Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
30. apríla 2026
Novela zákona robí z Košičanov občanov dvoch kategórií, SaS tvrdí, že zvýhodní niektoré mestské časti
Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) ostro kritizuje novelu zákona o meste Košice
Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) ostro kritizuje novelu zákona o meste Košice, ktorú v Národnej rade presadili koaliční poslanci. Podľa SaS ide o narýchlo zbúchaný a politicky motivovaný zásah do fungovania druhého najväčšieho mesta na Slovensku, ktorý neprešiel riadnou diskusiou, ignoruje odborné dáta a v konečnom dôsledku poškodzuje samotných Košičanov.
Kritika spôsobu prijatia zákona
Viceprimátor Košíc a poslanec mestského zastupiteľstva Marcel Gibóda uviedol, že hoci SaS dlhodobo podporuje diskusiu o efektívnejšom fungovaní mesta, spôsob prijatia novely považuje za neprijateľný. Kritizuje najmä fakt, že zásadný pozmeňujúci návrh bol predložený tesne pred hlasovaním bez odbornej či verejnej diskusie.
Podľa neho ide o „politický diktát jedného človeka bez dát a analýz“. „Dva dni pred hlasovaním sa objavil pozmeňujúci návrh, ktorý úplne prekopal pôvodný zákon, bez toho, aby k nemu prebehla odborná či verejná diskusia. Takto sa budúcnosť Košíc jednoducho robiť nemá,“ uviedol.
SaS zároveň poukazuje na to, že novela bola prijatá v čase, keď sa očakávajú výsledky odbornej analýzy od Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá má priniesť odporúčania pre budúce fungovanie mesta. Podľa Gibódu koalícia tento proces obišla a rozhodla bez odborného podkladu.
Sporná ústavnosť a nerovnosť hlasov
Okresná predsedníčka a miestna poslankyňa za SaS Renáta Zolnaiová pripomenula, že na problém upozorňoval aj verejný ochranca práv a parlament napriek tomu prijal model, ktorý je z pohľadu ústavnosti vysoko sporný. „Namiesto zachovania rovnosti hlasov sa do Košíc vedome zavádza nespravodlivý systém. Kandidáti v rôznych mestských častiach budú potrebovať dramaticky odlišný počet hlasov na zvolenie. To je zásah nielen do práv voličov, ale aj do rovného prístupu k voleným funkciám,“ dodala.
Starosta mestskej časti Košice - Západ Marcel Vrchota poukázal na konkrétne rozdiely. Zatiaľ čo v mestskej časti Džungľa bude na zvolenie poslanca stačiť približne 800 obyvateľov, v Košiciach - Západ to bude takmer 6 000. „Takáto disproporcia robí z mandátov poslancov mandáty s rôznou hodnotou,“ uviedol. Podľa Vrchotu je novela zároveň legislatívne nedostatočne pripravená a môže priniesť chaos, právnu neistotu a spory. Kritizuje aj vznik trojúrovňovej samosprávy, ktorá podľa neho nemá odborné zdôvodnenie ani overenie v praxi.
SaS odmieta aj argument koalície o možnosti referenda. Gibóda ho označil za „dymovú clonu“. „Podmienky sú nastavené tak komplikovane, že ide skôr o marketingový alibizmus než reálnu možnosť, aby Košičania sami rozhodli. Koalícia si dnes zakrýva vlastný mocenský zásah tým, že predstiera zapojenie verejnosti,“ povedal.
Zdroj: SITA.sk - Novela zákona robí z Košičanov občanov dvoch kategórií, SaS tvrdí, že zvýhodní niektoré mestské časti © SITA Všetky práva vyhradené.
