Škôlky a prvý stupeň základných škôl sa od budúceho týždňa otvoria pre všetky deti, naďalej bude treba negatívny test

Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ruší sa tak podmienka, že na prezenčnej výučbe sa môže zúčastniť iba dieťa rodičov, ktorí nemajú homeoffice.

Postupne sa môžu otvoriť ďalšie ročníky

Naďalej však platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu a žiaka, ktorý je vo veku druhého stupňa základnej školy alebo vyššie. Otvorené budú aj špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, stredné školy v posledných ročníkoch či ďalšie školské zariadenia.

„Vraciame sa teda ku klasickému otvoreniu všetkých materských škôl a všetkých prvých stupňov základných škôl. Tie budú otvorené pre deti všetkých rodičov a ak bude situácia aj naďalej priaznivá, postupne bude nasledovať otvorenie ďalších ročníkov,“ vysvetlil šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS).

Spustí sa školský semafor

Tlačový odbor doplnil, že sa automaticky spustí aj školský semafor. Jedným z jeho opatrení je, že ak sa po otvorení objaví v triede alebo škole pozitívny prípad, môže ju uzatvoriť regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa. Školy by mali postupovať podľa zverejneného manuálu Návrat do škôl z 12. apríla 2021, ktorý je na webovej stránke rezortu školstva.

Pokračovať sa môže aj vo vzdelávaní žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu, a to v malých skupinách päť žiakov a jeden pedagóg. Pre deti na prvom stupni základnej školy bude otvorené aj individuálne vzdelávanie v základných umeleckých školách.

Otvorené budú jedálne i školské kluby

Povolilo sa aj otvorenie školských klubov detí, školských jedální, zariadení výchovného poradenstva a prevencie pre individuálne poradenstvo, ako aj internátov pre špeciálne školy a internátov pre zdravotnícke školy. Ako upozornilo ministerstvo, vo všetkých prípadoch stále platí požiadavka pretestovania zákonného zástupcu, ako aj žiaka druhého stupňa základnej školy či stredoškoláka.

Ďalšie informácie plánuje ministerstvo školstva odprezentovať v pondelok 12. apríla 2021. Oznámiť by malo aj fungovanie škôl od pondelka 19. apríla 2021.