 24hod.sk    Kultúra    Knižné novinky

29. apríla 2026

Láska, zrada a osud. Je tu strhujúce vyvrcholenie fantasy série Bezmocná



Zabiť kráľa bolo len začiatkom. V záverečnom diele série Bezmocná stojí Paedyn pred najťažšou voľbou – medzi tým, čo cíti, a tým, čo musí urobiť.



Je tu Nebojácna.

Paedyn Grayová patrí medzi postavy, ktoré si čitateľ obľúbi práve pre ich nedokonalosť. Nie je neomylná, nie vždy koná správne, no jej motivácie sú pochopiteľné. Po udalostiach predchádzajúceho dielu sa ocitá v zložitej situácii: je vyhnankyňou, zradkyňou a zároveň nádejou na spojenie dvoch svetov – Elitných a Obyčajných. Sobáš s princom Kittom jej dáva šancu naplniť sen jej otca, no zároveň ju zväzuje vnútorne.

A potom je tu Kai.
Napätie medzi Paedyn a Kaiom patrí k najvýraznejším prvkom celej série. Ich vzťah je plný nevypovedaných slov, pohľadov a potlačených emócií. Práve tento milostný trojuholník dodáva príbehu silnú dramatickú líniu.

Jednou z najväčších devíz knihy je schopnosť autorky pracovať s emóciami. Čitateľka nie je len pozorovateľom – prežíva spolu s postavami. Je to doslovný emocionálny kolotoč. Niektoré pasáže lámu srdce, iné prinášajú nádej a úľavu. Príbeh vás dokáže rozložiť a následne opäť poskladať.

Zaujímavým prvkom sú aj kapitoly z pohľadu kráľa Edrica, ktoré rozširujú perspektívu a pomáhajú pochopiť širšie súvislosti. Tento autorský krok dodáva príbehu hĺbku a robí ho komplexnejším.

Finálny diel série je nabitý dejom. Tajomstvá, ktoré sa naznačovali v predchádzajúcich častiach, konečne vychádzajú na povrch. Niektoré zvraty sú prekvapivé, iné možno tušíte – no aj tak dokážu zapôsobiť. Postavy ako Kitt či Calum získavajú nové rozmery a ich motivácie sa postupne odhaľujú. Najmä Kitt je postava, ktorá vyvoláva silné emócie – súcit, pochopenie, ale aj frustráciu.

Nie všetko je však jednoduché. V niektorých pasážach je až priveľa zvratov, čo môže pôsobiť až prehnane a miestami komplikovať orientáciu v deji. No práve táto „prekombinovanosť“ môže byť dôkazom ambície autorky vytvoriť naozaj komplexný a prepracovaný svet.

Vypočujte si úryvok.
Číta Kamil Mikulčík:

Vydavateľstvo IKAR · Čítanie z knihy NEBOJÁCNA (Lauren Roberts)

 

Ak ste sledovali osudy Paedyn od začiatku, záverečný diel si rozhodne nenechajte ujsť. Nebojácna je dôstojným zakončením série, ktoré prináša odpovede, ale aj emócie, na ktoré budete ešte dlho myslieť. Je to kniha o odvahe – nielen tej fyzickej, ale najmä vnútornej. O schopnosti postaviť sa vlastným pocitom, rozhodnúť sa správne aj za cenu osobnej straty.

Z anglického originálu Fearless (Simon & Schuster UK Ltd, 2025) preložila Sofia Skokanová.

Milan Buno, knižný publicista

<< predchádzajúci článok
VIDEO HO DOSTALO DO PROBLÉMOV: Mladík za oblízanie slamky čelí väzeniu

