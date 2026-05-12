 24hod.sk    Z domova

12. mája 2026

V kauze vraždy Ernesta Valka vypovedala jeho exmanželka, opísala momenty po náleze tela


12.5.2026


V procese týkajúcom sa vraždy advokáta Ernesta Valka z roku 2010 v utorok na Mestský súd Bratislava I predvolali vypovedať exmanželku právnika Oľgu Valkovú. Tá opísala, ako v deň vraždy objavili spolu s dcérou jeho telo. Obžalovaný z vraždy advokáta je Jozef Radič, ktorý na začiatku súdneho procesu vyhlásil, že je nevinný.

Atakovaný pre závažné kauzy


S bývalým manželom sa Oľga Valková podľa vlastných slov v deň vraždy stretla dvakrát a večer mal prísť k nej domov, aby priniesol antibiotiká pre chorú dcéru. Opakovane však nebral telefón, čo podľa svedkyne nebolo bežné. Následne sa aj s dcérou rozhodli, že sa pozrú do jeho domu v Limbachu. Keď tam prišli, telo objavila dcéra Jana, ktorá podľa Oľgy začala veľmi kričať, že otca zabili, povedala na dnešnom pojednávaní.

Valko podľa bývalej manželky ležal na chodbe domu, na boku, tvárou k stene. Keď sa ho dotkla, uvedomila si, že už nežije. "Naša reakcia bola samozrejme taká, že sme hneď volali 158," povedala. Doplnila, že v dome boli pootvárané viaceré dvere, a tiež cítila špecifický zápach. Nevšimla si však, že by niečo z domu zmizlo.

Svedkyňa zároveň uviedla, že Valko mal isté obavy, že by mohol byť atakovaný pre závažné kauzy, v ktorých sa angažoval, ako napríklad Duckého zmenky alebo Rašelina Quido. "Už ho raz vykradli," povedala svedkyňa s tým, že vtedy právnikovi zmizli z kancelárie legálne držané zbrane. Doma však podľa svedkyne nedržal Valko vysokú finančnú hotovosť.

Vypovedala aj advokátka z Valkovej právnej kancelárie


Na utorkovom hlavnom pojednávaní vypovedala aj bývalá koncipientka a advokátka z Valkovej právnej kancelárie. O skutku podľa vlastných slov nevie nič. Podvečer v deň vraždy však s Valkom telefonovala a ten sa podľa jej slov sťažoval, že mu v dome zapácha niečo pripomínajúce acetón.

"A, že ide vyvetrať," doplnila s tým, že potom sa mu už nevedela dovolať. Následne jej Jana Valková zatelefonovala, že jej otca zavraždili. Pojednávanie v tejto veci bude pokračovať vo štvrtok 14. mája výsluchom znalca z oblasti patológie.

Motív vraždy


Ernesta Valka zavraždili 8. novembra 2010 vo večerných hodinách v jeho dome v Limbachu v okrese Pezinok. Bývalý predseda Ústavného súdu Českej a Slovenskej federatívnej republiky bol jedným z najvplyvnejších právnikov a venoval sa viacerým citlivým kauzám. Podľa orgánov činných v trestnom konaní bola motívom vraždy lúpež v dome advokáta.

Konkrétne Radič a jeho komplic Jaroslav Klinka po vzájomnej dohode najskôr právnika sledovali a dohodli sa, že si zabezpečia prístup do jeho domu prostredníctvom zapáchajúcej látky, ktorá poškodeného prinúti otvoriť dvere a vyvetrať. Na prvý pokus sa im to nepodarilo, preto pokus zopakovali. Pri skutku použil Radič nelegálne držanú zbraň, ktorou advokáta Valka strelil do hrudníka. Peniaze v jeho dome dvojica nenašla, zobrali mu však jeho zbraň. Tú, ako aj zbraň, ktorou bol Valko zavraždený, neskôr obžalovaný Radič zahodil.

Zodpovednosť za smrť Valka


Obžalovaný Radič tvrdí, že za smrť právnika je zodpovedný jeho komplic Klinka, ten, naopak, ukazuje na Radiča. Radič v januári na súde povedal, že advokáta zastrelil Klinka po tom, čo vnikli do jeho domu, aj keď boli dohodnutí, že ho zviažu a budú zisťovať, kde má odložené peniaze. "Neskôr povedal, že sa zľakol, že na neho vybehol (Valko, pozn. SITA) ako z akčného filmu," povedal Radič.

Klinka zase tvrdí, že Radič vnikol do domu, keď ešte on vnútri nebol. "Na to som začul hlas Radiča, ako ma volá, že poď mi pomôcť," povedal v januári svedok s tým, že vnútri domu našiel Valka ležať na zemi s veľkým krvavým fľakom na košeli. Zároveň uviedol, že mu Radič nepovedal, prečo Valka vlastne zastrelil. "Hovoril, že aby som nebol z toho posraný, že nemôžu na nás prísť, že nemám robiť paniku," uviedol Klinka s tým, že Radič mu tiež povedal, že ak by o skutku rozprával, hodí to nakoniec na neho.

Obžalovaný Radič si momentálne odpykáva vo väzení súhrnný trest 16 a pol roka odňatia slobody. Najskôr ho totiž odsúdili za prepad banky a neskôr za usmrtenie komplica Antona Hupku. Klinka uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste, ktorú začiatkom roka 2020 schválil Okresný súd v Pezinku. Za ozbrojenú lúpež vo Valkovom dome v Limbachu v okrese Pezinok mu súd uložil trest osem rokov väzenia. Z výkonu trestu už bol Klinka medzitým podmienečne prepustený.


Zdroj: SITA.sk - V kauze vraždy Ernesta Valka vypovedala jeho exmanželka, opísala momenty po náleze tela © SITA Všetky práva vyhradené.

Slovensko otvára diskusiu o financovaní obnovy budov – energetická efektívnosť sa stáva otázkou bezpečnosti štátu
EÚ neuznáva Taliban, ale bude s ním rokovať o návratoch migrantov

