Celoplošné testovanie na Slovensku (online): Odberné miesta sa zavreli a prišlo už viac ako milión ľudí, mestá zverejnili aj priebežné výsledky (foto+video)

Otvorené sú tisíce odberných miest a jednotlivé samosprávy ich pripravili v exteriéroch, interiéroch a niektoré ponúkajú aj možnosť otestovať sa priamo z auta. Odberné miesta sú otvorené od 7.00 do 22:00, pričom posledný ster je plánovaný na 21:30.

Celoplošné testovanie na Slovensku (online)

minúte po minúte

22:00 Odberné miesta sa v sobotu o desiatej večer zavreli a opäť sa otvoria v nedeľu o siedmej ráno. Ďakujeme vám za sledovanie nášho online prenosu (minúta po minúte), pokračovať budeme aj počas druhého dňa celoplošného testovania 1. novembra od 7.00.

21:41 Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) zhodnotil prvý deň celoplošného testovania.

21:34 Mesto Bratislava otvorilo aj karanténne mestečko pre bezdomovcov. „Počas týchto dní testujú ľudí bez domova tieto organizácie OZ Proti Prúdu – vydavateľ Nota Bene, ktorý dnes testoval svojich predajcov. Občianske združenie Vagus, ktoré testuje ľudí bez domova dnes a zajtra vo svojom centre Dvorec. Zajtra bude ľudí bez domova testovať aj Depaul Slovensko, nezisková organizácia vo svojej noclahárni Sv.Vincenta Depaul a testuje aj občianske združenie Domov pre každého,“ informuje na sociálnej sieti Facebook.

21:28 Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) na odberom mieste v Rači v sobotu odobral takmer 600 výterov a pozitívne boli dva výsledky.

21:02 Hasiči na sociálnej sieti Facebook poďakovali ľuďom za trpezlivosť a spoluprácu pri odberoch.

20:49 Na území mesta Vysoké Tatry fungujú tri testovacie miesta, a to v Starom Smokovci, Tatranskej Polianke a v Tatranskej Lomnici. Agentúru SITA o tom informoval zástupca náčelníka Mestskej polície vo Vysokých Tatrách Jozef Štefaňák s tým, že všetko prebieha hladko, záujemcovia čakajú na odber maximálne hodinu. Testovať začali ešte pred 7:00 a odberné miesta sú stopercentne vybavené. „Mestská polícia dohliada na verejný poriadok, ľudí v radoch usmerňuje a riadi aj cestnú premávku,“ priblížil. Ochranných pracovných pomôcok majú tiež dostatok a situácia je podľa jeho vyjadrenia zvládnutá. Mesto Vysoké Tatry otvorí v nedeľu päť odberných miest, konkrétne v Tatranskej Kotline, Tatranskej Lomnici, Dolnom Smokovci, Starom Smokovci a vo Vyšných Hágoch. 20:38 Plošné testovanie prebieha v Humennom pokojne. Ako informovala Veronika Lattová z tlačového oddelenia Mestského úradu v Humennom, od rána sa testuje na všetkých 24 odberných miestach. „Ráno chýbali traja zdravotníci. Samospráva zabezpečila dvoch, Ozbrojené sily SR jedného. Zdržanie v dĺžke približne 70 minút nastalo v Centre voľného času Dúha,“ informovala o rannej situácii. Po 19:00 bola podľa Lattovej situácia pokojná a bezproblémová a v rámci viacerých odberných miest čakalo na odberných miestach v priemere päť až desať ľudí. Na niektorých stanovištiach sa dokonca nečakalo vôbec. Naopak, najväčší počet čakajúcich hlásila ZŠ Laborecká, kde bolo 45 ľudí. Práve v ranných hodinách bol na všetkých odberných miestach najväčší nápor čakajúcich na testovanie. „Teší ma, že sa podarilo otvoriť plánovaných 24 odberných miest. V súčinnosti s Ozbrojenými silami SR a regionálnym úradom verejného zdravotníctva bolo nutné niektoré miestnosti pozmeniť. Čo sa týka administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov, všetko bolo zabezpečené,“ zhodnotil primátor mesta Humenné Miloš Meričko s tým, že situáciu počas celého dňa monitorujú. Ako ďalej informovala Lattová, počas dopoludnia sa dlhšie rady tvorili na Sídlisku pod Sokolejom, na Sídlisku III a v priestoroch Obchodnej akadémie. Postupne sa situácia stabilizovala a neboli zaznamenané dlhšie čakacie doby.

20:15 Na väčšine odberových miest, až na pár výnimiek, je situácia pokojná. Informoval o tom hovorca Prezídia policajného zboru (PPZ) Michal Slivka. Ako ďalej priblížil, policajti v Malackách zaznamenali prípady, kedy sa päť osôb dalo opakovane testovať. Vyšiel im pozitívny výsledok a namiesto toho, aby nastúpili do karantény, opätovne išli na test na inom odberovom mieste. Osoby budú oznámené regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Na odberovom mieste v Poprade policajti riešili muža, ktorý vykrikoval na ľudí a burcoval ich, aby sa nedali testovať. Slivka spresnil, že podozrivý tým porušil zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a dopustil sa priestupku na úseku verejného zdravotníctva. Policajti mu uložili blokovú pokutu.

Aj v Topoľčanoch riešili policajti prípad muža, ktorý išiel na testy dvakrát. V obci Čeľadince vyšiel miestnemu občanovi pri testovaní pozitívny výsledok. Nasledoval štandardný postup, pracovníci ho poučili o ďalších krokoch a zdôraznili mu, že musí ísť do domácej karantény. „Výsledku testu zrejme neveril a o pár hodín išiel na testovanie znovu. Výsledok bol opäť pozitívny. Testujúci pracovníci zistenia okamžite oznámili polícii. Vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie pre trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby,“ skonštatoval hovorca PPZ. Podobný prípad rieši vyšetrovateľ aj v obci Torysa. Podozrivý bol na testovaní na dvoch odberných miestach a bol dvakrát pozitívny. Namiesto toho, aby išiel domov do karantény, posmelený alkoholom sa pohyboval po obci. Doprava sa podľa hovorcu obišla bez väčších komplikácií. Z dôvodu veľkého záujmu o testovanie sa tvorili na viacerých miestach Bratislavy, Košíc a Nitry kolóny. Na bezpečnosť naďalej dohliadajú policajti a premávku usmerňujú. 20:08 Mesto Zvolen informuje, že odberné miesto na SPŠ Dopravnej (Sokolská ulica) je v tejto chvíli úplne prázdne.

19:50 V Trnave absolvovalo v sobotu do 18:00 testy na ochorenie COVID-19 presne 23 072 ľudí. Informoval o tom primátor Peter Bročka s tým, že je to 50,84 percenta z tých obyvateľov, v prípade ktorých je testovanie odporúčané. Miera infekčných testov dosahuje 0,58 percenta. Trnavčania majú k dispozícii viac ako 50 odberových miest, ktoré sú prevažne umiestnené v školách. Najväčší nápor na ne bol hneď ráno, ľudia stáli v radoch už pred ich otvorením. Postupne sa rady aj čakacie lehoty skracovali, úplne bez čakania to však nešlo. Najviac ľudí počas dňa čakalo pred Mestskou športovou halou, kde boli odberové miesta pre cudzincov a ľudí s prechodným pobytom.

19:22 Odberné miesta sú otvorené do 22:00, ale posledný ster je naplánovaný na 21:30. V nedeľu sa opäť otvoria o siedmej ráno. 19:06 V piatich odberových miestach na území mesta Ilava vykonali odberné tímy do 16:00 spolu 1 962 testov. Ako informovala ilavská radnica na sociálnej sieti, z tohto počtu malo 19 ľudí pozitívny výsledok. Odberné miesta v priebehu prvého dňa testovania skontroloval aj primátor Viktor Wiedermann. „Som veľmi rád, že sa nám v tejto komplikovanej situácii napokon podarilo otvoriť všetky odberové miesta, ktoré sme v Ilave mali schválené. Priebeh bol dnes hladký, bez komplikácií, nikde sme nemali meškanie či veľké čakacie lehoty. Ďakujem všetkým Ilavčanom, že sa k celoplošnému testovaniu postavili zodpovedne a sú disciplinovaní a tolerantní,“ zhodnotil situáciu Wiedermann. Podľa informácií z ilavskej radnice sú na všetkých odberných miestach aktuálne minimálne čakacie lehoty.

