Pondelok 30.3.2026
Meniny má Vieroslava
Viac platieb za výkon, Všeobecná zdravotná poisťovňa rozdeľuje peniaze spravodlivejšie
Zdieľať
30.3.2026 (SITA.sk) - Kým v minulosti neboli tým najdôležitejším kritériom reálne výkony a nemocnica bola platená paušálne, dnes je situácia odlišná. Najväčšia zdravotná poisťovňa tento systém postupne, ale nie likvidačne mení. Platby sú čoraz vo väčšej miere viazané na reálne odliečených poistencov a náročnosť ich liečby.
Ako funguje platba nemocnici
Za každú hospitalizáciu pacienta poisťovňa zaplatí nemocnici určitú sumu. Štát prostredníctvom Centra pre klasifikačný systém (CKS) každý rok stanovuje relatívne váhy, ktoré vyjadrujú ekonomickú náročnosť výkonu a základné sadzby, prostredníctvom ktorých sa výkon oceňuje pre účel úhrady. Tá je odlišná aj podľa typu nemocníc. Čím náročnejšia liečba, tým vyššia relatívna váha a následné ocenenie poskytnutej zdravotnej starostlivosti.
Historicky sa platby nemocniciam odvíjali od paušálnych platieb. Nemocnica dostávala fixnú sumu bez ohľadu na to, koľko pacientov skutočne odliečila a aká náročná ich liečba bola. Výsledkom boli rozdiely, ktoré sa roky hromadili. Niektoré nemocnice dostávali výrazne viac, ako zodpovedalo ich skutočnej produkcii, iné naopak menej.
VšZP tieto paušálne platby postupne nahrádza systémom, kde nemocnica dostane zaplatené za každého skutočne odliečeného pacienta. Čím viac poistencov odlieči a čím náročnejšia je ich liečba, tým vyššia platba. Tento systém. tzv. DRG motivuje nemocnice k aktívnemu poskytovaniu starostlivosti a vytvára priamu väzbu medzi výkonom a platbou.
"Postupne sa blížime k tomu, aby sme platili za to, čo nemocnice skutočne urobia pre pacientov. Tento prístup je spravodlivejší voči nemocniciam aj voči poistencom a postupne odstraňuje historické nerovnosti, ktoré v systéme vznikali roky," vysvetlil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.
Prečo to nejde rýchlejšie
Znižovanie historických preplatkov nemôže prebehnúť skokovo. Nemocnice majú vysoké fixné náklady. Medzi ne patria mzdy zdravotníkov, energie, prevádzka. A tie nemožno zo dňa na deň znížiť. Ak by poisťovňa zrazu znížila platby výrazne, nemocnica by nemala z čoho vyplatiť mzdy, zaplatiť dodávateľov ani financovať nevyhnutnú prevádzku.
Štát navyše legislatívou určuje rozsah zdravotnej starostlivosti, ktorú musí nemocnica povinne poskytovať. Nemocnica teda nemôže jednoducho obmedziť objem výkonov v reakcii na nižšie platby. VšZP preto postupuje systematicky a s ohľadom na stabilitu každého zariadenia. Cieľom je dlhodobá rovnováha, nie okamžitý šok.
Čo sa zmenilo v roku 2025
Celkový objem platieb nad úroveň štátom stanovených sadzieb klesol medziročne o takmer 20 miliónov eur, konkrétne zo 175,8 milióna eur v roku 2024 na 156,2 milióna eur v roku 2025. Peniaze zostávajú v systéme verejného zdravotného poistenia a naďalej pokrývajú jeho potreby. Ale sú rozdeľované spravodlivejšie.
Osobitne významné sú dve zmeny. Štátne onkologické ústavy, ktoré boli dlhé roky v nedoplatení, sa v roku 2025 dostali do plusu. Ich platby vzrástli o 7,1 milióna eur. Krajské a mestské nemocnice zaznamenali rovnaký obrat, a to nárast o 5,7 milióna eur.
Celkové úhrady nemocniciam sa vo VšZP však medziročne zvýšili o 63 miliónov eur.
|Skupina nemocníc
|% voči CKS 2024
|% voči CKS 2025
|Rozdiel úhrad 2024
|Rozdiel úhrad 2025
|Medziročná zmena
|Univerzitné nemocnice
|22,74 %
|20,06 %
|+74,1 mil. €
|+66,5 mil. €
|−7,6 mil. €
|Fakultné nemocnice
|11,90 %
|1,59 %
|+34,0 mil. €
|+4,4 mil. €
|−29,6 mil. €
|Špec. ústavy Onko
|−7,69 %
|+11,87 %
|−2,8 mil. €
|+4,3 mil. €
|+7,1 mil. €
|Detské nemocnice
|59,03 %
|42,70 %
|+18,9 mil. €
|+15,0 mil. €
|−3,9 mil. €
|Kraj + Mesto (VÚC)
|−2,66 %
|+1,86 %
|−3,3 mil. €
|+2,4 mil. €
|+5,7 mil. €
|Min. obrany a vnútra
|17,11 %
|18,67 %
|+7,8 mil. €
|+14,5 mil. €
|+6,7 mil. €
|Iní verejní
|10,09 %
|10,44 %
|+6,3 mil. €
|+6,8 mil. €
|+0,5 mil. €
|Spolu verejní
|—
|—
|—
|—
|−21,1 mil. €
|AGEL
|18,35 %
|14,72 %
|+21,3 mil. €
|+18,9 mil. €
|−2,4 mil. €
|PENTA (vrátane Bory a CINRE)
|2,82 %
|10,13 %
|+5,2 mil. €
|+19,9 mil. €
|+14,7 mil. €
|Iní súkromní
|20,67 %
|3,05 %
|+10,9 mil. €
|+1,8 mil. €
|−9,1 mil. €
|Spolu súkromní
|—
|—
|—
|—
|+3,2 mil. €
|Ostatné
|1,99 %
|0,91 %
|+3,4 mil. €
|+1,7 mil. €
|-1,7 mil. €
|CELKOM
|12,22 %
|10,28 %
|—
|—
|-19,6 mil. €
Zdroj: Dávky poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zasielané zdravotným poisťovniam podľa zákona č. 581/2004 Z. z. a ďalších súvisiacich právnych predpisov. Štruktúra tabuľky je prispôsobená publikáciám Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Totožné dáta VšZP poskytuje ÚDZS v zákonom stanovených lehotách. Kladná hodnota = úhrady nad referenčnú sadzbu CKS, záporná = pod ňou.
"Odstraňovanie historických disproporcií nie je záležitosť jedného roka. Robíme to na základe dát a premyslene. Tam, kde boli nemocnice neodôvodnene nad referenčnými sadzbami, znižujeme. Tam, kde boli dlhodobo podfinancované, ako onkologické ústavy či krajské nemocnice, naopak zvyšujeme. Výsledkom je systém, ktorý je spravodlivejší pre všetkých," zdôraznila členka predstavenstva VšZP Denisa Slivková.
