 Zo zahraničia

12. mája 2026

EÚ neuznáva Taliban, ale bude s ním rokovať o návratoch migrantov


Tagy: Afganskí imigranti

EÚ organizuje rokovania v spolupráci so Švédskom a nadväzujú na dve predchádzajúce návštevy európskych predstaviteľov v Afganistane. Európska únia ...



12.5.2026 (SITA.sk) - EÚ organizuje rokovania v spolupráci so Švédskom a nadväzujú na dve predchádzajúce návštevy európskych predstaviteľov v Afganistane.


Európska únia plánuje pozvať predstaviteľov hnutia Taliban do Bruselu na technické rokovania o návrate afganských migrantov. Potvrdila to Európska komisia, podľa ktorej sa pripravuje oficiálny list do Kábulu s navrhovaným termínom stretnutia.

EÚ organizuje rokovania v spolupráci so Švédskom a nadväzujú na dve predchádzajúce návštevy európskych predstaviteľov v Afganistane. Cieľom je riešiť praktické otázky návratu migrantov, najmä osôb odsúdených za trestné činy.

Približne dvadsať členských štátov EÚ v ostatných mesiacoch sprísňuje migračnú politiku a hľadá spôsob, ako obnoviť deportácie do Afganistanu napriek tomu, že Taliban nie je Európskou úniou oficiálne uznaný.

Podľa európskych diplomatických zdrojov majú rozhovory riešiť predovšetkým technické otázky, ako je vydávanie cestovných dokladov či fungovanie letiska v Kábule. Belgicko by zároveň muselo udeliť členom delegácie výnimky na vstup do krajiny.

Najväčším zástancom návratov je Nemecko, ktoré od roku 2024 deportovalo viac než sto afganských občanov odsúdených za trestné činy. Podobný postup už zvolilo aj Rakúsko, ktoré vlani prijalo delegáciu Talibanu vo Viedni.

Plány EÚ však vyvolávajú kritiku humanitárnych organizácií. Tie upozorňujú, že Afganistan čelí hlbokej humanitárnej kríze a návrat migrantov do krajiny ovládanej Talibanom môže ohroziť ich bezpečnosť aj základné práva.

Od návratu Talibanu k moci v roku 2021 zostáva Afganistan medzinárodne izolovaný. Napriek tomu počet žiadostí o azyl od Afgancov v Európskej únii patrí naďalej medzi najvyššie.


Zdroj: SITA.sk - EÚ neuznáva Taliban, ale bude s ním rokovať o návratoch migrantov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Afganskí imigranti
