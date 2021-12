Heger: Mrzí ma, že protest prišiel práve od zdravotníkov, ktorí sami vozia covidových pacientov

Mrzí ma, že protest prišiel práve od zdravotníkov, ktorí sami vozia covidových pacientov, povedal premiér Heger k zatknutiu dvoch záchranárov pred parlamentom, ktorí upozorňovali na svoje nízke platy. „Majú moju plnú podporu, ale mrzí ma, keď sa v pandemickom čase rozhodnú urobiť protest, ktorý ani nie je potrebný.“

„Mne volal aj minister Mikulec, že sa toto deje, a ja som mu povedal, prosím ťa, skúste ich vyzvať, nech idú príkladom v dodržiavaní opatrení, nie v porušovaní,“ uviedol predseda vlády v rozhovore pre Sme. „Škoda, že sa na takúto cestu dali. Že sa postavili do radu práve s ľuďmi, ako sú Fico a Kotleba, ktorí porušujú pravidlá. Je to škoda, nebolo to potrebné. Ten dialóg vedieme.“