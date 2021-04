COVID pas: Veľký prehľad krajín, kde ho budete potrebovať a kam sa dostanete aj bez očkovania

Jeho cieľom je uľahčiť bezpečný voľný pohyb občanov celkovo v rámci Európy.

Opatrenie bude podľa Európskej komisie (EK) dočasné s tým, že sa pozastaví hneď po tom, ako Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v spojitosti s ochorením vyhlási koniec medzinárodnej núdzovej situácie v oblasti zdravia.

Digitálne zelené osvedčenie bude k dispozícii bezplatne, v digitálnom alebo papierovom formáte. Aby bol návrh digitálnych zelených osvedčení pripravený do leta, musí ho ešte urýchlene prijať Európsky parlament (EP) a Rada.

Na vlastných verziách COVID pasov pracuje celý svet. Cestovať sa bude dať, samozrejme, aj bez nich, ale vo väčšine krajín turistov bez pasov čaká po príchode dlhá karanténa a pravidelné testovanie. Bežná týždňová či desaťdňová dovolenka je preto bez pasu nereálna.

Ako COVID pas vyzerá?

Sú na ňom údaje, ako sú meno a priezvisko, dátum narodenia, dátum vydania, príslušné informácie o očkovacej látke, teste či prekonaní ochorenia a jedinečný identifikátor. Ten bude možné kontrolovať iba na účel potvrdenia a overenia pravosti a platnosti osvedčenia.

COVID pasy budú obsahovať aj QR kód s potrebnými kľúčovými informáciami, ďalej tiež digitálny podpis zaisťujúci pravosť osvedčenia. EK vytvorí potrebnú digitálnu bránu pre všetky členské štáty. Údaje, ktoré ňou prejdú, však uchovávať nebude.

Napriek tomu, že EÚ podporila zavedenie COVID pasu, niektoré krajiny v rámci i mimo Únie sa chcú spoľahnúť na vlastné riešenia a pravidlá. Štáty závislé od turizmu COVID pasy zrejme vyžadovať nebudú, zatiaľ sa však mnohé z nich definitívne nevyjadrili.

Zúfalí Chorváti

Napríklad Chorvátsko, pre ktoré je turizmus hlavným ťahúňom ekonomiky, otvára svoje hranice už teraz aj bez pasu. Na vstup do krajiny od apríla stačí negatívny antigénový alebo PCR test, ktorý nesmie byť starší ako 48 hodín, pričom ho nemusia mať deti do siedmich rokov.

V prípade rýchleho antigénového testu a pobytu v Chorvátskej republike na viac ako 10 dní sa však test musí vykonať znova do desiateho dňa odo dňa vydania tohto testu. Na príchod do krajiny stačí tiež potvrdenie o prekonaní choroby COVID-19.

Do Chorvátska sa európsky turista, samozrejme, dostane aj po predložení osvedčenia o očkovaní proti koronavírusu, ktoré dostal 14 dní od očkovania druhou vakcínou alebo od jednorazovej vakcinácie. COVID pas, ktorý plánuje zaviesť EÚ, však nutný nie je.

Ostatní južania

Gréci uviedli, že všetkých návštevníkov, pokiaľ sú zaočkovaní, zotavili sa z ochorenia COVID-19 alebo majú pred príletom do krajiny negatívny antigénový alebo PCR test, takisto radi privítajú už od 14. mája, a to aj bez COVID pasu.

Práve Grécko, Cyprus a Španielsko sa chcú podľa agentúry Bloomberg „pobiť“ o dovolenkárov z Nemecka a Veľkej Británie, ktorí tvoria najväčšiu skupinu turistov smerujúcich k Stredozemnému moru. Preto zrejme budú pri nastavovaní podmienok vstupu do krajiny mierni.

COVID pas však bude po schválení pravdepodobne nutný v krajinách severnej Európy, napríklad v Estónsku či Dánsku, ktoré v týchto dňoch predstavilo svoju rozšírenú verziu COVID pasu s názvom „Coronapas“.

