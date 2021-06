Česko uvoľnilo pre Slovákov cestovné obmedzenia, pri návrate do 24 hodín už test nepotrebujete

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.6.2021 - Od utorka 1. júna platí zásadné uvoľnenie podmienok cestovania medzi Českou republikou a Slovenskom. Slováci po novom môžu navštíviť ČR na 24 hodín bez potreby registrácie, absolvovania testu či karantény. Vo svojom profile na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (nom. SaS).Uvoľnenie podmienok vstúpilo do platnosti napriek tomu, že je Slovensko na českom pandemickom semafore stále na zozname červených krajín. Od utorka môžu občania aj rezidenti Slovenska cestovať do ČR aj za účelom turistiky na viac dní, ak sa preukážu národným certifikátom o očkovaní, ktoré bolo vykonané minimálne 22 dní pred vstupom do krajiny.V platnosti ostáva aj registrácia pomocou príjazdového formulára v ČR. Karanténu je možné ukončiť ihneď po príchode do Česka vykonaním testu. „Občania SR môžu po príchode do ČR prakticky hneď absolvovať PCR test a po získaní negatívneho výsledku môžu automaticky ukončiť svoju izoláciu v ČR,“ uviedol Klus.