Piatok 24.4.2026
Meniny má Juraj
24. apríla 2026
Danko vykázal Mesterovú z rokovacej sály pre hárky s podpismi, poslankyňa sa chce obrátiť na ústavný súd – VIDEO
Poslankyňa zároveň kritizovala priebeh schôdze parlamentu. Podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS) v piatok vykázal z rokovacej sály predsedníčku ...
24.4.2026 (SITA.sk) - Poslankyňa zároveň kritizovala priebeh schôdze parlamentu.
Podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS) v piatok vykázal z rokovacej sály predsedníčku poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska (PS) Zuzanu Mesterovú. Stalo sa tak počas vystúpenia predkladateľa návrhu na zrušenie voľby poštou Tibora Gašpara (Smer-SD).
Vizuálne pomôcky
Dankovi sa nepáčilo, že Mesterová priniesla do sály hárky so zhruba 100-tisíc podpismi občanov, ktorí vyjadrili nesúhlas so zrušením voľby poštou zo zahraničia. Označil to za “vizuálne pomôcky“, ktoré nie sú dovolené.
Poslankyňu upozornil, aby papiere, ktoré mala položené na stole odniesla z rokovacej sály, a po tom, ako strhla slovná roztržka medzi Gašparom, Dankom a poslancami opozície Mesterovú vykázal, následne rokovanie prerušil a zvolal poslanecké grémium.
Ako po skončení grémia informoval podpredseda NR SR Peter Žiga (Hlas-SD), na rokovaní poslaneckého grémia nedospeli k zhode v prípade vykázania Mesterovej z rokovacej sály a prerušil piatkové rokovanie parlamentu do pondelka 27. apríla.
Totalita v praxi
Podľa slov Mesterovej ide o totalitu v praxi. „Chceli sme hárky použiť ako podklady do rozpravy a poukázať na množstvo ľudí, ktorí jasne hovoria, že nie je dôvod meniť pravidlá volieb. Andrej Danko však ukázal, o čo im v skutočnosti ide. O obmedzovanie slobody slova v pléne, občanov na Slovensku a občanov, ktorí žijú v zahraničí,“ vyhlásila Mesterová pre médiá. Podľa nej sú hárky s podpismi bežné pomôcky pri príprave materiálu do rozpravy.
„Minister Kaliňák tu včera priniesol nejaké fotky na Hodinu otázok, tiež tu nimi mával a nebol vykázaný. Z čoho máme čítať? Notebooky nemôžeme mať, lebo majú nálepky, nemôžeme čítať z telefónov, lebo sa im to nepáči, a teraz už nemôžeme mať ani papiere. Už máme len mlčať a čakať na to, čo nadiktuje Tibor Gašpar?“ pýta sa Mesterová.
Zároveň oznámila, že sa plánuje obrátiť s podnetom na Ústavný súd Slovenskej republiky pre možné porušenie výkonu mandátu poslanca. „Andrej Danko nás tu bežne šikanuje, nazýva nás divožienkami a kadejakými prívlastkami, podľa toho, akú má náladu a aký má aktuálne stav. Obrátime sa na ústavný súd a uvidíme, či toto nie je hrubý zásah do výkonu mandátu poslanca Národnej rady,“ povedala.
Poslankyňa zároveň kritizovala priebeh schôdze parlamentu. Ako uviedla, Národná rada rokuje už dva týždne, ale nič poriadne neprerokovala. Dodala, že klub PS plánuje hárky s podpismi priniesť aj na ďalšie rokovanie v pondelok.
Zásah do ústavných práv
Podľa podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho (PS) je absurdné, že Mesterová bola vyhodená zo sály za to, že mala papiere na stole. „To sú aké vizuálne pomôcky? Boli to papiere, z ktorých sme chceli čítať,“ zdôraznil. Poslanci z radov koalície sú podľa neho nervózni, pretože „majú životný štýl po večeroch, aký majú, a nevedia zvládnuť dorokovať piatkový rokovací deň v normálnych demokratických mantineloch“. Podľa neho je to „totálny koniec demokracie“.
Vykázanie zo sály je podľa neho hraničný nástroj a vážny zásah do ústavných práv poslankyne. Ako povedal, Andrej Danko a Tibor Gašpar nezvládajú svoje role podpredsedov Národnej rady a správajú sa ako bachari vo väznici. Vyzval predsedu Národnej rady Richarda Rašiho (Hlas-SD), aby si to v parlamente upratal. „Pretože toto je čistý bordel, s prepáčením“ zdôraznil.
Zdroj: SITA.sk - Danko vykázal Mesterovú z rokovacej sály pre hárky s podpismi, poslankyňa sa chce obrátiť na ústavný súd – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
