukáže dopad celoplošného testovania. V tomto čase by mala prebehnúť diskusia o tom, ako sa krajina pripraví na zimu. Možnosťou je aj ďalšie plošné testovanie na konci novembra.