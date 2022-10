Dědeček sa opäť postaví pred súd, rozhodne o jeho väzbe

Prepustený zo zadržania

Trestný čin všeobecného ohrozenia

14.10.2022 - Bývalý generálny sekretár Deaflympijského výboru Slovenska Dušan Dědeček sa v piatok postaví pred súd, ktorý rozhodne, či pôjde alebo nepôjde do väzby v súvislosti s tragickou nehodou na zastávke Zochova v Bratislave Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I minulý štvrtok do väzby Dědečka nevzal a prepustil zo zadržania.Ako pre médiá uviedol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak , sudca konštatoval dôvodnosť vzneseného obvinenia, dôvody pre útekovú a preventívnu väzbu však nenašiel.Keďže, o veci ešte rozhoduje Krajský súd v Bratislave na verejnom zasadnutí v piatok 14. októbra.Vyšetrovateľ bratislavskej kriminálnej polície v utorok 4. októbra obvinil 60-ročného Dědečka z Bratislavy z trestného činu všeobecného ohrozenia.Opitý Dědeček v nedeľu 2. októbra na Škode SuperB zišiel vo vysokej rýchlosti mimo vozovku na zastávku mestskej hromadnej dopravy Zochova v Bratislave, na ktorej sa v tom čase nachádzalo približne 40 osôb, pričom došlo k zrážke vozidla s čakajúcimi na spoj.Na mieste zahynuli štyri osoby, traja ľudia boli v kritickom stave prevezení do nemocníc, ďalší traja utrpeli zranenia vyžadujúce si ich ošetrenie v nemocniciach. V priebehu pondelka 3. októbra pribudla ďalšia obeť, ktorou bola 21-ročná študentka.