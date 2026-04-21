Utorok 21.4.2026
Meniny má Ervín
21. apríla 2026
NHL: Dallas vyrovnal sériu s Minnesotou, Philadelphia vedie už 2:0
Dallas nepustil súpera ani raz do vedenia, dva góly zaznamenal Wyatt Johnston, ktorý pečatil skóre v poslednej minúte do prázdnej bránky.
Hokejisti Dallasu zvíťazili v noci na utorok v stretnutí 1. kola play off zámorskej NHL nad Minnesotou 4:2 a vyrovnali stav série na 1:1. Philadelphia uspela druhýkrát na ľade Pittsburghu, tentokrát 3:0 a 2:0 na zápasy vedie aj Carolina po triumfe nad Ottawou 3:2 po dvojnásobnom predĺžení.
Vydarený návrat do zostavy Edmontonu má za sebou Leon Draisaitl. Tridsaťročný nemecký útočník absentoval pre zranenie od polovice marca a po viac ako mesiaci si pripísal na konto dve asistencie, ktorými prispel k víťazstvu „olejárov“ nad Anaheimom 4:3. Edmonton v prvom meraní síl s „káčermi“ obrátil duel vo svoj prospech v záverečnej desaťminútovke z 2:3 na 4:3. Víťazný gól strelil Kasperi Kapanen v čase 58:06 a bol to jeho druhý gól v stretnutí. Ďalšie dva presné zásahy na strane domácich mal na konte Jason Dickinson. Draisatlov štart bol otázny, dokonca sa hovorilo aj o definitívnom konci sezóny. Na zotavenie si zobral potrebný čas, absolvoval vyšetrenia u špecialistu v rodnom Nemecku a jeho vplyv na ľade bol ihneď citeľný.
Dallas nepustil súpera ani raz do vedenia, dva góly zaznamenal Wyatt Johnston, ktorý pečatil skóre v poslednej minúte do prázdnej bránky. Domáci uhrali dôležitý bod, čím reagovali na vysokú prehru z úvodného duelu (1:6). Kľúčový bol najmä výkon brankára Jakea Oettingera, ktorý si pripísal 28 zákrokov a vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu. Prekonal ho iba dvakrát americký obranca Brock Faber. „Z našej strany to bol play off zápas. Myslím, že oni odohrali dve takéto stretnutia, my len jedno. Je to viac o tom, ako pôsobíme, viac o tom, akí sme, ale stále môžete vidieť, aké vyrovnané to je," uviedol tréner Dallasu Glen Gulutzan. Johnston sa stal druhým hráčom v histórii organizácie Stars (predtým North Stars) vo veku 22 rokov alebo mladším, ktorý zaznamenal 20 gólov v play off v kariére, čím sa pripojil k Stevovi Payneovi (24).
Druhé víťazstvo pre Carolinu nad Ottawou zariadil až v druhom predĺžení v čase 93:53 Jordan Martinook. Hurricanes viedli v polovici zápasu o dva góly po presných zásahoch Logana Stankovena a Sebastiana Aha. Kanadský klub však reagoval gólmi Drakea Bathersona a Dylana Cozensa. Carolina je prvý tím v histórii NHL, ktorý sa dostal do vedenia 2:0 na zápasy v 1. kole play off v šiestich sezónach po sebe v ére, keď sa hralo na štyri víťazné stretnutia. „Zápasy v play off sú náročné, o to viac keď ich prehráte. Tento nás bude bolieť, no máme pár dní na to, aby sme sa z toho spamätali,“ povedal tréner Ottawy Travis Green. Bol to duel brankárov, na domácej strane si pripísal 37 úspešných zákrokov Frederik Andersen, na opačnej strane o šesť viac mal na konte Linus Ullmark.
Aj druhé pennsylvánske derby vo Východnej konferencii zvládli lepšie na ľade Pittsburghu hráči konkurenčnej Philadelphie. Veľký podiel na triumfe Flyers (3:0) mal český brankár Dan Vladař, ktorý zneškodnil 27 striel a vyslúžil si honor prvej hviezdy. V oboch dueloch sa blysol 19-ročný útočník Porter Martone, ktorý vletel do NHL ako kométa. V závere základnej časti nazbieral deväť bodov za 10 duelov a vo svojej prvej play off rozhodol hneď dva súboje za sebou. Martone sa stal dvanástym tínedžerom v histórii súťaže a prvým v drese Philadelphie, ktorý skóroval v oboch svojich dvoch vystúpeniach v rámci vyraďovacej fázy. „Musím vysloviť veľkú pochvalu chalanom v tejto šatni. Veľa ma naučili, nielen v hokeji, ale aj o živote. Už som to povedal predtým, ale myslím, že som urobil ten skok (z univerzity), lebo som si myslel, že som pripravený a že môžem pomôcť tímu,“ povedal Martone.
NHL - 1. kolo play off /na 4 víťazstvá/
štvrťfinále Východnej konferencie:
Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Góly: 34. Martone (Konecny, Dvorak), 38. Hathaway (Tippett), 58. Glendening (Couturier, Hathaway). Brankári: Skinner - Vladař, strely na bránku: 27:23.
/stav série: 0:2/
Carolina Hurricanes - Ottawa Senators 3:2 po predĺžení (1:0, 1:2, 0:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 7. Stankoven (Hall, Blake), 28. Sebastian Aho (Staal), 94. Martinook (Ehlers, Miller) – 31. Batherson (Sanderson), 37. Cozens (Greig, Sanderson). Brankári: Andersen - Ullmark, strely na bránku: 46:39.
/stav série: 2:0/
štvrťfinále Západnej konferencie:
Dallas Stars – Minnesota Wild 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Góly: 9. Johnston (Lundkvist, Bäck), 25. Duchene (Rantanen, Heiskanen), 48. Robertson (Lundkvist, Duchene), 60. Johnston (Hryckowian, Lindell) – 12. Faber (Hughes, Kaprizov), 50. Faber (Eriksson Ek, Hughes). Brankári: Oettinger - Wallstedt, strely na bránku: 32:30
/stav série: 1:1/
Edmonton Oilers – Anaheim Ducks 4:3 (2:0, 0:3, 2:0)
Góly: 18. Dickinson (Walman, Emberson), 19. Kapanen (Draisaitl, Podkolzin), 52. Dickinson (Ekholm, Walman), 59. Kapanen (Podkolzin, Draisaitl) – 21. Terry (L. Carlsson, LaCombe), 25. L. Carlsson (Terry, Kreider), 35. Terry (L. Carlson, Granlund). Brankári: Ingram - Dostál, strely na bránku: 34:27.
/stav série: 1:0/
