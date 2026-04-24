24. apríla 2026

Nemecký kancelár Merz potvrdil plánovanú návštevu Slovenska, informoval premiér Fico – VIDEO


Tagy: Ceny energií Nemecký kancelár Premiér Slovenskej republiky Ropovod Družba Summit Európskej únie

Európska 27 sa na samite venovala aj energetike a rastúcim cenám energií, ktoré podľa slovenského premiéra zásadne ovplyvňujú konkurencieschopnosť Európskej únie. Premiér



24.4.2026 (SITA.sk) - Európska 27 sa na samite venovala aj energetike a rastúcim cenám energií, ktoré podľa slovenského premiéra zásadne ovplyvňujú konkurencieschopnosť Európskej únie.


Premiér Robert Fico sa počas neformálneho samitu Európskej únie na Cypre neformálne rozprával s nemeckým spolkovým kancelárom Friedrichom Merzom, ktorý podľa jeho slov potvrdil plánovanú návštevu Slovenska.

20. balík sankcií proti Rusku


Predseda slovenskej vlády o tom informoval v stanovisku s tým, že do konca mája očakáva návštevu nemeckého spolkového kancelára v Bratislave. „Je veľa vecí, ktoré nás spájajú, predovšetkým automobilový priemysel, ale aj spoločný pohľad na mnohé témy,“ uviedol Fico.

Jednou z tém rokovania na samite bola podľa premiéra aj situácia na Ukrajine a schválenie pôžičky pre ňu. „Neviem, či najväčším víťazstvom má byť, že 90 miliárd eur ide na podporu vojny. Slovensko, rovnako ako niektoré ďalšie krajiny, túto pôžičku nepodporilo a nie je jej súčasťou. Rešpektujem rozhodnutie ostatných členských štátov,“ uviedol premiér Fico a zároveň dodal, že Slovensko neblokovalo 20. balík sankcií proti Rusku, keďže ropovod Družba bol ukrajinskou stranou opätovne spustený.

Ceny energií a rozširovanie EÚ


Európska 27 sa na samite venovala aj energetike a rastúcim cenám energií, ktoré podľa slovenského premiéra zásadne ovplyvňujú konkurencieschopnosť Európskej únie.

„Ak nie sme konkurencieschopní a zároveň čelíme vysokým cenám energií, nemôžeme očakávať, že to vyriešime len z národných rozpočtov. Musíme sa dohodnúť na európskej úrovni,“ zdôraznil predseda vlády a poukázal aj na paradox Slovenska ako krajiny s vysokým podielom bezuhlíkovej elektriny, ktorá napriek tomu čelí vysokým cenám. „Na konci dňa platíme za elektrinu 100 eur za megawatthodinu. Potom sa pýtam, načo sme robili všetky tie reformy,“ doplnil Fico.

V oblasti rozširovania Európskej únie Robert Fico upozornil na riziko rastúcej frustrácie kandidátskych krajín. „Sú krajiny, ktoré poctivo robili reformy a pripravovali sa na vstup do EÚ, no z našej strany nebol dostatočný záujem. Je nebezpečné, aby po veľkých očakávaniach prišla frustrácia,“ zdôraznil.

Slovensko podľa premiéra podporuje vstup krajín ako Čierna Hora, Srbsko či Albánsko do Únie, ak splnia potrebné podmienky. V prípade Ukrajiny zopakoval, že Slovensko podporuje jej európsku perspektívu, avšak za rovnakých podmienok ako pri iných kandidátskych krajinách.

Zdroj: SITA.sk - Nemecký kancelár Merz potvrdil plánovanú návštevu Slovenska, informoval premiér Fico – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Cvičenie Table top exercise odhalilo medzery v obranyschopnosti Slovenska, zmena legislatívy je nutná
<< predchádzajúci článok
Košice a spoločnosť KOSIT sa zaoberajú otázkou zavedenia systému váženého množstvového zberu odpadu

