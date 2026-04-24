Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 24.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Juraj
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

24. apríla 2026

Cvičenie Table top exercise odhalilo medzery v obranyschopnosti Slovenska, zmena legislatívy je nutná


Cvičenie avizovali začiatkom mesiaca prezident Peter Pellegrini a náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko. Zmena obrannej legislatívy je naozaj nutná. Potvrdilo to cvičenie Table Top Exercise 2026 ...



Zdieľať
24.4.2026 (SITA.sk) - Cvičenie avizovali začiatkom mesiaca prezident Peter Pellegrini a náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko.


Zmena obrannej legislatívy je naozaj nutná. Potvrdilo to cvičenie Table Top Exercise 2026 (TTX26). Cvičenie sa uskutočnilo vo štvrtok 23. apríla v priestoroch Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR. Išlo o cvičenie, ktoré 9. apríla po okrúhlom stole avizovali prezident Peter Pellegrini a náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko.

Identifikovanie medzier


Potreba cvičenia vyplynula z nutnosti identifikovať medzery v dnes už zastaranej obrannej legislatívy, ktorá neumožňuje Slovensku adekvátne reagovať na prípadné hrozby. Cvičenie, na ktorom sa zúčastnili aj poslanci, potvrdilo, že obranná legislatíva musí byť naozaj zmodernizovaná.

Pri cvičení nechýbali ani členovia Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a Osobitného výboru NR SR pre kontrolu vojenského spravodajstva, ktorí mali možnosť na modelovom scenári preveriť krízový rozhodovací proces na strategicko-politickej úrovni.

Rýchle konanie


Výsledkom analýzy je lepšie vzájomné pochopenie limitov platnej legislatívy najmä v zmenenom bezpečnostnom prostredí a pri reakcii na moderné vojenské technológie. V rámci diskusie boli podľa očakávania stanovené rámce ďalšieho postupu s cieľom zapracovať do legislatívneho procesu požiadavky ozbrojených síl ako aj zosúladiť legislatívu s aktuálnymi národnými a nadnárodnými plánmi,“ informovali OS SR.

Zmeko pokladá za veľmi dôležité mať legislatívny rámec, ktorý umožní štátu rýchlo a efektívne konať v prospech ochrany obyvateľov. Generál je presvedčený, že toto cvičenie významne prispelo k tomu, aby bolo Slovensko schopné reagovať na moderné bezpečnostné hrozby ešte predtým, než prerastú do krízy.


Zdroj: SITA.sk - Cvičenie Table top exercise odhalilo medzery v obranyschopnosti Slovenska, zmena legislatívy je nutná © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obranyschopnosť SR Ozbrojené sily SR Prezident Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ako vybrať klimatizáciu do bytu alebo domu v roku 2026
<< predchádzajúci článok
Nemecký kancelár Merz potvrdil plánovanú návštevu Slovenska, informoval premiér Fico – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 