Dánsky „Coronapas“

„Coronapas“ je k dispozícii prostredníctvom zabezpečenej aplikácie alebo v papierovej podobe pre ľudí, ktorí boli buď úplne zaočkovaní, mali pozitívny test na COVID-19 pred dvomi až 12 týždňami alebo negatívny antigénový či PCR test za posledných 72 hodín.

V súčasnosti umožňuje Dánom vstup do určitých podnikov vrátane kaderníctiev, kozmetických salónov či autoškôl. Do konca mája chcú Dáni znovuotvoriť celú ekonomiku. Terasy preto otvoria 21. apríla, reštaurácie, múzeá, divadlá a kiná od 6. mája.

Úplné opätovné otvorenie krajiny je naplánované na 21. mája. Vláda odhaduje, že v tom čase bude mať zaočkovaných všetkých ľudí nad 50 rokov. Približne sedem percent z 5,8 milióna obyvateľov Dánska je úplne zaočkovaných a 13,3 percenta dostalo najmenej jednu dávku.

Dánsky „Coronapas“ sa však zatiaľ nedá použiť na cestovanie do zahraničia, hoci vláda dúfa, že to časom možné bude, ako uvádza EuroNews.

Vyspelí Estónci

Estónsko, ako jedna z najvyspelejších digitálnych spoločností sveta, plánuje začať vydávať digitálne certifikáty vo forme QR kódu, ktorý by neskôr mali obsahovať aj COVID pasy, už koncom apríla. Potvrdenie o očkovaní si jednotlivci budú môcť stiahnuť do mobilu alebo vytlačiť.

Skoré zavedenie tejto formy COVID pasu im podľa estónskej vlády dáva možnosť riešiť potenciálne prekážky pri používaní certifikátu. Zavedenie systému by tiež podľa BBC znamenalo, že Estónsko bude pripravené pripojiť sa k systému EÚ hneď v prvý deň zavedenia COVID pasov.

Zaočkovaní turisti majú okrem vyššie vymenovaných krajín podľa magazínu Forbes už dokorán otvorené dvere aj v Gruzínsku, Portugalsku, Švédsku a na Islande. Island bol jednou z prvých krajín, ktoré očkovaným návštevníkom umožňujú vynechať karanténu či testovanie.

Dá sa teda povedať, že tieto krajiny sú na zavedenie COVID pasu pripravené už teraz. Zaočkovaní turisti s potvrdeniami sú vítaní aj v Belize, Ekvádore, Guatemale a na Seycheloch. Ako je to s potvrdením o očkovaní v iných krajinách mimo Európy?

Zvyšok sveta

Thajsko začiatkom apríla skrátilo povinnú izoláciu zaočkovaných cudzincov o polovicu, teda na sedem dní. Neočkovaní cestujúci musia zostať v karanténe o tri dni dlhšie. Toto rozhodnutie neplánujú zrušiť minimálne do októbra, ako uvádza agentúra Bloomberg.

Turisti smerujúci do Číny zrejme budú musieť čeliť určitému nacionalizmu. Čína totiž v marci uviedla, že vstup do krajiny uľahčí tým cudzincom, ktorí budú zaočkovaní vakcínou vyrobenou v Číne. Taká však zatiaľ nikde v Európe registrovaná nie je.

Zahraniční turisti môžu od júna navštíviť aj exotické Bali, najväčšiu šancu na schválenie víz majú práve vtedy, ak pochádzajú z krajín s úspešnými očkovacími programami. Cieľom tamojších úradov je však ešte predtým zaočkovať dva milióny vlastných obyvateľov.

Platí aj pre Sputnik V?

Jednou z dôležitých otázok pri návrhu COVID pasu bolo rozhodnutie, či budú štáty EÚ akceptovať aj potvrdenie o očkovaní vakcínami, ktoré neboli registrované Európskou liekovou agentúrou (EMA). Zdá sa, že to bude na posúdení každej krajiny osobitne.

„Členské štáty však budú môcť akceptovať aj iné očkovacie látky. Ak bude členský štát naďalej vyžadovať, aby držitelia digitálneho zeleného osvedčenia podstúpili karanténu alebo test, musí to oznámiť Komisii a všetkým ostatným členským štátom a takéto opatrenia odôvodniť,“ uviedla EK.

