|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 14.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bonifác
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. mája 2026
Koalícia by čoskoro mala predložiť prvý návrh prorastových opatrení, rokovania sprevádzala napätá atmosféra
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Konsolidácia Minister financií SR Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Minister školstva výskumu vývoja a mládeže SR Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) prorastové opatrenia
Prorastové opatrenia majú podporiť ekonomiku bez dodatočného zaťaženia štátneho rozpočtu. Koaliční lídri vo štvrtok opäť otvorili tému prorastových opatrení, ktoré majú podporiť ekonomiku bez ...
Zdieľať
14.5.2026 (SITA.sk) - Prorastové opatrenia majú podporiť ekonomiku bez dodatočného zaťaženia štátneho rozpočtu.
Koaliční lídri vo štvrtok opäť otvorili tému prorastových opatrení, ktoré majú podporiť ekonomiku bez dodatočného zaťaženia štátneho rozpočtu. Hoci sa od rokovania očakávali konkrétne závery, verejnosť sa zatiaľ detaily balíka nedozvedela. Úrad vlády po skončení koaličnej rady informoval len stručne - prvý súbor opatrení má kabinet prerokovať na budúcotýždňovom rokovaní vlády 20. mája.
Aj bez zverejnenia konkrétnych návrhov však rokovania sprevádzala napätá atmosféra a ostré odkazy medzi koaličnými partnermi. Diskusia sa totiž dotýka viacerých citlivých tém vrátane transakčnej dane či rekreačných poukazov, ktoré rozdeľujú nielen podnikateľské prostredie, ale aj samotnú koalíciu.
Minister investícií Samuel Migaľ pred rokovaním avizoval, že prichádza so štyrmi zásadnými návrhmi zameranými na rast ekonomiky a rozvoj regiónov, no detaily neprezradil. Naznačil len, že koaliční partneri budú diskutovať aj o možnom zrušení transakčnej dane či o budúcnosti rekreačných poukazov.
„Máme na to svoj názor a budeme ho v prvom rade prezentovať na koaličnej rade,“ povedal Migaľ pred začiatkom rokovania. Zároveň vyjadril očakávanie, že diskusia prinesie dohodu na prospešných opatreniach.
Práve rekreačné poukazy sa stali jednou z najvýbušnejších tém ešte pred samotným rokovaním. Predseda SNS Andrej Danko verejne vyhlásil, že ich prípadné rušenie považuje za hranicu, ktorú by koalícia nemala prekročiť. Národniari tak dávajú najavo, že v otázke podpory domáceho cestovného ruchu neplánujú ustúpiť.
Naopak, čoraz intenzívnejšie sa v koalícii hovorí o osude transakčnej dane, ktorá od svojho zavedenia čelí kritike podnikateľov aj časti politikov. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu naznačil, že koalícia smeruje k jej zrušeniu. Definitívna dohoda však zatiaľ nepadla.
Určitý posun v debate naznačil už minulý týždeň minister financií Ladislav Kamenický. Ten pripustil, že transakčnú daň nepovažuje za ideálne riešenie. Zároveň však upozornil na rozpočtové dôsledky jej prípadného zrušenia. „Keď mi niekto povie, kde zoberiem pol miliardy, tak nebude transakčná daň,“ odkázal kritikom aj partnerom vo vláde.
Koaličná rada tak zatiaľ nepriniesla jasnú odpoveď na to, ako bude vyzerať prvý balík ekonomických opatrení. Už teraz je však zrejmé, že jeho finálna podoba bude výsledkom komplikovaného politického kompromisu medzi požiadavkami na podporu rastu ekonomiky, stabilitu verejných financií a rozdielnymi prioritami jednotlivých koaličných strán.
Zdroj: SITA.sk - Koalícia by čoskoro mala predložiť prvý návrh prorastových opatrení, rokovania sprevádzala napätá atmosféra © SITA Všetky práva vyhradené.
