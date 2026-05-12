 24hod.sk    Šport

12. mája 2026

HC Slovan má dobré správy pre fanúšikov. Pod zmluvou má 22 hráčov, najnovšia posila je Junca


Tagy: brankár HC Slovan Hokej - Tipsport liga 2025/2026 noví hráči súpiska

Hokejový vicemajster HC Slovan Bratislava si udržal kľúčových hráčov pre sezónu 2026/2027.



12.5.2026 (SITA.sk) - Hokejový vicemajster HC Slovan Bratislava si udržal kľúčových hráčov pre sezónu 2026/2027.


Pre fanúšikov HC Slovan Bratislava potešujúca správa: káder vicemajstra sa po úspešnej sezóne nerozpadol. Väčšina kvalitných hráčov zostala a bude sa ešte dopĺňať o ďalšie posily.

Tou zatiaľ poslednou je brankár Julian Junca. Dlhoročný francúzsky reprezentant so skúsenosťou v zámorskej AHL spojil svoju kariéru v predchádzajúcich dvoch sezónach so Slovenskom. A v drese Michaloviec a Trenčína podával skvelé výkony, čím si vyslúžil kontrakt od Slovana Bratislava.

"Má skúsenosti zo zámoria, ako aj z medzinárodnej scény. Musím povedať, že proti nám v drese Michaloviec alebo Trenčína vždy chytal fantasticky. Aj preto sme radi, že od novej sezóny bude ukazovať svoje prednosti v našom drese," povedal o Juncovi generálny manažér HC Slovan Bratislava Lukáš Havlíček.

Dvadsaťdva hráčov


Spolu so Juncom majú slovanisti pod zmluvou 22 hráčov (3+9+10). V bránke okrem Juncu aj Jaroslava Janusa a Patrika Andrisíka. Defenzíva Slovana je taktiež stabilná. Zmluvu na ďalšiu sezónu majú Sena Acolatse, Patrik Bačik, Andrej Fabuš, Tomáš Královič, Fabian Ličko, Patrik Maier, Ryan O´Connor a Vojtech Zeleňák.

"Nový dvojročný kontrakt s klubom podpísal Oliver Turan. Na súpisku by mal ešte v najbližšom čase pribudnúť jeden slovenský bek," informoval HC Slovan.



Čo sa týka útoku, tam je situácia rovnako povzbudivá. U vicemajstra pokračujú prakticky všetky dôležité persóny z minulosezónneho kádra. Viacročné kontrakty už pred touto sezónou mali podpísané lídri ofenzívy Martin Bakoš, Tomáš Marcinko a Samuel Takáč. V priebehu sezóny k nim pribudol najlepší strelec - Američan Ryan Dmowski.

Pecararo chce titul


"Slovan si zároveň uplatnil opciu na Liama Pecarara, ktorý taktiež v novej sezóne zostáva v Slovane a chce svoju päťročnú misiu v Bratislave ukončiť ziskom majstrovského titulu. Novú dvojročnú zmluvu podpísal Jonáš Peterek. V Slovane tiež pokračujú Radovan Bondra, Ján Petriska, Samuel Solenský a Robert Varga," doplnil slovanisti na klubovom webe.

Ešte jeden cudzinec


ňZároveň doplnili niečo, čo sa zatiaľ na verejnosť nedostalo.

"Do začiatku spoločnej letnej prípravy v závere júla posilní ofenzívu belasých päť nových mien. A to vrátane jedného zahraničného hokejistu, s ktorým sa ráta ako s centrom do jedného z dvoch horných útokov."

Okrem väčšiny kádrov zostal pokope aj úspešný realizačný tím, ktorý priviedol Slovan k druhému miestu v základnej časti a neskôr v play-off až do finále. Tam "belasí" tesne nestačili na hráčov Nitry 3:4 na zápasy.

Okrem hlavného trénera Brada Tappera. budú naďalej súčasťou tímu aj asistenti Tomáš Surový a Michal Dostál, tréner brankárov Dominik Guriš, kondičný tréner Ján Kovačič, videoanalytik Pavol Rybár a skills tréner Peter Bohunický.


Zdroj: SITA.sk

Slafkovský opäť pobavil internet. Jeho prekvapený výraz obletel online svet a sám sa na tom smeje – VIDEO, FOTO
Emmanuel Macron si v Nairobi zabehal s maratónskou legendou Kipchogem – VIDEO

