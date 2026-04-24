Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 24.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Juraj
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala

24. apríla 2026

Do Milujem Slovensko mieria influenceri. Diváci zistia, ako dobre poznajú slovenskú kultúru aj tradície


Tagy: influenceri Šou Milujem Slovensko

Do štúdia prídu výrazné osobnosti zo sveta sociálnych sietí, ktoré doplnia herecké a moderátorské mená z televíznych obrazoviek. Do Milujem ...



Zdieľať
24.4.2026 (SITA.sk) - Do štúdia prídu výrazné osobnosti zo sveta sociálnych sietí, ktoré doplnia herecké a moderátorské mená z televíznych obrazoviek.


Do Milujem Slovensko mieria influenceri. Piatkový večer na TV JOJ tak sľubuje humor, spontánnosť a aj nečakané momenty. Do štúdia prídu výrazné osobnosti zo sveta sociálnych sietí, ktoré doplnia herecké a moderátorské mená z televíznych obrazoviek.

Kapitánske tímy povedú tradične Adela Vinczeová a Matej Sajfa Cifra, pod moderátorskou taktovkou Martina Nikodýma. Súťažiť bude moderátor a influencer Samuel Miškov, ktorého poznáme ako Samo_zvany. Popularitu si získal najmä svojím autentickým humorom a pohotovými reakciami. Gastronomický svet bude reprezentovať foodbloger Čoje, vlastným menom Daniel Feranec, ktorý okrem dávky dobrej nálady prinesie so sebou aj pohľad na chute Slovákov.

Do Milujem Slovensko zavíta aj vidiecka návšteva - Katarína Mošovská a René Zabala z projektu Farma pod Poľanou. V najnovšej epizóde sa objaví aj herečka Zuzana Vačková a doplní ju herec a moderátor Oliver Oswald. To, ako dobre poznajú Slovensko, jeho kultúru, tradície a každodenný život, sa ukáže už o 20:40.


Zdroj: SITA.sk

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 