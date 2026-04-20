 24hod.sk    Šport

20. apríla 2026

Dvorský neposilní Slovensko na MS vo Švajčiarsku


Tagy: Dalibor Dvorský

Slovenský útočník v službách St. Louis Blues neprešiel výstupnou zdravotnou prehliadkou.



Dvorský neposilní Slovensko na MS vo Švajčiarsku

Slovenský hokejista Dalibor Dvorský neposilní slovenský tím na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku (od 15. do 31. mája). Informoval o tom tréner národného tímu Vladimír Országh.


Slovenský útočník v službách St. Louis Blues neprešiel výstupnou zdravotnou prehliadkou. „Dalibor bol na vyšetrení magnetickou rezonanciou a tá nedopadla podľa predstáv. Generálny manažér tímu chce, aby si oddýchol a my to rešpektujeme. Dalibor teda nepríde,“ uviedol tréner SR.

Ďalší útočník Pavol Regenda zo San Jose tiež čaká, ako dopadne jeho prehliadka. „Tiež ho čaká magnetická rezonancia, tam čakáme ako to dopadne,“ dodal Országh.


Tagy: Dalibor Dvorský
