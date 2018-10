Do Turecka priletel saudskoarabský prokurátor kvôli vražde Chášukdžího

Na archívnej snímke: Sahar Zekiová, aktivistka a priateľka saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího sa dotýka jeho fotografie pred saudskoarabským veľvyslanectvom 23. októbra 2018 v Istanbule. Foto: TASR/AP Na archívnej snímke: Sahar Zekiová, aktivistka a priateľka saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího sa dotýka jeho fotografie pred saudskoarabským veľvyslanectvom 23. októbra 2018 v Istanbule. Foto: TASR/AP

Istanbul 29. októbra (TASR) - Saudskoarabský prokurátor Saúd Mudžib, ktorý vedie vyšetrovanie vraždy novinára Džamála Chášukdžího, pricestoval v noci na pondelok do Istanbulu. Podľa tureckej štátnej tlačovej agentúry Anadolu by mal rokovať s istanbulským hlavným prokurátorom.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu uviedol, že jeho krajina zhodnotí výsledok rokovania oboch prokurátorov. Presný termín ich schôdzky nie je známy.Saudskoarabský prokurátor tiež vykoná prehliadku saudskoarabského konzulátu v Istanbule, kde Chášukdžího pred tromi týždňami zabili.Agentúra Reuters pripomína, že turecká prokuratúra pripravila žiadosť o vydanie 18 osôb, ktoré zadržali v Saudskej Arábii v súvislosti s vraždou Chášukdžího. Medzi zadržanými je podľa Erdogana 15 členov komanda, ktoré bolo vyslané do Istanbulu s cieľom zabiť novinára. Zvyšní traja sú zamestnanci saudskoarabského konzulátu.Sauskoarabský minister zahraničných vecí Ádil Džubajr však uviedol, že zodpovední za zabitie saudskoarabského novinára budú stíhaní v kráľovstve, a nie v Turecku.Turecko oznámilo, že sa podelilo o informácie z vyšetrovania tohto prípadu aj s inými krajinami vrátane USA, Nemecka, Francúzska a Ruska.Saudská Arábia je vystavená narastajúcemu tlaku zo strany medzinárodného spoločenstva, ktoré od nej žiada jasné vyjadrenia ohľadom Chášukdžího smrti. Kritik saudskoarabského korunného princa a prispievateľ denníka The Washington Post zmizol 2. októbra, keď vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule.Kráľovstvo pôvodne tvrdilo, že novinár konzulát opustil. Saudskoarabská prokuratúra však minulý týždeň priznala, že bol zámerne zavraždený.