Koaliční lídri vo štvrtok opäť otvorili tému prorastových opatrení, ktoré majú podporiť ekonomiku bez dodatočného zaťaženia štátneho rozpočtu. Hoci sa od rokovania očakávali konkrétne závery, verejnosť sa zatiaľ detaily balíka nedozvedela. Úrad vlády po skončení koaličnej rady informoval len stručne - prvý súbor opatrení má kabinet prerokovať na budúcotýždňovom rokovaní vlády 20. mája.
Napätá situácia
Aj bez zverejnenia konkrétnych návrhov však rokovania sprevádzala napätá atmosféra a ostré odkazy medzi koaličnými partnermi. Diskusia sa totiž dotýka viacerých citlivých tém vrátane transakčnej dane či rekreačných poukazov, ktoré rozdeľujú nielen podnikateľské prostredie, ale aj samotnú koalíciu.
Minister investícií Samuel Migaľ pred rokovaním avizoval, že prichádza so štyrmi zásadnými návrhmi zameranými na rast ekonomiky a rozvoj regiónov, no detaily neprezradil. Naznačil len, že koaliční partneri budú diskutovať aj o možnom zrušení transakčnej dane či o budúcnosti rekreačných poukazov.
Najvýbušnejšia téma
„Máme na to svoj názor a budeme ho v prvom rade prezentovať na koaličnej rade,“ povedal Migaľ pred začiatkom rokovania. Zároveň vyjadril očakávanie, že diskusia prinesie dohodu na prospešných opatreniach.
Práve rekreačné poukazy sa stali jednou z najvýbušnejších tém ešte pred samotným rokovaním. Predseda SNS Andrej Danko verejne vyhlásil, že ich prípadné rušenie považuje za hranicu, ktorú by koalícia nemala prekročiť. Národniari tak dávajú najavo, že v otázke podpory domáceho cestovného ruchu neplánujú ustúpiť.
Naopak, čoraz intenzívnejšie sa v koalícii hovorí o osude transakčnej dane, ktorá od svojho zavedenia čelí kritike podnikateľov aj časti politikov. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu naznačil, že koalícia smeruje k jej zrušeniu. Definitívna dohoda však zatiaľ nepadla.
Posun v debate
Určitý posun v debate naznačil už minulý týždeň minister financií Ladislav Kamenický. Ten pripustil, že transakčnú daň nepovažuje za ideálne riešenie. Zároveň však upozornil na rozpočtové dôsledky jej prípadného zrušenia. „Keď mi niekto povie, kde zoberiem pol miliardy, tak nebude transakčná daň,“ odkázal kritikom aj partnerom vo vláde.
Koaličná rada tak zatiaľ nepriniesla jasnú odpoveď na to, ako bude vyzerať prvý balík ekonomických opatrení. Už teraz je však zrejmé, že jeho finálna podoba bude výsledkom komplikovaného politického kompromisu medzi požiadavkami na podporu rastu ekonomiky, stabilitu verejných financií a rozdielnymi prioritami jednotlivých koaličných strán.
Zdroj: SITA.sk - Koalícia by čoskoro mala predložiť prvý návrh prorastových opatrení, rokovania sprevádzala napätá atmosféra © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Konsolidácia Minister financií SR Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Minister školstva výskumu vývoja a mládeže SR Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) prorastové opatrenia
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ministerstvo pripravuje nákup 16 špeciálnych vozidiel pre hasičov, reaguje tak na nedostatok výškovej techniky v zbore
Ministerstvo pripravuje nákup 16 špeciálnych vozidiel pre hasičov, reaguje tak na nedostatok výškovej techniky v zbore
<< predchádzajúci článok
Europoslankyňa Roth Neveďalová: V EK sú Slováci, ktorý nesúhlasia s vládou a doručujú opozícii neverejné dokumenty – ROZHOVOR
Europoslankyňa Roth Neveďalová: V EK sú Slováci, ktorý nesúhlasia s vládou a doručujú opozícii neverejné dokumenty – ROZHOVOR