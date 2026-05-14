Štvrtok 14.5.2026
Meniny má Bonifác
14. mája 2026
Europoslankyňa Roth Neveďalová: V EK sú Slováci, ktorý nesúhlasia s vládou a doručujú opozícii neverejné dokumenty – ROZHOVOR
Rozhovor s Katarínou Roth Neveďalovou, europoslankyňou za Smer-SD. List Európskej komisie (EK), ktorý zaslala
14.5.2026 (SITA.sk) - Rozhovor s Katarínou Roth Neveďalovou, europoslankyňou za Smer-SD.
Europoslankyňa Katarína Roth Neveďalová v rozhovore SITA hovorila aj o tom:
List Európskej komisie (EK), ktorý zaslala Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súvislosti s dotáciami z Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA), bol podľa europoslankyne za Smer-SD Kataríny Roth Neveďalovej neverejný a nemal ho nikto čítať a podľa jej slov je zaujímavé, že ho majú opoziční politici, ktorý sa k tomu aj priznávajú.
Ovplyvňovanie volieb
„Ja som ho napríklad nečítala, pretože nemám k nemu prístup, pretože nie som ministerka pôdoshopodárstva a ani by som nechcela po kolegoch, aby mi niečo také, čo je vlastne interným dokumentom, ukazovali, ale čo sa v tomto liste nachádza z komunikácie, ktorú povedal aj pán minister Richard Takáč je, že Európska komisia navrhuje, keďže majú podozrenia, pretože sú tieto veci na OLAF-e, že môže byť niečo nesprávne a žiadajú, aby sa zmenila akreditácia PPA-čky z trvalej na dočasnú,“ uviedla Roth Neveďalová v rozhovore pre SITA.
Na otázku, či to znamená, že opozícii tieto dokumenty niekto tajne dal, skonštatovala, že bohužiaľ máme aj Slovákov, ktorí pracujú pre Európsku komisiu, ktorí absolútne nesúhlasia s touto vládou a proste robia takéto kroky, aby sa vláda na Slovensku zmenila.
„Ako to robili v prípade Poľska, robili to v prípade Maďarska a ešte sú na to aj hrdí, že vďaka tomu, že Európska komisia tlačila, Európska únia tlačila na tieto štáty, sa tam zmenila vláda, ale toto nie je to, ako to má fungovať, pretože ľudia si majú voliť politikov, majú si voliť vládu, keď vám hrozí aj v Maďarsku, že nebudete mať eurofondy a chodia tam všetci a rozprávajú, ako treba Orbána vymeniť, tak jednoducho áno, potom sa situácia zmení, to je jasné ovplyvňovanie volieb,“ povedala v Štúdiu SITA.
Eurokomisia nespochybňuje iba PPA
Pripomenula, že z listu nevyplýva ohrozenie vyplácania eurofondov, to len znamená, že tam bude dočasná akreditácia, ktorá bude podliehať tomu, že budeme musieť preveriť, či ta inštitúcia funguje správne.
„Zaujímavosťou je, že podľa tej komunikácie, ktorú som s pánom ministrom mala, tam napríklad sú veci, že Európska komisia nespochybňuje iba PPA, ale spochybňuje napríklad aj audítorov, čo sú veľké nadnárodné firmy, ktoré sú len štyri v Európskej únii, priamo spochybňujú, že oni zle audítovali niektoré veci, čiže ono to nie je také jednoduché,“ skonštatovala a súhlasila, že problémy s PPA boli aj v minulých rokoch, keď bola akreditácia aj odobratá.
Na konštatovanie, že sú podozrenia o výstavbe víl z prostriedkov PPA, Roth Neveďalová uviedla, že boli dané výzvy, ktoré boli vyhlásené, vyplatené a skontrolované už za vlády Igora Matoviča, aj keď boli podpísané za predošlej vlády Roberta Fica.
„Ja nespochybňujem, že to vyzerá veľmi zle, ja len hovorím, že máme nejaké nastavené pravidlá, ktoré proste boli nastavené, niečo bolo vyplatené, skontrolované a teraz sa po rokoch vraciame k tomu, že to bolo akože zle a ja to nejdem obhajovať, ja si tiež myslím, že ak niekto urobil chybu, tak by tá chyba mala byť nejakým spôsobom odčinená, čiže, ak je tam nejaké podozrenie, ktoré sa dokáže, tak nech sa páči, nech sa to rieši, ale na to sú súdy, na to sú vyšetrovatelia, na to sú audítorské orgány, na to nie sme my, aby sme tu rozprávali, že ako to robí opozícia, že to je tak a tak a tak, lebo je veľmi ľahké povedať, že máte ísť za mreže, že máte vrátiť peniaze a tak ďalej, pokiaľ nemáte dôkazy, tak to nemáte prečo rozprávať,“ dodala Roth Neveďalová v rozhovore a podľa nej pri takýchto výzvach sú vždy nejaké podmienky, ako dlho to má fungovať, ako dlho to má poskytovať aké typy služieb.
Europoslankyňa Katarína Roth Neveďalová v rozhovore SITA hovorila aj o tom:
- prečo sa v europarlamente schvaľoval zákon o povinnom tvare banán pri ich dovoze
- prečo proces schválenia normy v EP trvá v priemere dva a pol roka
- či môžeme prísť o eurofondy po výzve EP parlamentu v súvislosti s právnym štátom
- ako bude teraz vystupovať Slovensko v EÚ po zmene vlády v Maďarsku
- prečo sú na Slovensku drahé palivá aj napriek lacnejšej ropy dovážanej z Ruska
- ako hodnotí návštevu Roberta Fica v Moskve
- ako sa cíti v europarlamente keď stranu Smer-SD vylúčili zo Strany európskych socialistov
- či bol vôbec poškodený ropovod Družba na Ukrajine
- či zmizli inšpektori zo Švédska, ktorí kontrolovali poškodenie ropovodu Družba
Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita
