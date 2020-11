Celoplošné testovanie: V sobotu sa pretestovalo vyše 2,5 milióna ľudí. Jedno percento je pozitívne

Dnes k 9.tej hodine ráno bolo otvorených 98 percent odberných miest. Minister obrany Jaroslav Naď je rád, že sa podarilo podchytiť infikovaných ľudí, ktorí ostanú v domácej karanténe.

Vláda zverejnila definitívne čísla za sobotu: Otestovaných bolo 2 581 113 ľudí. Z nich bolo pozitívnych 25 850 ľudí, teda jedno percento.

"Počet, ktorý som sa dozvedel v noci mi vyrazil dych," povedal premiér Igor Matovič. Výsledok považuje za dôkaz, že Slovensko je spoločenstvo zodpovedných ľudí. Poďakoval samosprávam, zdravotníkom, policajtom, vojakom či hasičom. "Som doslova dojatý," dodal premiér.

Matovič povedal, že ospravedlňuje ľuďom, ktorí na testovanie nejdú z vlastnej vôle, ale kvôli tomu, že by inak nemohli ísť do práce. Podľa premiéra to bolo dôležité kvôli onkologickým pacientom, seniorom, lekárom a zdravotných sestrám. „Nechceli sme dopustiť, aby nám nemocnice kľakli na kolená. Len kvôli nim sme vás prinútili ísť na tento test. Bolo to v záujme nás všetkých.“

Dotkol sa aj piatkového vyjadrenia prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá vyjadrila obavy, že vláda nestihne pretestovať všetkých, ktorí by o test mali záujem.

Premiér na odľahčenie povedal, že aj to možno motivovalo časť ľudí, aby prišli do odberných miest už v sobotu z obáv, aby sa na nich dostalo.

„Možno aj tým, že pani prezidentka trochu postrašila ľudí, že sa na každého asi neujde, tak sa ľudia tlačili a tlačili, aby sa na nich ušlo. Dnes už majú vybavené, majú nedeľu a môžu si dať slížikovú,“ povedal premiér.

Pri takomto „enormnom počte nakazených“ by nám zanedlho hrozil kolaps nemocníc, povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. „Chcem vyjadriť nádej, že sme zakročili v poslednej chvíli.“

Poďakoval zdravotníkom, že „nenechali vládu v štichu“. „Bola to náročná práca a vy ste dokázali pretestovať takéto obrovské množstvo ľudí.“

Minister práce Milan Krajniak vyhlásil, že Slovensko zažilo druhé Slovenské národné povstanie. Krajina podľa neho nečelila od druhej svetovej vojny takej hrozbe. „Slovenský národ sa po tomto víkende stal národom, ak nie veľkým, tak národom silným,“ povedal Krajniak v maskáčovej uniforme.

Slovensko podľa Krajniaka povstalo. „Schopnosť povstať znamená nebyť pasívny, a to dokážu len veľké a silné národy. Buďme hrdí na to, čo sme dokázali,“ dodal.

Matovič poprosil, aby pozitívne testovaní zostali aj s rodinami v 10-dňovej karanténe. „Zároveň vás prosím, aby ste bez hanby zavolali ľuďom, s ktorými ste boli v kontakte a poprosili ich, aby išli na test a aby sa správali v ďalších dňoch mimoriadne obozretne,“ povedal premiér.

Požiadal tiež ľudí s negatívnym testom, aby sa naďalej správali obozretne a dodržiavali hygienické opatrenia. „Ak si začneme znova užívať, tak si to veľmi rýchlo pokazíme.“

Podľa Naďa bolo ukradnutých niekoľko desiatok certifikátov. Na sociálnych sieťach zachytili, že niekto certifikáty ponúka za 30 eur tým, ktorí neboli na testoch. „Ľudia, ktorí ukradli certifikáty a ďalej ich predávajú, dostanú exemplárne tresty,“ povedal minister.

Samosprávy si môžu podľa Naďa žiadať okresné úrady o refundáciu nákladov, ktoré im vznikli v súvislosti s plošným testovaním. „Prosím ich, aby si do toho balíka dali len tie veci, ktoré reálne museli nakúpiť kvôli testovaniu,“ dodal minister.

Správu aktualizujeme