18:51 Testovanie ide plynule aj v Nitre. Drive-In pri Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti má však kapacitu v sobotu otestovať už len autá, ktoré prišli do 16.30. 17: 30 Prievidza

17:07 Polícia odporúča občanom, ktorí sa chcú vyhnúť dlhým čakacím lehotám na odberových miestach v mestskej časti Bratislava – Petržalka, aby využili v súčasnosti najmenej vyťažené miesta na Dostihovej dráhe a v areáli Ekonomickej univerzity. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. 16:59 Mesto Pezinok upozorňuje na zatvorenie drive-in testovacieho miesta. „Aktuálne je na Babe kolóna – sedemhodinové zdržanie. Aby sa všetkým stihli urobiť testy, drive-in je už uzavretý. Pokračuje sa v testovaní ľudí v autách, ktoré tam aktuálne sú,“ upozorňuje mesto. 16:49 Minister Heger konštatoval, že aj keď táto operácia bude možno stáť viac ako 100 miliónov eur, stojí to za to. V prípade lockdownu totiž podľa neho hrozia oveľa väčšie škody. „Je to za prvé a druhé kolo približne vo výške, koľko by stál jednodňový tvrdý lockdown,“ doplnil premiér Matovič. Celoplošné testovanie tak bude podľa neho približne 20-krát lacnejšie. „Peniaze investované do projektu budú veľké, na druhej strane veľké hodnoty zachraňujú,“ uzavrel Igor Matovič. 16:42 Vláda sa podľa premiéra Matoviča chystá aj na druhé kolo celoplošného testovania, ktoré má byť o týždeň 7. a 8. novembra. Je však možné, že v niektorých regiónoch nakoniec nebude, a to v tých, kde bude po tomto víkende veľmi nízka miera pozitívnych prípadov. 16:34 „Zrejme sme našli spôsob, ako bojovať s COVID-19,“ vyhlásil premiér Matovič v súvislosti s celoplošným testovaním. 16:25 Premiér Matovič zopakoval, že vláda neuvažuje o zrušení zákazu vychádzania pre tých ľudí, ktorí sa nepôjdu otestovať. Okrem iného vyzval občanov s pozitívnym výsledkom, aby dodržali 10-dňovú karanténu, lebo iba vtedy bude mať toto celoplošné testovanie zmysel. „Do kontrolovania karantény sa zapojí viac policajtov,“ upozornil 16:23 Minister Mikulec uviedol, že okrem dvoch prípadov neboli zaznamenané žiadne veľké bezpečnostné incidenty. 16:20 K 14.00 bolo na Slovensku otvorených 99,2 percenta z pôvodne plánovaných odberných miest. Minister Naď priblížil, že nasadených je viac ako 6-tisíc vojakov, 5-tisíc policajtov, 113 hasičov, 50 horských záchranárov, takmer 15-tisíc zdravotníkov, takmer 10-tisíc administratívnych pracovníkov a takmer 4-tisíc dobrovoľníkov. 16:14 Minister Naď uviedol, že do 12.00 bolo pretestovaných 828 518 ľudí, z ktorých 7 947 malo pozitívny výsledok. „Popoludní sme sa tak s prehľadom dostali nad číslo milión testov,“ uviedol šéf rezortu obrany. 16:10 Naživo: Tlačová konferencia Premiér Igor Matovič, minister obrany Jaroslav Naď, minister vnútra Roman Mikulec a minister financií Eduard Heger informujú o aktuálnom vývoji celoplošného testovania.

15:55 V obci Pusté Sady v okrese Galanta prerušili testovanie pre nedostatok antigénových testov. Obec si zadala objednávku na 450 testov, dostala o sto menej a testovací tím už všetky minul. „Môžem potvrdiť, že testovanie je u nás prerušené, kým nám neprivezú Ozbrojené sily SR ďalšie testy. Sľúbili mi, že ďalšie dostaneme do dvadsiatich minút, žiaľ, testy ani po uplynutí tohto času stále nemáme,“ povedal pre agentúru SITA starosta Tomáš Nemeček. Sám sa ponúkol, že pôjde pre testy svojím autom, čo mu nebolo umožnené. Nepochodil ani s pokusom požičať si testy v susedných obciach, pretože žiadna z oslovených ich nemá nadbytok. Testovanie v Pustých Sadoch sa podľa starostu Nemečka rozbehlo veľmi dobre, testovať sa tam okrem obyvateľov obce chodili ľudia aj z iných obcí a miest. 15:40 V Petržalke naďalej funguje 91 z 96 odberných miest. „Situácia je, až na drobné výnimky, pokojná a testovanie prebieha plynule,“ informuje na svojom webe s tým, že výraznejšie sa aktuálne ľudia zdržia na odberných miestach v rámci SZŠ Strečnianska 20 a tiež na Námestí republiky. „Stále platí aj odporúčanie využiť iné miesta ako drive-through v OC DANUBIA, ktoré pre veľký záujem hlási dlhé čakanie,“ upozorňuje.

