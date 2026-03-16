Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 16.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Boleslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

16. marca 2026

Slovensko a Česko spájajú sily v umení pre deti, Bibiana podpísala novú dohodu v Prahe – VIDEO


Slovenská rozpočtová organizácia Ministerstva kultúry SR Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, rozširuje svoju medzinárodnú ...



Zdieľať
flach 676x479 16.3.2026 (SITA.sk) - Slovenská rozpočtová organizácia Ministerstva kultúry SR Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, rozširuje svoju medzinárodnú spoluprácu. V Prahe podpísala dohodu s Ochrannou organizáciou autorskou - Združením autorov diel výtvarného umenia, architektúry a obrazovej zložky audiovizuálnych diel, známou pod skratkou OOA-S.

Ďalší rozvoj medzinárodných projektov



Zmluva má podporiť rozvoj ilustrácie a animácie a zároveň posilniť význam dvoch prestížnych podujatí, ktoré organizuje Bratislava - Bienále ilustrácií Bratislava a Bienále animácie Bratislava.

Dohodu podpísali 12. marca v Prahe riaditeľka Bibiany Petra Flach a riaditeľka OOA-S Eva Štěpánková. Spolupráca má podľa zástupcov oboch organizácií prispieť k ďalšiemu rozvoju medzinárodných projektov zameraných na výtvarnú tvorbu pre deti a mládež a zároveň prehĺbiť kontakty medzi slovenskou a českou umeleckou scénou.
 
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Podpis dohody sprevádzalo aj otvorenie výstavy v Prahe s názvom „Českí ilustrátori a vydavatelia ocenení na Bienále ilustrácií Bratislava 1967 - 2025“. Expozíciu pripravila Bibiana v spolupráci s českou organizáciou OOA-S a predstavuje výber diel českých autorov a vydavateľov, ktorí počas takmer šiestich desaťročí získali ocenenia na bratislavskom bienále. Podujatie patrí medzi najvýznamnejšie medzinárodné prehliadky ilustrácie detskej knihy a pravidelne priťahuje tvorcov z celého sveta.

Významní predstavitelia českej ilustrátorskej školy


Návštevníci výstavy môžu vidieť práce viacerých významných predstaviteľov českej ilustrátorskej školy, medzi nimi napríklad Evu Bednářovú či Adolfa Borna. Ich tvorba dlhodobo patrí k výrazným príspevkom k vývoju ilustrácie detských kníh a česká ilustrátorská tradícia je vo svete považovaná za jednu z najvýznamnejších.

Na otvorení výstavy sa zúčastnila aj japonská ilustrátorka Iku Dekune, držiteľka Grand Prix z Bienále ilustrácií Bratislava z roku 2003, ktorá dnes žije v Prahe. Pri tejto príležitosti pripomenula, že ocenenie na bratislavskom bienále zohralo dôležitú úlohu v jej kariére a pomohlo jej otvoriť dvere k ďalším medzinárodným projektom.

Výstava je prístupná v priestoroch OOA-S na Národní třídě v centre Prahy od 13. marca do konca mája 2026. Organizátori očakávajú, že priblíži bohatú tradíciu českej ilustrácie nielen odbornej verejnosti, ale aj širšiemu publiku.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko a Česko spájajú sily v umení pre deti, Bibiana podpísala novú dohodu v Prahe – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 