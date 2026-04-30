Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
COOP Jednota otvorila po modernizácii predajňu Tempo v Nových Zámkoch
Tagy: modernizácia predajní PR
30.4.2026 (SITA.sk) - COOP Jednota Nové Zámky pokračuje v systematickom zvyšovaní kvality svojich služieb.
Najnovším krokom je modernizácia Tempo SUPERMARKETU na ulici Janka Kráľa v Nových Zámkoch, ktorý po intenzívnej 11-dňovej rekonštrukcii opätovne otvorili pre zákazníkov. Predajňa prináša moderné prostredie, technologické inovácie aj rozšírené služby reflektujúce aktuálne požiadavky moderného maloobchodu.
Silná tradícia a stabilná pozícia v regióne
Supermarket na ulici Janka Kráľa je v prevádzke od roku 1998 a patrí medzi dlhodobo najvýkonnejšie predajne v rámci celej domácej siete COOP Jednota. Na ploche približne 1 800 m² dnes ponúka viac ako 11-tis. tovarových položiek, s dôrazom na dostupnosť čerstvých potravín, kvalitu sortimentu a komfort pre zákazníkov. Modernizácia nadväzuje na tieto silné základy a posúva predajňu na úroveň súčasných retailových trendov.
Modernejšie služby i pohodlnejší nákup
Zákazníci majú ako alternatívu k dispozícii popri obslužných aj štyri samoobslužné pokladnice, ktoré urýchľujú nákupný proces. Využívať môžu aj moderný komunikačný systém prostredníctvom LED obrazoviek s aktuálnymi informáciami o akciách a súťažiach. Reakciou na meniace sa spotrebiteľské správanie je rozšírená ponuka sortimentu "ready to eat" – obložené bagety, croissanty, čerstvé zeleninové a ovocné šaláty, rovnako aj teplé jedlá pripravované priamo v predajni. Vylepšenia sa dotkli aj tradičných úsekov, vrátane prezentácie pečiva a rozšírenia chladiacich vitrín v oddelení ovocia-zeleniny. Predajňa pôsobí modernejšie, prehľadnejšie a komfortnejšie.
Udržateľnosť ako investícia do budúcnosti
Modernizácia bola realizovaná s dôrazom na ekologické riešenia. Predajňa Tempo SUPERMARKET využíva jeden z najekologickejších chladiacich systémov s minimálnou environmentálnou záťažou a zároveň fotovoltický systém, ktorý podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Celková investícia dosiahla takmer 1,2 milióna eur, pričom významná časť smerovala do technologického vybavenia. Projekt zároveň podporil lokálnu ekonomiku, pretože na jeho realizácii sa podieľali prevažne regionálni dodávatelia. O chod predajne sa stará kolektív zložený zo 65 zamestnancov. "Slovenský retailový trh je dnes mimoriadne presýtený a obstáť v silnom konkurenčnom prostredí si vyžaduje neustále zlepšovanie. Modernizácia našich predajní je preto prirodzenou súčasťou nášho rozvoja. Zákazníkom chceme prinášať vyšší komfort, kvalitné služby a príjemné nákupné prostredie," uviedol Štefan Mácsadi, predseda predstavenstva COOP Jednota Nové Zámky.
Zmodernizovaný Tempo SUPERMARKET potvrdzuje, že aj regionálny maloobchod dokáže efektívne spájať tradíciu, inovácie a zodpovedný prístup k životnému prostrediu i regiónu, v ktorom pôsobí.