Kolóna vozidiel čakajúcich na drive-through testovanie COVID-19 pri bratislavskom OC DANUBIA počas operácie Spoločná zodpovednosť, ktorá by mala zabezpečiť celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska, antigénovým testom na COVID-19. Bratislava, 31. október 2020. Foto: SITA/Ľudovít Vaniher,

15:23 Premiér Igor Matovič (OĽaNO) doterajší priebeh celoplošného testovania hodnotí na jednotku s hviezdičkou na odberné miesta prišlo už takmer milión ľudí.

15:03 Univerzitná Nemocnica sv. Michala v Bratislave pretestovala zamestnancov rezortu vnútra a odberové miesta na Satinského ulici č. 1 v Bratislave sú už prístupné aj pre širokú verejnosť. Informoval o tom hovorca Ministerstva vnútra SR Petar Lazarov. Doplnil, že odberové miesta sa nachádzajú na vnútornom parkovisku nemocnice, verejnosť bude na mieste usmernená. 14:57 Ministerstvo obrany na sociálnej sieti Facebook ďakuje všetkým, ktorí sú súčasťou odberových tímov a priamo v teréne pomáhajú so zabezpečovaním testovania, pretože ich nasadenie a odhodlanie je obrovské.

14:51 Zeleneč pri Trnave je jednou z mála obcí, kde pred víkendovým testovaním nemali problém s nedostatkom kvalifikovaných zdravotníkov na vykonávanie odberov. Každé z dvoch odberových miest podľa starostu Ľubomíra Jedličku obsadili štyrmi zdravotníkmi z obce, ďalších ešte „požičali“ do susedných obcí a do Trnavy. „Máme tu v obci veľa doktorov, doktoriek, zdravotných sestričiek, rehabilitačných sestričiek, ktorí pracujú napríklad v susednej Trnave, a chceli ísť dobrovoľne pomôcť bez toho, aby som ich musel presviedčať. Bolo to pre nich úplne samozrejmé, ísť robiť pre Zelenčanov,“ povedal Jedlička. Dodal, že sú to ľudia, ktorí by pomohli bez ohľadu na to, či budú, alebo nebudú mať testovanie zaplatené. Zelenčania čakali na testovanie už od rána od šiestej. Zo začiatku sa na odber čakalo hodinu, postupne sa čas čakania skracoval. Už dopoludnia mali otestovaných približne 600 ľudí. Starosta sa mohol spoľahnúť aj na dobrovoľných hasičov, ktorí dezinfikovali okolie kultúrneho domu a boli k dispozícii na akúkoľvek pomoc. V Zelenči majú obe odberové miesta zriadené v sále kultúrneho domu. Oddelené od seba sú kulisami z divadelných hier legendárneho Z-divadla, ktoré je spojené s miestnym rodákom režisérom Jozefom Bednárikom. Nechýbajú napríklad kulisy z Kafkovej Premeny, jedného z posledných úspešných predstavení dnes už neexistujúceho ochotníckeho divadla. Ľudia si tak môžu popri testovaní pripomenúť najslávnejšie obdobie Z-divadla a spomenúť aj na Jozefa Bednárika.

14:42 Na základe medzinárodnej spolupráce medzi ministrom vnútra SR Romanom Mikulcom (OĽaNO) a ministrom vnútra Maďarska, prišlo v skorých ranných hodinách na Slovensko vypomáhať 193 lekárskych asistentov. V tlačovej správe o tom informovala Barbara Túrosová z Tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra. Ako ďalej priblížila, lekárski asistenti boli rozdelení na konkrétne odberné miesta, kde vykonávajú odbornú lekársku činnosť (odberné miesta určil Generálny štáb Ozbrojených síl SR). Lekárski asistenti sú nasadení na výpomoc v okresoch Trebišov (44 zdravotníkov), Komárno (138 zdravotníkov), Nové Zámky (10 zdravotníkov) a Levice (jeden zdravotník). „Na hraničných prechodoch Komárno a Slovenské Nové Mesto (okr. Trebišov) ich privítali príslušníci Policajného zboru a vojak, ktorí im zároveň v maďarčine vysvetlili spôsob a formu spolupráce,“ dodala Túrosová. Maďarským zdravotníkom je poskytnutý benefit vo forme bezplatného ubytovania a poskytnutá celodenná strava.

