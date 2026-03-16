Pondelok 16.3.2026
Meniny má Boleslav
16. marca 2026
Slovensko a Česko spájajú sily v umení pre deti, Bibiana podpísala novú dohodu v Prahe – VIDEO
Slovenská rozpočtová organizácia Ministerstva kultúry SR Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, rozširuje svoju medzinárodnú ...
16.3.2026 (SITA.sk) - Slovenská rozpočtová organizácia Ministerstva kultúry SR Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, rozširuje svoju medzinárodnú spoluprácu. V Prahe podpísala dohodu s Ochrannou organizáciou autorskou - Združením autorov diel výtvarného umenia, architektúry a obrazovej zložky audiovizuálnych diel, známou pod skratkou OOA-S.
Zmluva má podporiť rozvoj ilustrácie a animácie a zároveň posilniť význam dvoch prestížnych podujatí, ktoré organizuje Bratislava - Bienále ilustrácií Bratislava a Bienále animácie Bratislava.
Dohodu podpísali 12. marca v Prahe riaditeľka Bibiany Petra Flach a riaditeľka OOA-S Eva Štěpánková. Spolupráca má podľa zástupcov oboch organizácií prispieť k ďalšiemu rozvoju medzinárodných projektov zameraných na výtvarnú tvorbu pre deti a mládež a zároveň prehĺbiť kontakty medzi slovenskou a českou umeleckou scénou.
Podpis dohody sprevádzalo aj otvorenie výstavy v Prahe s názvom „Českí ilustrátori a vydavatelia ocenení na Bienále ilustrácií Bratislava 1967 - 2025“. Expozíciu pripravila Bibiana v spolupráci s českou organizáciou OOA-S a predstavuje výber diel českých autorov a vydavateľov, ktorí počas takmer šiestich desaťročí získali ocenenia na bratislavskom bienále. Podujatie patrí medzi najvýznamnejšie medzinárodné prehliadky ilustrácie detskej knihy a pravidelne priťahuje tvorcov z celého sveta.
Návštevníci výstavy môžu vidieť práce viacerých významných predstaviteľov českej ilustrátorskej školy, medzi nimi napríklad Evu Bednářovú či Adolfa Borna. Ich tvorba dlhodobo patrí k výrazným príspevkom k vývoju ilustrácie detských kníh a česká ilustrátorská tradícia je vo svete považovaná za jednu z najvýznamnejších.
Na otvorení výstavy sa zúčastnila aj japonská ilustrátorka Iku Dekune, držiteľka Grand Prix z Bienále ilustrácií Bratislava z roku 2003, ktorá dnes žije v Prahe. Pri tejto príležitosti pripomenula, že ocenenie na bratislavskom bienále zohralo dôležitú úlohu v jej kariére a pomohlo jej otvoriť dvere k ďalším medzinárodným projektom.
Výstava je prístupná v priestoroch OOA-S na Národní třídě v centre Prahy od 13. marca do konca mája 2026. Organizátori očakávajú, že priblíži bohatú tradíciu českej ilustrácie nielen odbornej verejnosti, ale aj širšiemu publiku.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko a Česko spájajú sily v umení pre deti, Bibiana podpísala novú dohodu v Prahe – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ďalší rozvoj medzinárodných projektov
Dohodu podpísali 12. marca v Prahe riaditeľka Bibiany Petra Flach a riaditeľka OOA-S Eva Štěpánková. Spolupráca má podľa zástupcov oboch organizácií prispieť k ďalšiemu rozvoju medzinárodných projektov zameraných na výtvarnú tvorbu pre deti a mládež a zároveň prehĺbiť kontakty medzi slovenskou a českou umeleckou scénou.
Podpis dohody sprevádzalo aj otvorenie výstavy v Prahe s názvom „Českí ilustrátori a vydavatelia ocenení na Bienále ilustrácií Bratislava 1967 - 2025“. Expozíciu pripravila Bibiana v spolupráci s českou organizáciou OOA-S a predstavuje výber diel českých autorov a vydavateľov, ktorí počas takmer šiestich desaťročí získali ocenenia na bratislavskom bienále. Podujatie patrí medzi najvýznamnejšie medzinárodné prehliadky ilustrácie detskej knihy a pravidelne priťahuje tvorcov z celého sveta.
Významní predstavitelia českej ilustrátorskej školy
Návštevníci výstavy môžu vidieť práce viacerých významných predstaviteľov českej ilustrátorskej školy, medzi nimi napríklad Evu Bednářovú či Adolfa Borna. Ich tvorba dlhodobo patrí k výrazným príspevkom k vývoju ilustrácie detských kníh a česká ilustrátorská tradícia je vo svete považovaná za jednu z najvýznamnejších.
Na otvorení výstavy sa zúčastnila aj japonská ilustrátorka Iku Dekune, držiteľka Grand Prix z Bienále ilustrácií Bratislava z roku 2003, ktorá dnes žije v Prahe. Pri tejto príležitosti pripomenula, že ocenenie na bratislavskom bienále zohralo dôležitú úlohu v jej kariére a pomohlo jej otvoriť dvere k ďalším medzinárodným projektom.
Výstava je prístupná v priestoroch OOA-S na Národní třídě v centre Prahy od 13. marca do konca mája 2026. Organizátori očakávajú, že priblíži bohatú tradíciu českej ilustrácie nielen odbornej verejnosti, ale aj širšiemu publiku.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko a Česko spájajú sily v umení pre deti, Bibiana podpísala novú dohodu v Prahe – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