WHO však má na COVID pasy v akejkoľvek forme zatiaľ zdržanlivý názor. „V tejto fáze by sme neradi videli očkovacie pasy ako podmienky vstupu alebo odchodu z krajiny, pretože si stále nie sme istí, že vakcína bráni prenosu,“ uviedla hovorkyňa WHO Margaret Harrisová.

Dodala tiež, že COVID pasy nemusia byť účinnou stratégiou aj vzhľadom na nerovnosť pri prístupe krajín k vakcínam. Niektoré chudobné štáty totiž s očkovaním ešte ani nezačali, čo značne obmedzuje ich obyvateľov v rámci slobodného pohybu.

ZOZNAM KRAJÍN SO ŽIADNYMI ALEBO MALÝMI OBMEDZENIAMI PRE ZAOČKOVANÝCH TURISTOV Antigua a Barbuda – karanténa sa nevyžaduje, pokiaľ to výslovne nevyžadujú niektoré orgány

Bangladéš – karanténa sa nevyžaduje, pokiaľ máte doklad o aplikovaní druhej dávky vakcíny od Pfizer/BioNTech alebo AstraZeneca

Belize – karanténa ani negatívny test sa nevyžadujú, ak máte doklad o očkovaní

Bermudy – karanténa sa nevyžaduje, ale negatívny test je povinný

Chorvátsko – karanténa ani negatívny test sa nevyžadujú, ak máte doklad o očkovaní

Ekvádor – karanténa ani negatívny test sa nevyžadujú, ak máte doklad o očkovaní

Estónsko – karanténa ani negatívny test sa nevyžadujú, ak máte doklad o očkovaní

Ghana – karanténa sa nevyžaduje, ale negatívny test je povinný

Guatemala – karanténa ani negatívny test sa nevyžadujú, ak máte doklad o očkovaní

Honduras – karanténa sa nevyžaduje, ale negatívny test je povinný

Island – ak ste štátnym príslušníkom EÚ a ste očkovaný alebo môžete dokázať, že ste prekonali COVID-19, nemusíte podstúpiť karanténu

Izrael – cestujúci s izraelským očkovaním alebo dôkazom o prekonaní COVID-19 nemusia podstúpiť karanténu

Kuvajt – karanténa aj test sú stále potrebné, avšak trvanie karantény sa s dokladom o očkovaní skrátilo zo 14 na sedem dní

Libanon – karanténa sa nevyžaduje, ale negatívny test je povinný

Litva – karanténa ani negatívny test sa nevyžadujú, ak máte doklad o očkovaní

Líbya – karanténa sa nevyžaduje, ale negatívny test je povinný

Mali – negatívny test sa nevyžaduje, ak máte doklad o očkovaní, ale karanténa je stále nutná

Moldavsko – karanténa ani negatívny test sa nevyžadujú, ak máte doklad o očkovaní

Čierna Hora – karanténa ani negatívny test sa nevyžadujú, ak máte doklad o očkovaní

Panama – negatívny test sa nevyžaduje, ak máte doklad o očkovaní

Poľsko – karanténa sa nevyžaduje, ak máte doklad o očkovaní

Portugalsko – karanténa ani negatívny test sa nevyžadujú, ak máte doklad o očkovaní

Rumunsko – karanténa ani negatívny test sa nevyžadujú, ak máte doklad o očkovaní

Seychely – karanténa ani negatívny test sa nevyžadujú, ak máte doklad o očkovaní

Slovinsko – karanténa sa nevyžaduje, ale negatívny test je povinný

Švédsko – karanténa ani negatívny test sa nevyžadujú, ak máte doklad o očkovaní

Tadžikistan – karanténa ani negatívny test sa nevyžadujú, ak máte doklad o očkovaní

Thajsko – testovanie a karanténa sú stále potrebné, trvanie karantény sa však s dokladom o očkovaní skrátilo z 10 na sedem dní

Jemen – karanténa sa nevyžaduje, ak máte doklad o očkovaní Tieto údaje sú platné k 5. aprílu 2021. Aktuálne informácie k reštrikciám v jednotlivých krajinách sú dostupné na anglickej stránke reopen.europa.eu alebo v slovenskom jazyku na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR mzv.sk.