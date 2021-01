Dominika Cibulková dostane aj druhú dávku vakcíny, potvrdil Krajčí

Dominika Cibulková dostane aj druhú dávku vakcíny, potvrdil minister zdravotníctva Marek Krajčí. Uznáva pritom, že na prvú dávku sa bývalá tenistka a jej manžel Michal Navara predbehli.

Ak by druhú dávku nedostala, bolo by to podľa Krajčího vyhodenie tej prvej.

Správu aktualizujeme