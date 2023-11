Jordánsky minister pochybuje, že Izrael dokáže vyhladiť Hamas

Jordánsky minister zahraničných vecí Ajman Safadi v sobotu ostro kritizoval izraelskú vojnu proti Hamasu v Pásme Gazy. Na summite Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie (IISS Manama Dialogue) ju označil za "nehanebnú agresiu" proti palestínskym civilistom.





"Izrael hovorí, že chce zničiť Hamas. Je tu veľa vojenských ľudí, nerozumiem, ako sa tento cieľ dá realizovať," povedal Safadi."Všetci musíme nahlas a jasne hovoriť o katastrofe, ktorú izraelská vojna prináša nielen pre Gazu, ale pre celý región," povedal. "Toto nie je sebaobrana. Ide o očividnú agresiu, ktorej obeťami sú nevinní Palestínčania," vysvetlil.Izrael na jeho prejav bezprostredne nereagoval. Obe krajiny v roku 1994 uzavreli mierovú dohodu."Prepustenie veľkého počtu (židovských) rukojemníkov by viedlo k výraznej prestávke v bojoch... a masívnemu nárastu humanitárnej pomoci," povedal Brett McGurk, koordinátor Národnej bezpečnostnej rady Bieleho domu pre Blízky východ"Niet návratu do 6. októbra. To platí pre Izrael. Platí to pre Palestínčanov,“ povedal McGurk. "Žiadna krajina nemôže žiť s takými hrozbami teroru, aké sme videli 7. októbra na ich hraniciach, ktorú rozpútal Hamas. Zároveň si Palestínčania zaslúžia potrebu a vyžadujú bezpečnosť a sebaurčenie,“ dodal.Vojna medzi Izraelom a Hamasom znovu prebudila dlhodobé obavy v Jordánskom kráľovstve, ktoré ako jedna z mála krajín poskytla občianstvo palestínskym utečencom a ich potomkom.