 24hod.sk    Šport

12. mája 2026

Emmanuel Macron si v Nairobi zabehal s maratónskou legendou Kipchogem – VIDEO



Spoločný výklus tejto dvojice prilákal pozornosť miestnych obyvateľov aj médií, pričom Macron zdieľal fotografie z behu na sociálnych sieťach s komentárom: „Dnes som spoznal nových ...



12.5.2026 (SITA.sk) - Spoločný výklus tejto dvojice prilákal pozornosť miestnych obyvateľov aj médií, pričom Macron zdieľal fotografie z behu na sociálnych sieťach s komentárom: „Dnes som spoznal nových priateľov.“


Francúzsky prezident Emmanuel Macron absolvoval počas návštevy Kene ranný beh ulicami Nairobi spolu s jedným z najväčších maratóncov histórie - Eliudom Kipchogem. Ako referuje web runningmagazine.ca, spoločný výklus tejto dvojice prilákal pozornosť miestnych obyvateľov aj médií, pričom Macron zdieľal fotografie z behu na sociálnych sieťach s komentárom: „Dnes som spoznal nových priateľov.“

Kipchoge po behu uviedol, že s francúzskym prezidentom diskutovali o možnostiach podpory budúcej generácie afrických športovcov. „Takéto momenty mi pripomínajú, že beh je viac než len pohyb. Je to univerzálny jazyk, ktorý spája ľudí, kultúry a myšlienky,“ napísal kenský bežec na Instagrame.

Eliud Kipchoge patrí medzi najúspešnejších maratóncov všetkých čias. Olympijské zlato získal v rokoch 2016 a 2021. V roku 2019 ako prvý človek v histórii zabehol maratón pod dve hodiny, hoci výkon nebol oficiálne uznaný pre špecifické podmienky podujatia. Oficiálny svetový rekord držal od roku 2018 až do jeho prekonania zosnulým Kelvinom Kiptumom v roku 2023.


Macron je známy tým, že beh pravidelne zaraďuje do svojho programu aj počas zahraničných ciest. V minulosti ho videli behať počas návštev Číny, Indie či Egypta. Aktuálna cesta do Kene je zameraná najmä na ekonomickú spoluprácu a vzťahy Francúzska s africkými krajinami.

Popri športových aktivitách sa Kipchoge v ostatnom období venuje aj projektom v rámci svojej nadácie, ktorá podporuje rozvoj behu, vzdelávanie a environmentálne iniciatívy v Afrike.



Zdroj: SITA.sk - Emmanuel Macron si v Nairobi zabehal s maratónskou legendou Kipchogem – VIDEO

HC Slovan má dobré správy pre fanúšikov. Pod zmluvou má 22 hráčov, najnovšia posila je Junca
NHL: Colorado zvíťazilo na ľade Minnesoty 5:2 a v sérii vedie 3:1

