Piatok 24.4.2026
Meniny má Juraj
24. apríla 2026
Cvičenie Table top exercise odhalilo medzery v obranyschopnosti Slovenska, zmena legislatívy je nutná
Cvičenie avizovali začiatkom mesiaca prezident Peter Pellegrini a náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko. Zmena obrannej legislatívy je naozaj nutná. Potvrdilo to cvičenie Table Top Exercise 2026 ...
24.4.2026 (SITA.sk) - Cvičenie avizovali začiatkom mesiaca prezident Peter Pellegrini a náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko.
Zmena obrannej legislatívy je naozaj nutná. Potvrdilo to cvičenie Table Top Exercise 2026 (TTX26). Cvičenie sa uskutočnilo vo štvrtok 23. apríla v priestoroch Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR. Išlo o cvičenie, ktoré 9. apríla po okrúhlom stole avizovali prezident Peter Pellegrini a náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko.
Identifikovanie medzier
Potreba cvičenia vyplynula z nutnosti identifikovať medzery v dnes už zastaranej obrannej legislatívy, ktorá neumožňuje Slovensku adekvátne reagovať na prípadné hrozby. Cvičenie, na ktorom sa zúčastnili aj poslanci, potvrdilo, že obranná legislatíva musí byť naozaj zmodernizovaná.
Pri cvičení nechýbali ani členovia Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a Osobitného výboru NR SR pre kontrolu vojenského spravodajstva, ktorí mali možnosť na modelovom scenári preveriť krízový rozhodovací proces na strategicko-politickej úrovni.
Rýchle konanie
„Výsledkom analýzy je lepšie vzájomné pochopenie limitov platnej legislatívy najmä v zmenenom bezpečnostnom prostredí a pri reakcii na moderné vojenské technológie. V rámci diskusie boli podľa očakávania stanovené rámce ďalšieho postupu s cieľom zapracovať do legislatívneho procesu požiadavky ozbrojených síl ako aj zosúladiť legislatívu s aktuálnymi národnými a nadnárodnými plánmi,“ informovali OS SR.
Zmeko pokladá za veľmi dôležité mať legislatívny rámec, ktorý umožní štátu rýchlo a efektívne konať v prospech ochrany obyvateľov. Generál je presvedčený, že toto cvičenie významne prispelo k tomu, aby bolo Slovensko schopné reagovať na moderné bezpečnostné hrozby ešte predtým, než prerastú do krízy.
Zdroj: SITA.sk - Cvičenie Table top exercise odhalilo medzery v obranyschopnosti Slovenska, zmena legislatívy je nutná © SITA Všetky práva vyhradené.
