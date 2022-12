Dvojgólový Mbappé a rekordér Giroud poslali Francúzov do štvrťfinále, v úvodnom osemfinále zdolali Poliakov

Päť presných zásahov

Prví úradujúci majstri sveta





OSEMFINÁLE

Francúzsko - Poľsko 3:1 (1:0)

Góly: 44. Giroud, 74. a 90.+ Mbappé - 90.+ Lewandowski (pen.), ŽK: 32. Tchouameni - 88. Cash, rozhodoval: Valenzuela (Ven.), 40 989 divákov



Angličania postúpili do štvrťfinále MS vo futbale po osemfinálovej výhre 3:0 nad Senegalom. Za Anglicko postupne skórovali Jordan Henderson, Harry Kane a Bukayo Saka. Anglicko čaká v štvrťfinále Francúzsko.



Ďalšie osemfinálové zápasy:

pondelok 5. decembra: Japonsko - Chorvátsko (16.00), Brazília - Kórejská republika (20.00)

utorok 6. decembra: Maroko - Španielsko (16.00), Portugalsko - Švajčiarsko (20.00)

4.12.2022 - Futbalisti Francúzska potvrdili úlohu favoritov v úvodnom nedeľňajšom osemfinále majstrovstiev sveta v Katare, zdolali Poliakov 3:1 a ako tretí tím postúpili do štvrťfinále. Obhajcov titulu poslal do vedenia v 44. min Olivier Giroud svojím 52. gólom v reprezentačnom drese, čím prekonal národný rekord Thierryho Henryho. V druhom polčase koncertoval Kylian Mbappé , ktorý skóroval v 74. min aj v nadstavenom čase a osamostatnil sa na čele streleckej tabuľky šampionátu s piatimi presnými zásahmi. Bol to jeho 8. a 9. gól na MS.Skóre duelu uzavrel v samom závere Robert Lewandowski z opakovaného pokutového kopu, keďže pri prvom pokuse sa francúzsky brankár Hugo Lloris predčasne pohol.Francúzi sú prví úradujúci majstri sveta, ktorí postúpili zo skupiny na "mundiale" od roku 2006. Zvíťazili vo všetkých šiestich doterajších zápasoch osemfinále, v ktorých sa predstavili, odkedy sa táto fáza zaviedla na MS 1986 v Mexiku. Práve na tomto turnaji hrali Poliaci naposledy vo vyraďovacej časti až do tohto roku.Francúzom v nedeľu podľahli aj v ôsmom vzájomnom súboji od roku 1982 (4 prehry, 4 remízy), pričom ten predošlý bol ešte v roku 2011. "Les Bleus" zabojujú o postup do semifinále proti víťazovi druhého nedeľňajšieho štvrťfinále medzi Anglickom a Senegalom.Výsledky nedeľňajších stretnutí na XXII. majstrovstvách sveta vo futbale v Katare: