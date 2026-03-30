Pondelok 30.3.2026
Meniny má Vieroslava
Energia ako kľúč ku konkurencieschopnosti: AmCham Slovakia organizuje konferenciu Energy for Sustainable Business 2026
Tagy: Energia Konferencia
V období dynamickej digitalizácie, rastúceho dopytu po energiách a zvyšujúceho sa tlaku na energetickú bezpečnosť a udržateľnosť sa energia stáva jedným z hlavných faktorov ekonomickej ...
30.3.2026 (SITA.sk) - V období dynamickej digitalizácie, rastúceho dopytu po energiách a zvyšujúceho sa tlaku na energetickú bezpečnosť a udržateľnosť sa energia stáva jedným z hlavných faktorov ekonomickej konkurencieschopnosti. Americká obchodná komora na Slovensku (AmCham Slovakia) preto zorganizovala konferenciu Energy for Sustainable Business Conference 2026, v rámci ktorej má za cieľ zamerať sa na strategický prienik energetiky, technológií a konkurencieschopnosti. Témy sa týkali bezpečnej a udržateľnej energetickej dodávky, úlohy jadrovej energetiky v národnom hospodárstve, energetického mixu Slovenska, energetických nárokov vysokovýkonných výpočtových systémov, digitálnej infraštruktúry a financovaniu energetických riešení odolných voči budúcim výzvam.
Konferencia tematicky nadväzuje na prestížny medzinárodný odborný workshop Deploy SMR Workshop: Building Supply Chains, ktorý sa uskutočnil v Bratislave 23. a 24. marca 2026 pod vedením U.S. Department of Commerce. Vďaka tejto nadväznosti priniesla konferencia AmCham Slovakia medzinárodnú perspektívu a najlepšie globálne skúsenosti, pričom ich zasadila do kontextu slovenského hospodárstva, energetickej politiky a podnikateľského prostredia. "Cieľom konferencie je prepojiť perspektívy verejného a súkromného sektora spolu s medzinárodnými osvedčenými postupmi a priniesť praktické odporúčania pre rozhodovacie procesy, ktoré formujú energetickú budúcnosť Slovenska,” Martin Maštalír, prezident AmCham Slovakia.
Diskusia o jadre je na Slovensku aj vo svete často sprevádzaná silnými emóciami a množstvom mýtov. Napriek tomu práve jadrová energetika zohráva zásadnú úlohu v stabilite energetického systému, cenovej dostupnosti elektriny, dekarbonizácii aj v dlhodobej konkurencieschopnosti ekonomiky. Výstavba jadrového zdroja predstavuje jeden z najsilnejších ekonomických stimulov pre domácu ekonomiku. Každý veľký jadrový projekt zapája stovky domácich firiem – od strojárstva a elektrotechniky až po stavebníctvo, IT, servis a špecializované technológie. "Westinghouse je dlhoročným partnerom slovenského jadrového energetického sektora. Vytvorili sme silné vzťahy s univerzitami, inštitúciami a mnohými spoločnosťami na Slovensku a s niektorými z nich spolupracujeme aj na projektoch mimo Slovenska. Sme presvedčení, že nový blok v Bohuniciach sa môže stať súčasťou flotily reaktorov AP1000® v Európe a že slovenský jadrový priemysel sa bude podieľať na jeho dodávke, servise a prevádzke," dodal Petr Brzezina, prezident spoločnosti Westinghouse pre Česko a Slovensko.
Vysokovýkonné výpočty, dátové centrá, umelá inteligencia a pokročilé digitálne služby rýchlo zvyšujú dopyt po energii. Je dôležité sa zaoberať tým, ako môžu energetické systémy podporiť rast digitálnej ekonomiky a zároveň zostať udržateľné a efektívne. "Energia, ktorá sa iba obchoduje, je moderná železiareň. Energia, ktorá sa premieňa na digitálny priemysel, zručnosti a inovácie, je rast HDP," uviedla na záver Barbora Paulovič Deckerová, prezidentka pre strednú Európu a strednú Áziu, Microsoft.
Zdroj: SITA.sk - Energia ako kľúč ku konkurencieschopnosti: AmCham Slovakia organizuje konferenciu Energy for Sustainable Business 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
Konferencia tematicky nadväzuje na prestížny medzinárodný odborný workshop Deploy SMR Workshop: Building Supply Chains, ktorý sa uskutočnil v Bratislave 23. a 24. marca 2026 pod vedením U.S. Department of Commerce. Vďaka tejto nadväznosti priniesla konferencia AmCham Slovakia medzinárodnú perspektívu a najlepšie globálne skúsenosti, pričom ich zasadila do kontextu slovenského hospodárstva, energetickej politiky a podnikateľského prostredia. "Cieľom konferencie je prepojiť perspektívy verejného a súkromného sektora spolu s medzinárodnými osvedčenými postupmi a priniesť praktické odporúčania pre rozhodovacie procesy, ktoré formujú energetickú budúcnosť Slovenska,” Martin Maštalír, prezident AmCham Slovakia.
Diskusia o jadre je na Slovensku aj vo svete často sprevádzaná silnými emóciami a množstvom mýtov. Napriek tomu práve jadrová energetika zohráva zásadnú úlohu v stabilite energetického systému, cenovej dostupnosti elektriny, dekarbonizácii aj v dlhodobej konkurencieschopnosti ekonomiky. Výstavba jadrového zdroja predstavuje jeden z najsilnejších ekonomických stimulov pre domácu ekonomiku. Každý veľký jadrový projekt zapája stovky domácich firiem – od strojárstva a elektrotechniky až po stavebníctvo, IT, servis a špecializované technológie. "Westinghouse je dlhoročným partnerom slovenského jadrového energetického sektora. Vytvorili sme silné vzťahy s univerzitami, inštitúciami a mnohými spoločnosťami na Slovensku a s niektorými z nich spolupracujeme aj na projektoch mimo Slovenska. Sme presvedčení, že nový blok v Bohuniciach sa môže stať súčasťou flotily reaktorov AP1000® v Európe a že slovenský jadrový priemysel sa bude podieľať na jeho dodávke, servise a prevádzke," dodal Petr Brzezina, prezident spoločnosti Westinghouse pre Česko a Slovensko.
Vysokovýkonné výpočty, dátové centrá, umelá inteligencia a pokročilé digitálne služby rýchlo zvyšujú dopyt po energii. Je dôležité sa zaoberať tým, ako môžu energetické systémy podporiť rast digitálnej ekonomiky a zároveň zostať udržateľné a efektívne. "Energia, ktorá sa iba obchoduje, je moderná železiareň. Energia, ktorá sa premieňa na digitálny priemysel, zručnosti a inovácie, je rast HDP," uviedla na záver Barbora Paulovič Deckerová, prezidentka pre strednú Európu a strednú Áziu, Microsoft.
Zdroj: SITA.sk - Energia ako kľúč ku konkurencieschopnosti: AmCham Slovakia organizuje konferenciu Energy for Sustainable Business 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Energia Konferencia
Odštartujte svoju líderskú cestu! Nová edícia Management Trainee programu Biedronka & Jerónimo Martins začína už čoskoro
Odštartujte svoju líderskú cestu! Nová edícia Management Trainee programu Biedronka & Jerónimo Martins začína už čoskoro
Viac platieb za výkon, Všeobecná zdravotná poisťovňa rozdeľuje peniaze spravodlivejšie
Viac platieb za výkon, Všeobecná zdravotná poisťovňa rozdeľuje peniaze spravodlivejšie