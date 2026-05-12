Utorok 12.5.2026
Meniny má Pankrác
12. mája 2026
NHL: Colorado zvíťazilo na ľade Minnesoty 5:2 a v sérii vedie 3:1
O triumfe Colorada rozhodol Parker Kelly, ktorý v 52. minúte zabezpečil hosťom vedenie 3:2.
Hokejisti Colorada Avalanche sú krok od postupu do finále Západnej konferencie zámorskej NHL. Vo štvrtom dueli 2. kola play off zvíťazili v noci na utorok na ľade Minnesoty Wild 5:2 a v sérii vedú 3:1. Piaty duel je na programe 14. mája v Denveri.
O triumfe Colorada rozhodol Parker Kelly, ktorý v 52. minúte zabezpečil hosťom vedenie 3:2. V závere pri power play Minnesoty spečatili víťazstvo Avalanche kanonier Nathan MacKinnon a Brock Nelson. Český útočník Martin Nečas si pripísal na konto dve asistencie. Brankár Mackenzie Blackwood, ktorý nastúpil na svoj prvý duel vyraďovačky v tejto sezóne, zneškodnil 19 striel. „Mám pocit, že to bol celkovo skvelý zápas. Každá formácia prispela. Vedeli sme, že to bude dobrý duel, pretože v tom minulom sa darilo súperovi. Teraz sme sa vrátili do hry. Užijeme si to, ale zajtra je nový deň," reagoval Nečas podľa slovenskej verzie webu NHL.
Minnesota je na pokraji vypadnutia a potrebuje trikrát zdolať rozbehnuté „lavíny“. Štvrtý duel rozhodlo Colorado vo svoj prospech v treťom dejstve, v ktorom strelilo štyri góly. „Nemyslím si, že sme hrali tak, ako vieme a ani tak, aká je naša identita. Všetci v kabíne to vedia," kriticky reagoval útočník Matt Boldy, ktorý tentoraz nebodoval. „Už to nemôžeme zmeniť. Aj keď by sme to veľmi radi vzali späť a vyhrali. Jednoducho musíme ísť ďalej," dodal Boldy, ktorý prispel k americkému triumfu na olympijskom turnaji v Miláne.
2. kolo play off NHL
semifinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/
štvrtý zápas:
Minnesota Wild - Colorado Avalanche 2:5 (1:0, 0:1, 1:4)
Góly: 10. Jurov (Faber, Tarasenko), 50. Sturm (Q. Hughes) – 27. Kadri (Nečas), 47. Colton (Roy), 52. Kelly (Drury), 60. MacKinnon (Nečas), 60. Nelson. Brankári: Wallstedt - Blackwood, strely na bránku: 21:34.
/stav série: 1:3/
