Do Pásma Gazy prišli cisterny s palivom a zemným plynom, stále je to však málo

24.11.2023 - Izrael oznámil, že v piatok do Pásma Gazy prišli štyri cisterny s palivom a štyri cisterny so skvapalneným zemným plynom.Piatok je prvý deň prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas , ktoré by malo trvať štyri dni. Izrael súhlasil, že počas tohto obdobia povolí dodávku 130-tisíc litrov paliva do Gazy denne na humanitárne potreby. To je zhruba dvojnásobok množstva, ktoré Izrael schválil už skôr, no stále málo pre denné potreby v oblasti, ktoré sú odhadom viac ako milión litrov, informuje agentúra AP.Bezprostredne nebolo jasné, či piatkové dodávky znamenali dosiahnutie nového denného cieľa stanoveného dohodou o prímerí.Po väčšinu siedmych týždňov vojny, ktorú Izrael vyhlásil Hamasu, židovský štát zakázal dodávky akéhokoľvek paliva do Gazy s tým, že ho militanti využijú na vojenské účely. Humanitárne agentúry Organizácie Spojených národov tieto tvrdenia odmietli a tvrdili, že dodávky paliva sú pod prísnym dohľadom a sú naliehavo potrebné na odvrátenie humanitárnej katastrofy.