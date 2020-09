Epidémia silnie už aj v bezpečných oblastiach, v polovici októbra môžeme mať aj 450 infikovaných denne

Vývojom situácie sa bude zaoberať konzílium odborníkov, pandemická komisia, aj Ústredný krízový štáb. Posúdia súčasný stav a môžu rozhodnúť o zmene súčasných protiepidemických opatrení.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí v stredu po rokovaní vlády uviedol, že pandemická komisia má zasadnúť v piatok.

Lokálne ohniská v regiónoch

V niektorých regiónoch Slovenska podľa Úradu verejného zdravotníctva pretrváva vysoký nárast potvrdených prípadov COVID-19. Vo zvýšenej miere sa objavujú aj v doteraz pomerne bezpečných oblastiach.

V niektorých regiónoch pretrvávajú epidémie už niekoľko týždňov a regionálne úrady verejného zdravotníctva denne dohľadávajú desiatky kontaktov potvrdených prípadov. Ide o ohniská, ktoré vznikli na rodinných oslavách alebo svadbách (Trenčín), pri návrate zo zahraničia (Tvrdošín, Námestovo), prípadne v športových kluboch (Skalica).

Regionálne úrady verejného zdravotníctva naďalej monitorujú situáciu vo svojej územnej pôsobnosti a prijímajú opatrenia na regionálnej úrovni.

Reprodukčné číslo sa nemení

Krajčí by privítal prísnejšie opatrenia aj režim na hraniciach. Medzi červené krajiny sa možno zaradia Rakúsko a Maďarsko sa možno zaradia medzi červené krajiny. Epidemiologická situácia sa podľa šéfa rezortu zdravotníctva v týchto krajinách zhoršuje, kritická je aj v prihraničných regiónoch.

O tom, či sa tieto krajiny na zoznam rizikových krajín dostanú, má do piatku rozhodnúť vláda. Toto rozhodnutie však podľa ministra, vzhľadom na to, že ide o našich susedov, treba odkomunikovať na najvyššej úrovni. Krajčí do týchto krajín neodporúča cestovať.

Ako ďalej uviedol Krajčí, krajiny, ktoré zvládajú pandémiu dobre, majú oveľa prísnejšie opatrenia ako Slovensko, a tým sa podľa neho musí vláda zaoberať.

Vzor, od ktorého si môžeme brať príklad, je podľa ministra Poľsko, ktoré má v červenej zóne limit hromadných podujatí určený na maximálne 50 ľudí, v oranžových 100 a v zelených zónach 150 ľudí. Práve tento limit podľa Krajčího spôsobil, že Poľsko má infekciu pod kontrolou.

„Posledné dni hovoria, že ideme vytrvalo hore. Reprodukčné číslo sa, žiaľ, nemení, našťastie sa nezhoršuje,“ povedal minister. Od augusta má Slovensko ustálené reprodukčné číslo, ktoré je na hodnote 1,156. Hodnota hovorí o tom, že jeden infikovaný v priemere nakazí jedného ďalšieho, eventuálne dvoch ľudí. Týmto číslom v priemere narastá počet infikovaných o 20 % v porovnaní s predchádzajúcim týždňom.

Znamená to, že denné prírasty infikovaných v polovici októbra majú byť 260 až 450 prípadov denne. „Opatrenia nie sú natoľko účinné, aby sme mohli povedať, že reprodukčné číslo sa znižuje, našťastie zostáva konštantné,“ doplnil Krajčí. Situáciou sa má zaoberať konzílium epidemiológov aj pandemická komisia, ktorá odporučí vláde ďalšie opatrenia.