Dechtický Mudrochov mlyn čaká lepšia budúcnosť

Na snímke vyše storočná lipa, ktorú po príchode na usadlosť vysadila mlynárska rodina Mudrochovcov. Mudrochov mlyn je národnou kultúrnou pamiatkou. Najstaršie objekty areálu sú mlyn s obytnou a výrobnou časťou a dvojkrídlová hospodárska budova na dvore. V Dechticiach 16. októbra 2019. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dechtice 17. októbra (TASR) – Keď ešte neboli medzi pozemkami postavené ploty a ľudia mali k sebe bližšie, zvykli si Dechtičania skracovať svoju cestu za prácou na polia aj cez dvor Mudrochovho mlyna. Nejeden z nich sa pristavil na kus reči, a tak sa mlyn postupne stal akýmsi komunikačným centrom tejto obce pri Trnave. Po desaťročiach chátrania mu chce jeho súčasný majiteľ Karol Závodský takéto postavenie prinavrátiť. S mlynom má veľké plány.V súčasnosti stav Mudrochovho mlyna však iba napovedá, aký v ňom vidí Závodský potenciál. Usadlosť postavili podľa dostupných historických zdrojov Erdödyovci zhruba na prelome 18. a 19. storočia.informoval o tom Závodský.Mlynárska rodina Mudrochovcov prišla do Dechtíc v roku 1904 z neďalekej Modry a mlyn kúpila za 5000 zlatých, čo nebol malý peniaz.konštatoval potomok rodu, ktorý sa do Dechtíc prisťahoval v roku 2010 rovnako z Modry. História sa v jeho prípade opakuje. Aby sa mohol starať o mlyn, predali s mamou rodinný dom a prišli žiť do Dechtíc. Odvtedy sa naplno venuje záchrane a zveľadeniu majetku a odkazu svojich predkov. Návštevníkov rád usadlosťou prevedie.uviedol Závodský. Preto úzko spolupracuje pri svojich plánoch nielen s pamiatkovým úradom v Trnave, ale aj so študentmi architektúry, ktorí v zadaní riešili využitie celej usadlosti. Vzišli z toho dobré myšlienky, Závodský teraz čaká, ako povedal, na vhodnú výzvu na využitie eurofondov, aby sa mohol pustiť do realizácie. Z programu Obnov si svoj dom, grantu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, sa takto podarilo obnoviť okrem iného unikátny včelín.povedal majiteľ mlyna. Takáto zrekonštruovaná stavba je na Slovensku ojedinelá, pred obnovou bola v dezolátnom stave. V roku 2015 bola za príkladnú obnovu nominovaná na cenu Pamiatky roka. Má zaujímavú vonkajšiu výzdobu a pred ňou stojí nezvyčajný pamätník.dodal Závodský.V rámci znárodňovania bola činnosť mlyna zastavená v roku 1953 a odvtedy sa mlyn používal len na obytné účely a postupne chátral. Do stavu ruiny sa tak dostala hospodárska budova, ktorá od čias svojej výstavby prešla minimálnymi stavebnými zmenami.opísal Závodský. Keď bude táto časť obnovená, návštevníci v nej budú môcť navštíviť expozíciu habánskej keramiky, pretože habáni boli v Dechticiach stáročia usídlení, tiež miestnych krojov, prípadne aj krátkodobé výstavy. Priestor by mala nájsť konferenčná miestnosť a podobne. Nové infocentrum by sa chcelo venovať aj turistickej ponuke obce a okolia, veď len doslova na dohodenie kameňom je unikátny dechtický Kostol Všetkých svätých – obnovená románska rotunda z roku 1172, kde Závodský robí aj dobrovoľného sprievodcu. V okolí je kláštor Katarínka, blízko obec Kočín-Lančár a opevnený renesančný Kostol sv. Michala archanjela so základmi zo 14. storočia a tiež pohorie Malých Karpát.Mlynu chce ponechať majiteľ jeho ubytovaciu funkciu. Časť z toho je hotová a pred časom si bolo možné ubytovanie aj objednať. Teraz ho využíva na vlastné potreby.