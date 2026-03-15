15. marca 2026

Konflikt na Blízkom východe zasahuje do futbalu, formuly 1 i životných rozhodnutí športovcov


abu_dhabi_f1_gp_auto_racing_00535 bda4e08e55a340cbb5d64f7c7f41282e 676x498 15.3.2026 (SITA.sk) - Eskalujúci konflikt na Blízkom východe začína čoraz viac zasahovať aj svet športu, ktorý sa zatiaľ z veľkej časti snaží zostať mimo geopolitických stretov, no realita ho dobieha. Napriek tomu, že medzinárodné športové podujatia sa organizujú s dlhodobým predstihom, vojenské konflikty a bezpečnostné obavy menia plány športovcov, organizátorov aj fanúšikov na celom svete.

Barážový duel


Najnovším príkladom je zápas irackej futbalovej reprezentácie, ktorá sa podľa svojej futbalovej asociácie rozhodla napriek výzvam na odloženie vycestovať do Mexika na barážový duel o postup na tohtoročné majstrovstvá sveta.

Iracký tím by mal odcestovať súkromným lietadlom a hrať v Monterrey, hoci jeho tréner predtým žiadal o presunutie zápasu z dôvodu problémov s cestovaním a uzavretým vzdušným priestorom v regióne, ktorý je dôsledkom vojenských operácií medzi USA, Izraelom a Iránom.


Zatiaľ čo Iračania sa pripravujú na svoju cestu, formula 1 a jej orgány oznámili niekoľko rozhodnutí s výraznými dôsledkami. Preteky F1 v Bahrajne a Saudskej Arábii, pôvodne naplánované na apríl, boli zrušené z dôvodu zhoršenej bezpečnostnej situácie v regióne.

Tieto zrušenia ovplyvnili kalendár sezóny a nechali medzi pretekmi dlhú medzeru, sú reakciou na eskaláciu konfliktu a snahou chrániť účastníkov, tímový personál aj fanúšikov.

Ďalšie otázky


V pozadí športových udalostí sa objavujú aj otázky o účasti národných tímov na veľkých podujatiach. Irán, ktorý sa kvalifikoval na MS 2026, čelí neistote, či sa na turnaji zúčastní. Iránski funkcionári naznačili, že svoje zápasy by radšej hrali v Mexiku namiesto Spojených štátov, kde podľa žrebu majú odohrať svoje stretnutia, a požiadali Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) o preskúmanie tejto možnosti.

Z konfliktu na Blízkom východe vyplývajú komplikácie aj pre ženský futbal. Tri členky iránskeho ženského reprezentačného tímu, ktoré dostali azyl v Austrálii, sa rozhodli zmeniť svoje rozhodnutie a vrátiť sa domov do Iránu, informoval minister vnútra Tony Burke.


Ďalšia členka tímu, ktorá pôvodne žiadala o azyl, minulý týždeň opustila krajinu, takže zo siedmich pôvodných utečenkýň zostali v Austrálii iba tri. Tento vývoj ilustruje, ako vojnová situácia a politické tlaky vplývajú aj na osobné rozhodnutia športovkýň a ich kariéry.


Zdroj: SITA.sk - Konflikt na Blízkom východe zasahuje do futbalu, formuly 1 i životných rozhodnutí športovcov © SITA Všetky práva vyhradené.

Geniálny gól Ardu Gülera. Hráč Realu Madrid preloboval brankára Elche zo 70 metrov – VIDEO, FOTO

