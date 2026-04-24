Piatok 24.4.2026
Meniny má Juraj
24. apríla 2026
Do Milujem Slovensko mieria influenceri. Diváci zistia, ako dobre poznajú slovenskú kultúru aj tradície
Do Milujem Slovensko mieria influenceri. Piatkový večer na TV JOJ tak sľubuje humor, spontánnosť a aj nečakané momenty. Do štúdia prídu výrazné osobnosti zo sveta sociálnych sietí, ktoré doplnia herecké a moderátorské mená z televíznych obrazoviek.
Kapitánske tímy povedú tradične Adela Vinczeová a Matej Sajfa Cifra, pod moderátorskou taktovkou Martina Nikodýma. Súťažiť bude moderátor a influencer Samuel Miškov, ktorého poznáme ako Samo_zvany. Popularitu si získal najmä svojím autentickým humorom a pohotovými reakciami. Gastronomický svet bude reprezentovať foodbloger Čoje, vlastným menom Daniel Feranec, ktorý okrem dávky dobrej nálady prinesie so sebou aj pohľad na chute Slovákov.
Do Milujem Slovensko zavíta aj vidiecka návšteva - Katarína Mošovská a René Zabala z projektu Farma pod Poľanou. V najnovšej epizóde sa objaví aj herečka Zuzana Vačková a doplní ju herec a moderátor Oliver Oswald. To, ako dobre poznajú Slovensko, jeho kultúru, tradície a každodenný život, sa ukáže už o 20:40.
Zdroj: SITA.sk - Do Milujem Slovensko mieria influenceri. Diváci zistia, ako dobre poznajú slovenskú kultúru aj tradície © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
LOVESTREAM festival oznamuje mená dalších interpretov!
LOVESTREAM festival oznamuje mená dalších interpretov!