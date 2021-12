Česko sprísňuje podmienky vstupu do krajiny, PCR test budú potrebovať aj očkovaní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.12.2021 (Webnoviny.sk) - Česko v rámci prevencie proti šíreniu variantu koronavírusu omikron sprísňuje podmienky vstupu do krajiny. Od pondelka 27. decembra budú musieť absolvovať PCR test aj cestujúci z krajín s nízkym a stredným rizikom nákazy bez ohľadu na ich očkovanie alebo prekonanie ochorenia COVID-19.Neočkovaní zase budú musieť absolvovať PCR test aj po návrate do Česka, a to medzi piatym až siedmym dňom. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Pre obdobie 30. decembra až 1. januára platia prísnejšie podmienky aj pre krátkodobé cesty do Českej republiky.Výnimky z nových povinností majú ľudia, ktorí už dostali posilňujúce dávky vakcíny, deti do 12 rokov aj osoby vo veku 12 - 18 rokov, ktoré majú za sebou primárne očkovanie.Prísnejšie pravidlá cestovania budú pre českých občanov a vybrané skupiny rezidentných cudzincov budú platiť až od 3. januára. Pre neočkovaných platí od 27. decembra povinnosť absolvovať PCR test aj po príchode.