Odberné miesto COVID-19 Občianskeho združenia Proti prúdu na Karpatskej ulici zameraného na testovanie ľudí bez domova počas operácie Spoločná zodpovednosť, ktorá by mala zabezpečiť celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska antigénovým testom na COVID-19. Bratislava, 31. október 2020. Foto: SITA/Branislav Bibel.

14:37 V meste Myjava je situácia pokojná, plynulé a bez väčších komplikácií. Ako informovala myjavská samospráva v tlačovej správe, obyvatelia mesta a mestskej časti Turá Lúka majú k dispozícii deväť odberných miest, ktoré sú vybavené všetkým potrebným materiálom. „Po úvodnom rannom miernom nápore, ktorý odberové tímy zvládli, je situácia veľmi pokojná. Nikde sa netvoria veľké rady, pracovníci stíhajú testovať ľudí nadmieru dobre a na žiadnom mieste ani nebol problém s dodržiavaním nariadení pracovníkov udržujúcich poriadok a odberových tímov,“ uviedla samospráva. Na všetkých miestach odberu pracujú tímy v plnom zložení. „Po piatich hodinách sa v meste podarilo otestovať spolu 2 779 ľudí. Priemerný počet otestovaných na jedno odberové miesto je 309 ľudí, čo zodpovedá hodinovému priemeru 62 otestovaných ľudí na jednom mieste,“ dodala radnica. 14:30 Trnavský primátor Peter Bročka priblížil na sociálnej sieti Facebook priebežné výsledky z v prvých piatich hodín testovania. „Otestovaných: 9 900 (21,6 percenta občanov medzi 10 až 65 rokov, miera pozitivity: menej ako 0,5 percenta,“ napísal.

14:11 Premiér Igor Matovič (OĽaNO) na sociálnej sieti Facebook pozdravuje z Rendezu v Rači.

14:06 Premiér Igor Matovič (OĽaNO) a minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) budú v sobotu o 16:00 informovať o aktuálnom vývoji celoplošného testovania. 14:02 Pozerá sa na nás celý svet. Píše na sociálnej sieti Facebook minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

13:53 Či bude druhé kolo testovania, sa podľa ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) uvidí na základe toho, čo vyplynie z prvého kola testovania. V diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy zároveň dodal, že ten, kto sa nepreukáže negatívnym testom, musí naďalej dodržiavať pravidlá zákazu vychádzania. 13:49 Dopravná situácia v Košiciach smerom na letisko, kde sa nachádza odberné miesto drive-through, sa upokojila a momentálne je čakacia lehota na vybavenie približne do jednej hodiny. Informoval o tom hovorca Prezídia policajného zboru Michal Slivka.

13:36 Ukazuje sa, že každý, kto má záujem, bude mať prístup k testovaniu. Uviedol to diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Zároveň potvrdil, že funguje 98,4 percenta odberných miest. 13:23 Situácia v centre Bratislavy.

13:15 Polícia riešila incident na odberovom mieste v obci Dulovce v okrese Komárno. Žena, ktorá tvrdila, že je z hygieny, sa dožadovala od odberového tímu predloženia oprávnení na nimi vykonávané úkony. Situáciu si natáčala na telefón a následne video zverejnila. „Keďže nemala rúško, policajt ju vyzval, aby si ho nasadila. Výzvu poslúchla. Tiež bola vyzvaná, aby opustila priestor a nebránila ostatným v testovaní. Osoba poslúchla a po dohode s policajnou hliadkou odišla na obvodné oddelenie, kde podala trestné oznámenie. Mala podozrenie zo spáchania trestných činov poškodenia zdravia a neoprávneného nakladania s osobnými údajmi,“ informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Nadriadený v tomto prípade podľa neho preverí aj postup policajtov na mieste. 13:08 V areáli spoločnosti U. S. Steel Košice (USSK) otestovali dopoludnia takmer 500 ľudí. Agentúru SITA o tom informoval hovorca železiarní Ján Bača. „Dva odberové tímy pracujú od rána. Doteraz bolo vydaných takmer 500 certifikátov o testovaní a čas čakania v rade je približne 40 minút,“ uviedol Bača. Ako informoval hovorca mesta Košice Vladimír Fabian, mestu sa podarilo skrátiť čakaciu lehotu na odberových miestach na letisku. „Vďaka doplneniu zdravotníckych tímov z vlastných zdrojov v najväčšom drive-in testovacom stredisku na letisku v Košiciach sa nám podarilo skrátiť čakanie na približne 45 minút. V súčasnosti na tomto mieste testuje 14 tímov, 13 z nich zabezpečilo v plnej réžii mesto,“ uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček.

