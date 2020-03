E. Tomáš: Vláda neprevzala 150.000 genetických testov na COVID-19

Slovenská vláda mala odmietnuť 150.000 genetických testov na ochorenie COVID-19, o ktoré následne prejavila záujem Česká republika. Poslanec Smeru-SD Erik Tomáš tvrdí, že šlo o babráctvo permanentného krízového štábu, pričom sa to následne snažil zvrátiť minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Je podľa neho preto otázne, či boli testy skutočne nevyhovujúce pre slovenské laboratóriá, ako tvrdila vláda. Smer-SD chce tiež vedieť, prečo stúpla cena testovania na nový koronavírus v súkromných laboratóriách z 30 na 48 eur.





"Je veľké podozrenie, že lietadlo s tými dobrými testami, s tými genetickými testami, z ktorých SR mala dostať 150.000, 100.000 malo ísť súkromným laboratóriám, skončilo preto tak, ako skončilo, pretože išlo o babráctvo tejto vlády a o babráctvo predsedu permanentného krízového štábu Roberta Mistríka," povedal Tomáš. Dodal, že súkromné laboratóriá si svoje testy prevzali. Keďže slovenská vláda, ktorej boli zvyšné testy určené, o ne neprejavila záujem, siahla po nich podľa jeho slov Česká republika. Tomáš podotkol, že situáciu sa snažil zachrániť minister hospodárstva a presvedčiť súkromnú firmu, ktorá ich mala dodať, aby zmenila transakciu s českou vládou a aby testy napokon dostala slovenská vláda.Podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica nemožno brať vážne argumenty, že testy nie sú vyhovujúce, keďže o ne prejavila okamžite záujem Česká republika. "Ak sú dobré pre ČR, musia byť dobré aj pre SR," podotkol.Šéf Smeru-SD sa ohradil aj voči tvrdeniam o predražených nákupoch bývalej vlády. Poukázal na "zaujímavý obchodný vzťah", do ktorého vstupujú súkromné laboratória so zdravotnými poisťovňami. "Za jedno testovanie budú inkasovať 48 eur. Ale my si pamätáme, že pred niekoľkými dňami to bolo 30 eur. A tých 30 eur pán Matovič označil za bohapusté mrhanie finančnými prostriedkami," pripomenul Fico a poukázal na to, že tieto financie poisťovne laboratóriám vyplatia z verejných zdrojov.Igor Matovič v súvislosti s cenou testov v súkromných firmách v piatok vysvetlil, že o nej diskutovali aj so zdravotnými poisťovňami, Úradom verejného zdravotníctva SR aj rezortom zdravotníctva. Tie podľa jeho slov porovnali túto sumu s financiami, ktoré by na testy vynaložili štátne firmy. Cenu 42 eur za vyšetrenie a šesť eur za odber v súkromných firmách označil preto za prijateľnú a férovú. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) priblížil, že ak testy podstúpi indikovaný pacient, bude ich preplácať zdravotná poisťovňa.Premiér dodal, že súkromné firmy v danej cene zabezpečia aj odvoz vzoriek. Vysvetlil, že cena testovania stúpla v priebehu uplynulých dní aj vzhľadom na nárast cien kitov pri odberoch. Premiér podotkol, že náklady na testovanie nie sú také vysoké v porovnaní so škodami, ktoré spôsobuje nový koronavírus, čo je podľa jeho slov 70 miliónov eur denne.