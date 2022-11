Djokovič nepovažuje samého seba v rámci tenisu za netvora

Srb Novak Djokovič nepovažuje samého seba za netvora v rámci medzinárodnej tenisovej scény. Tridsaťpäťročný hráč tak odpovedal na otázku agentúry DPA počas nedeľnej tlačovej konferencie na turnaji Paríž Masters.





"Netvor? Neviem, aký význam má toto slovo vo vašom jazyku, no v mojom nie práve najlepšie," odpovedal so smiechom Djokovič na otázku, či sa cíti vzhľadom na svoju dominanciu ako "monster of tennis". "Nechcem byť netvor tenisu, ale chápem, moje štatistiky proti najlepším hráčom sú dobré," dodal víťaz 21 grandslamových turnajov.Srb má lepši bilanciu vo vzájomných dueloch s Rafaelom Nadalom (30:29) aj s Rogerom Federerom (27:23), ktorý tento rok ukončil aktívnu kariéru. V jedinom stretnutí so súčasným lídrom rebríčka ATP však prehral, Španielovi Carlosovi Alcarazovi podľahol v semifinále tohtoročného turnaja v Madride v troch setoch 7:6 (5), 5:7 a 6:7 (5).Na turnaji Paríž Master bude obhajovať vlaňajší šiesty titul. V pozícii nasadenej šestky odohrá svoj prvý zápas v 2. kole proti úspešnejšiemu z dvojice Diego Schwartzman a Maxime Cressy.