|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 20.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marcel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. apríla 2026
Dvorský neposilní Slovensko na MS vo Švajčiarsku
Slovenský útočník v službách St. Louis Blues neprešiel výstupnou zdravotnou prehliadkou.
Zdieľať
Slovenský hokejista Dalibor Dvorský neposilní slovenský tím na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku (od 15. do 31. mája). Informoval o tom tréner národného tímu Vladimír Országh.
Slovenský útočník v službách St. Louis Blues neprešiel výstupnou zdravotnou prehliadkou. „Dalibor bol na vyšetrení magnetickou rezonanciou a tá nedopadla podľa predstáv. Generálny manažér tímu chce, aby si oddýchol a my to rešpektujeme. Dalibor teda nepríde,“ uviedol tréner SR.
Ďalší útočník Pavol Regenda zo San Jose tiež čaká, ako dopadne jeho prehliadka. „Tiež ho čaká magnetická rezonancia, tam čakáme ako to dopadne,“ dodal Országh.
Tagy: Dalibor Dvorský
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Príprava pred MS v hokeji 2026: Országh privítal na zraze aj Gajana s Hlavajom, Ďaloga je otázny
Príprava pred MS v hokeji 2026: Országh privítal na zraze aj Gajana s Hlavajom, Ďaloga je otázny