13:01 Disciplinovanosť občanov ocenil po úvodných piatich hodinách testovania na ochorenie COVID-19 žilinský primátor Peter Fiabáne, ktorý ako administrátor pôsobí v jednom z dvoch odberných tímov v budove mestského úradu. Podľa jeho slov ľudia nie sú nervózni aj preto, že jednotlivé tímy pracujú koordinovane. „Po úvodnom zabehnutí môžem z vlastnej skúsenosti povedať, že aktuálne dokážeme otestovať 50 ľudí za hodinu. Čakajúci ľudia sú disciplinovaní a určite je to aj tým, že nevidia v práci zdravotníkov a ostatných členov tímu zmätky. Napriek tomu, že celé testovanie rozdeľuje spoločnosť, tak pre tých, ktorí sa rozhodli otestovať, sme vytvorili podmienky, kde sa môžu cítiť bezpečne,“ podotkol počas prestávky v testovaní Fiabáne. Primátor počas predpoludnia dostával priebežné informácie aj z ostatných odberných miest, ktorých je v Žiline spolu 71. „Mám z organizácie dobrý pocit, nikde nie je zásadný problém, všade sa riešili len detaily. Je pochopiteľné, že niektoré odberné miesta na sídliskách boli exponovanejšie a tvorili sa tam dlhšie rady,“ uviedol primátor. O tom, aká bude situácia o týždeň, zatiaľ nechcel príliš polemizovať. „Celé organizácia testovania predstavuje obrovský nápor na ľudí. Možno, že to o týždeň bude jednoduchšie, lebo sme si to vyskúšali a možno komplikovanejšie, aby sme zohnali potrebný počet ľudí do odberných tímov,“ dodal Fiabáne. 12:56 V okrese Revúca chýbajú na odberných miestach zdravotníci. Informoval o tom na sociálnej sieti podpredseda Národnej rady SR Juraj Šeliga, ktorý pomáha ako dobrovoľník v Muránskej Dlhej Lúke. „Ak viete o voľných zdravotníkoch, aktuálne ich potrebujeme v okrese Revúca, stále máme neotvorené miesta v spádových obciach,“ uvádza podpredseda parlamentu. Ako pre agentúru SITA potvrdil prednosta okresného úradu v Revúcej Igor Škvarla, pre nedostatok zdravotníkov sa doteraz v okrese nepodarilo spustiť šesť odberných miest. „Všetko inak máme pripravené. Osobne sa mi podarilo zohnať jednu zdravotnú sestru, ktorá už robí odbery v obci Sirk. Dobrovoľne sa nám prihlásil doktor z Košíc, ktorý príde každú chvíľu,“ dodal prednosta s tým, že odbery niekde musia presunúť na nedeľu, pričom starostovia si to vedia zorganizovať. 12:49 Petržalka testuje na 91 odberných miestach z 96. „Vinou poveternostných podmienok sme neboli schopní otvoriť päť exteriérových miest – jedno na ZŠ Holíčska, dve na ZŠ Tupolevova, jedno na SZŠ Strečnianska a DK Lúky,“ uvádza mestská časť a dodáva, že na týchto miestach sa testuje napriek obmedzeným kapacitám. Na Ekonomickej univerzite po oneskorení funguje už všetkých sedem testovacích miest. „Stále upozorňujeme na využitie iných miest ako drive-through v OC Danubia, ktoré pre veľký záujem hlási dlhé čakanie,“ dodáva Petržalka.

10:59 Na jednom z odberných miest pomáha spisovateľka Andrea Coddington. „Nemám lepšiu fotku, ale po troch hodinách napríklad nemáme ani jedného pozitívneho,“ píše na sociálnej sieti Facebook.