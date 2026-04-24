|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 24.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Juraj
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. apríla 2026
Vyšetrovanie v kauze Rozuzlenie je právoplatne zastavené, rozhodnutie vyšetrovateľ utajil
Spravodajský portál pripomína, že kauza Rozuzlenie sa týkala údajnej zločineckej skupiny, ktorej cieľom malo byť marenie vyšetrovania veľkých káuz a diskreditácia policajtov známych ako ...
Zdieľať
Vyšetrovanie v kauze Rozuzlenie, v rámci ktorej boli pôvodne v roku 2023 obvinení bývalý šéf Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský, jeho nástupca Michal Aláč, šéf Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný, ako aj podnikateľ Peter Košč, prezývaný Pán X, bolo právoplatne zastavené. Informoval o to spravodajský portál Akutuality.sk. Ten zároveň pripomenul, že obvineným boli už v priebehu roku 2024 obvinenia postupne zrušené.
Režim utajenia
„Napokon polícia už viedla len vyšetrovanie vo veci, nie voči konkrétnym osobám. A aj to sa pred niekoľkými dňami skončilo,“ uviedli Aktuality. Ako ďalej informovali, vyšetrovateľ rozhodnutie o zastavení stíhania vydal v režime utajenia „Vyhradené“. Aktéri kauzy sa z tohto dôvodu k uzneseniu nedostanú bežnou cestou a nemôžu si ho nechať doručiť.
„S týmto uznesením sa môžeme oboznámiť iba v chránenom priestore, nemáme nárok na jeho doručenie a nemôžeme si z neho robiť ani výpisky,“ citovali Aktuality.sk policajta Štefana Mašína, ktorý mal v prípade postavenie poškodeného.
Marenie vyšetrovania
Spravodajský portál pripomína, že kauza Rozuzlenie sa týkala údajnej zločineckej skupiny, ktorej cieľom malo byť marenie vyšetrovania veľkých káuz a diskreditácia policajtov známych ako čurillovci.
„Práve v tejto kauze sa Ján Čurilla a viacerí jeho kolegovia stali chránenými oznamovateľmi pod záštitou Úradu na ochranu oznamovateľov,“ dodali Aktuality.
Zdroj: SITA.sk - Vyšetrovanie v kauze Rozuzlenie je právoplatne zastavené, rozhodnutie vyšetrovateľ utajil © SITA Všetky práva vyhradené.
Košice a spoločnosť KOSIT sa zaoberajú otázkou zavedenia systému váženého množstvového zberu odpadu
<< predchádzajúci článok
Danko vykázal Mesterovú z rokovacej sály pre hárky s podpismi, poslankyňa sa chce obrátiť na ústavný súd – VIDEO
