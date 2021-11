Do Poľska prenikli z Bieloruska dve veľké skupiny ilegálnych migrantov

Dvom veľkým skupinám migrantov sa zrejme podarilo prejsť cez hranicu z Bieloruska do Poľska. Informovala v noci na stredu agentúra DPA.





Agentúra PAP spresnila, že niekoľko desiatok ľudí poškodilo pohraničné ploty pri obciach Krynki a Bialowieža a prekročilo hranice. V utorok neskoro večer o tom informovala rozhlasová stanica Radio Polskie Bialystok, ktorá sa odvolala na hovorkyňu pohraničnej stráže- Tá uviedla, že v oboch prípadoch boli ploty a zábrany násilne strhnuté.Časť migrantov už vrátili späť do Bieloruska, iným sa podarilo utiecť a poľské zložky po nich pátrajú, spresnila hovorkyňa.V tábore pre prisťahovalcov pri Kužnici je situácia pokojnejšia, informoval rozhlas z Bialystoku. Na bieloruskej strane je podľa tohto zdroja "najmenej niekoľko stoviek ľudí". Podľa poľských služieb "dnes imigranti dostali jedlo od Bielorusov. Majú aj stany, spacie vaky a večer si zakladajú ohne, aby boli v teple. Neustále ich sledujú aj bieloruské (bezpečnostné) služby".DPA uviedla, že Poľsko odmieta pustiť migrantov na svoje územie a v posledných týždňoch a dňoch stiahlo k hraniciam stovky príslušníkov bezpečnostných zložiek ako posily. Na hraniciach s Bieloruskom je aj plot z ostnatého drôtu.DPA dodala, že bieloruský líder Alexandr Lukašenko v utorok požadoval, aby poľské úrady umožnili migrantom prechod do Poľska. Vysvetlil, že títo ľudia sa chcú usadiť v Nemecku, nie v Poľsku.Migračná kríza na hraniciach Bieloruska s Lotyšskom, Litvou a Poľskom sa v pondelok 8. novembra prudko vyostrila. Niekoľko tisíc ľudí prišlo z bieloruskej strany k poľským hraniciam a odmietajú opustiť pohraničné pásmo. Niektorí z nich sa pokúsili dostať do Poľska zvalením alebo prestrihnutím plotu z ostnatého drôtu.Členské štáty EÚ obviňujú Minsk zo zámernej eskalácie krízy a žiadajú uvalenie sankcií. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko zasa tvrdí, že za túto situáciu si môžu samotné západné krajiny, lebo kvôli ich konaniu ľudia utekajú zo svojej vlasti pred vojnou.