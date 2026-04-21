Utorok 21.4.2026
Meniny má Ervín
21. apríla 2026
Fico na diskusii so študentmi zdôraznil, že skutočná sila sa začína doma, nie v Bruseli – VIDEO, FOTO
Súčasne im pripomenul, že EÚ stojí na princípe jednota v rozmanitosti. Ale táto jednota nemôže znamenať uniformitu alebo diktát silnejších, dodal premiér. Predseda vlády
21.4.2026 (SITA.sk) - Súčasne im pripomenul, že EÚ stojí na princípe jednota v rozmanitosti. Ale táto jednota nemôže znamenať uniformitu alebo diktát silnejších, dodal premiér.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) opäť diskutoval so študentmi o zahraničnej politike. Tentokrát priamo na Úrade vlády SR. Premiér počas diskusie uviedol, že Slovensko chce byť silným hráčom v EÚ. Zdôraznil však, že skutočná sila sa nezačína v Bruseli, ale doma a v ekonomike.
„Silní budeme vtedy, keď budeme ekonomicky stabilní, konkurencieschopní a sebavedomí. A práve preto musíme otvorene hovoriť aj o veciach, ktoré dnes nefungujú. Green Deal a klimatické politiky sú v mnohých ohľadoch zle nastavené – dopadajú na náš priemysel, na naše regióny, na ľudí. Stačí sa pozrieť na hlinikáreň v Žiari nad Hronom – konkrétny príklad toho, ako ideológia bez realistického základu môže poškodiť ekonomiku,“ povedal Fico študentom.
Súčasne im pripomenul, že EÚ stojí na princípe „jednota v rozmanitosti“. Upozornil, že nejde o frázu, ale o záväzok. „Aj keď sme mali rozdielne názory, vždy sme vedeli nájsť spoločnú reč. Ale táto jednota nemôže znamenať uniformitu alebo diktát silnejších,“ povedal premiér.
Zdroj: SITA.sk - Fico na diskusii so študentmi zdôraznil, že skutočná sila sa začína doma, nie v Bruseli – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) opäť diskutoval so študentmi o zahraničnej politike. Tentokrát priamo na Úrade vlády SR. Premiér počas diskusie uviedol, že Slovensko chce byť silným hráčom v EÚ. Zdôraznil však, že skutočná sila sa nezačína v Bruseli, ale doma a v ekonomike.
„Silní budeme vtedy, keď budeme ekonomicky stabilní, konkurencieschopní a sebavedomí. A práve preto musíme otvorene hovoriť aj o veciach, ktoré dnes nefungujú. Green Deal a klimatické politiky sú v mnohých ohľadoch zle nastavené – dopadajú na náš priemysel, na naše regióny, na ľudí. Stačí sa pozrieť na hlinikáreň v Žiari nad Hronom – konkrétny príklad toho, ako ideológia bez realistického základu môže poškodiť ekonomiku,“ povedal Fico študentom.
Súčasne im pripomenul, že EÚ stojí na princípe „jednota v rozmanitosti“. Upozornil, že nejde o frázu, ale o záväzok. „Aj keď sme mali rozdielne názory, vždy sme vedeli nájsť spoločnú reč. Ale táto jednota nemôže znamenať uniformitu alebo diktát silnejších,“ povedal premiér.
Zdroj: SITA.sk - Fico na diskusii so študentmi zdôraznil, že skutočná sila sa začína doma, nie v Bruseli – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Colný tranzit v EÚ sa digitalizuje, Slovensko zaviedlo systém NCTS P6
Colný tranzit v EÚ sa digitalizuje, Slovensko zaviedlo systém NCTS P6