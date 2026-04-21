Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 21.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ervín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

21. apríla 2026

Colný tranzit v EÚ sa digitalizuje, Slovensko zaviedlo systém NCTS P6


Nový systém zároveň nie je len technologickou inováciou, ale aj splnením legislatívnej povinnosti Slovenska voči Európskej únii. Finančná ...



Zdieľať
21.4.2026 (SITA.sk) - Nový systém zároveň nie je len technologickou inováciou, ale aj splnením legislatívnej povinnosti Slovenska voči Európskej únii.


Finančná správa zaviedla do praxe nový colný tranzitný systém NCTS P6, ktorý predstavuje ďalší krok v digitalizácii a zjednodušovaní cezhraničného obchodu v rámci Európskej únie. Ide o centralizované riešenie postavené na elektronickej komunikácii, ktoré vzniklo v úzkej spolupráci s Európskou komisiou a jeho nasadenie si vyžadovalo koordináciu nielen na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni.

Zjednodušená administratíva


Do úvodnej fázy implementácie boli zapojení aj zástupcovia odbornej verejnosti, čo malo prispieť k hladšiemu prechodu na nový systém.

Kľúčovou zmenou, ktorú NCTS P6 prináša, je možnosť podávať takzvané kombinované tranzitné colné vyhlásenie. V praxi to znamená, že podnikatelia už nemusia podávať samostatné predbežné colné vyhlásenie v rámci systému ICS2, čím sa celý proces administratívne zjednodušuje.

Tento krok má potenciál zrýchliť pohyb tovaru cez hranice a znížiť byrokratickú záťaž pre firmy, čo je z pohľadu konkurencieschopnosti ekonomiky dôležitý faktor.

Úspešné zavedenie


Finančná správa hodnotí zavedenie systému ako úspešné, pričom na národnej úrovni neboli zaznamenané žiadne zásadné technické problémy, ktoré by obmedzovali jeho fungovanie. Úvodné komplikácie sa síce objavili, no súviseli s výpadkami centrálnych systémov Európskej komisie a zasiahli všetky členské štáty. Slovenské orgány ich preto nemohli priamo ovplyvniť.

Nový systém zároveň nie je len technologickou inováciou, ale aj splnením legislatívnej povinnosti Slovenska voči Európskej únii. Finančná správa deklaruje, že situáciu priebežne monitoruje a je pripravená reagovať na prípadné problémy.


Zdroj: SITA.sk - Colný tranzit v EÚ sa digitalizuje, Slovensko zaviedlo systém NCTS P6 © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 