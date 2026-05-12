Utorok 12.5.2026
Meniny má Pankrác
12. mája 2026
HC Slovan má dobré správy pre fanúšikov. Pod zmluvou má 22 hráčov, najnovšia posila je Junca
Hokejový vicemajster HC Slovan Bratislava si udržal kľúčových hráčov pre sezónu 2026/2027.
12.5.2026 (SITA.sk) - Hokejový vicemajster HC Slovan Bratislava si udržal kľúčových hráčov pre sezónu 2026/2027.
Pre fanúšikov HC Slovan Bratislava potešujúca správa: káder vicemajstra sa po úspešnej sezóne nerozpadol. Väčšina kvalitných hráčov zostala a bude sa ešte dopĺňať o ďalšie posily.
Tou zatiaľ poslednou je brankár Julian Junca. Dlhoročný francúzsky reprezentant so skúsenosťou v zámorskej AHL spojil svoju kariéru v predchádzajúcich dvoch sezónach so Slovenskom. A v drese Michaloviec a Trenčína podával skvelé výkony, čím si vyslúžil kontrakt od Slovana Bratislava.
"Má skúsenosti zo zámoria, ako aj z medzinárodnej scény. Musím povedať, že proti nám v drese Michaloviec alebo Trenčína vždy chytal fantasticky. Aj preto sme radi, že od novej sezóny bude ukazovať svoje prednosti v našom drese," povedal o Juncovi generálny manažér HC Slovan Bratislava Lukáš Havlíček.
Spolu so Juncom majú slovanisti pod zmluvou 22 hráčov (3+9+10). V bránke okrem Juncu aj Jaroslava Janusa a Patrika Andrisíka. Defenzíva Slovana je taktiež stabilná. Zmluvu na ďalšiu sezónu majú Sena Acolatse, Patrik Bačik, Andrej Fabuš, Tomáš Královič, Fabian Ličko, Patrik Maier, Ryan O´Connor a Vojtech Zeleňák.
"Nový dvojročný kontrakt s klubom podpísal Oliver Turan. Na súpisku by mal ešte v najbližšom čase pribudnúť jeden slovenský bek," informoval HC Slovan.
Čo sa týka útoku, tam je situácia rovnako povzbudivá. U vicemajstra pokračujú prakticky všetky dôležité persóny z minulosezónneho kádra. Viacročné kontrakty už pred touto sezónou mali podpísané lídri ofenzívy Martin Bakoš, Tomáš Marcinko a Samuel Takáč. V priebehu sezóny k nim pribudol najlepší strelec - Američan Ryan Dmowski.
"Slovan si zároveň uplatnil opciu na Liama Pecarara, ktorý taktiež v novej sezóne zostáva v Slovane a chce svoju päťročnú misiu v Bratislave ukončiť ziskom majstrovského titulu. Novú dvojročnú zmluvu podpísal Jonáš Peterek. V Slovane tiež pokračujú Radovan Bondra, Ján Petriska, Samuel Solenský a Robert Varga," doplnil slovanisti na klubovom webe.
ňZároveň doplnili niečo, čo sa zatiaľ na verejnosť nedostalo.
"Do začiatku spoločnej letnej prípravy v závere júla posilní ofenzívu belasých päť nových mien. A to vrátane jedného zahraničného hokejistu, s ktorým sa ráta ako s centrom do jedného z dvoch horných útokov."
Okrem väčšiny kádrov zostal pokope aj úspešný realizačný tím, ktorý priviedol Slovan k druhému miestu v základnej časti a neskôr v play-off až do finále. Tam "belasí" tesne nestačili na hráčov Nitry 3:4 na zápasy.
Okrem hlavného trénera Brada Tappera. budú naďalej súčasťou tímu aj asistenti Tomáš Surový a Michal Dostál, tréner brankárov Dominik Guriš, kondičný tréner Ján Kovačič, videoanalytik Pavol Rybár a skills tréner Peter Bohunický.
Zdroj: SITA.sk - HC Slovan má dobré správy pre fanúšikov. Pod zmluvou má 22 hráčov, najnovšia posila je Junca © SITA Všetky práva vyhradené.
Dvadsaťdva hráčov
Pecararo chce titul
Ešte jeden cudzinec
