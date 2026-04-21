Utorok 21.4.2026
Meniny má Ervín
21. apríla 2026
Colný tranzit v EÚ sa digitalizuje, Slovensko zaviedlo systém NCTS P6
Nový systém zároveň nie je len technologickou inováciou, ale aj splnením legislatívnej povinnosti Slovenska voči Európskej únii. Finančná ...
21.4.2026 (SITA.sk) - Nový systém zároveň nie je len technologickou inováciou, ale aj splnením legislatívnej povinnosti Slovenska voči Európskej únii.
Finančná správa zaviedla do praxe nový colný tranzitný systém NCTS P6, ktorý predstavuje ďalší krok v digitalizácii a zjednodušovaní cezhraničného obchodu v rámci Európskej únie. Ide o centralizované riešenie postavené na elektronickej komunikácii, ktoré vzniklo v úzkej spolupráci s Európskou komisiou a jeho nasadenie si vyžadovalo koordináciu nielen na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni.
Zjednodušená administratíva
Do úvodnej fázy implementácie boli zapojení aj zástupcovia odbornej verejnosti, čo malo prispieť k hladšiemu prechodu na nový systém.
Kľúčovou zmenou, ktorú NCTS P6 prináša, je možnosť podávať takzvané kombinované tranzitné colné vyhlásenie. V praxi to znamená, že podnikatelia už nemusia podávať samostatné predbežné colné vyhlásenie v rámci systému ICS2, čím sa celý proces administratívne zjednodušuje.
Tento krok má potenciál zrýchliť pohyb tovaru cez hranice a znížiť byrokratickú záťaž pre firmy, čo je z pohľadu konkurencieschopnosti ekonomiky dôležitý faktor.
Úspešné zavedenie
Finančná správa hodnotí zavedenie systému ako úspešné, pričom na národnej úrovni neboli zaznamenané žiadne zásadné technické problémy, ktoré by obmedzovali jeho fungovanie. Úvodné komplikácie sa síce objavili, no súviseli s výpadkami centrálnych systémov Európskej komisie a zasiahli všetky členské štáty. Slovenské orgány ich preto nemohli priamo ovplyvniť.
Nový systém zároveň nie je len technologickou inováciou, ale aj splnením legislatívnej povinnosti Slovenska voči Európskej únii. Finančná správa deklaruje, že situáciu priebežne monitoruje a je pripravená reagovať na prípadné problémy.
Zdroj: SITA.sk - Colný tranzit v EÚ sa digitalizuje, Slovensko zaviedlo systém NCTS P6 © SITA Všetky práva vyhradené.
Fico na diskusii so študentmi zdôraznil, že skutočná sila sa začína doma, nie v Bruseli – VIDEO, FOTO
Hluk škodí nielen psychike. Ako odhlučniť steny v panelovom dome?
