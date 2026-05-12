Utorok 12.5.2026
Meniny má Pankrác
12. mája 2026
Emmanuel Macron si v Nairobi zabehal s maratónskou legendou Kipchogem – VIDEO
Spoločný výklus tejto dvojice prilákal pozornosť miestnych obyvateľov aj médií, pričom Macron zdieľal fotografie z behu na sociálnych sieťach s komentárom: „Dnes som spoznal nových ...
12.5.2026 (SITA.sk) - Spoločný výklus tejto dvojice prilákal pozornosť miestnych obyvateľov aj médií, pričom Macron zdieľal fotografie z behu na sociálnych sieťach s komentárom: „Dnes som spoznal nových priateľov."
Francúzsky prezident Emmanuel Macron absolvoval počas návštevy Kene ranný beh ulicami Nairobi spolu s jedným z najväčších maratóncov histórie - Eliudom Kipchogem. Ako referuje web runningmagazine.ca, spoločný výklus tejto dvojice prilákal pozornosť miestnych obyvateľov aj médií, pričom Macron zdieľal fotografie z behu na sociálnych sieťach s komentárom: „Dnes som spoznal nových priateľov.“
Kipchoge po behu uviedol, že s francúzskym prezidentom diskutovali o možnostiach podpory budúcej generácie afrických športovcov. „Takéto momenty mi pripomínajú, že beh je viac než len pohyb. Je to univerzálny jazyk, ktorý spája ľudí, kultúry a myšlienky,“ napísal kenský bežec na Instagrame.
Eliud Kipchoge patrí medzi najúspešnejších maratóncov všetkých čias. Olympijské zlato získal v rokoch 2016 a 2021. V roku 2019 ako prvý človek v histórii zabehol maratón pod dve hodiny, hoci výkon nebol oficiálne uznaný pre špecifické podmienky podujatia. Oficiálny svetový rekord držal od roku 2018 až do jeho prekonania zosnulým Kelvinom Kiptumom v roku 2023.
Macron je známy tým, že beh pravidelne zaraďuje do svojho programu aj počas zahraničných ciest. V minulosti ho videli behať počas návštev Číny, Indie či Egypta. Aktuálna cesta do Kene je zameraná najmä na ekonomickú spoluprácu a vzťahy Francúzska s africkými krajinami.
Popri športových aktivitách sa Kipchoge v ostatnom období venuje aj projektom v rámci svojej nadácie, ktorá podporuje rozvoj behu, vzdelávanie a environmentálne iniciatívy v Afrike.
Zdroj: SITA.sk - Emmanuel Macron si v Nairobi zabehal s maratónskou legendou Kipchogem – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Macron hits Nairobi streets for morning run with Kenyan marathon legend Kipchoge. pic.twitter.com/ysvcirwPwr
— Daily Mail (@DailyMail) May 11, 2026
HC Slovan má dobré správy pre fanúšikov. Pod zmluvou má 22 hráčov, najnovšia posila je Junca
NHL: Colorado zvíťazilo na ľade Minnesoty 5:2 a v sérii vedie 3:1
