Európska únia prijme ďalšie sankcie proti Rusku, ak neukončí vojnu, varuje Ursula von der Leyenová

4.3.2022 (Webnoviny.sk) - Európska únia je pripravená prijať ďalšie sankcie proti Rusku, ak tamojší prezident Vladimir Putin nezastaví vojnu na Ukrajine. Podľa spravodajského webu CNN to v piatok uviedla predsedníčka Európskej komisie „Vieme, že tento konflikt sa ani zďaleka neskončil, a aby bolo jasné, sme pripravení prijať ďalšie prísne opatrenia, ak Putin nezastaví a nezvráti vojnu, ktorú rozpútal,“ povedala Von der Leyenová v Bruseli stojac vedľa amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena „Vďaka koordinácii so Spojenými štátmi sme spoločne navrhli, vyvinuli a zaviedli sankcie v rekordnom čase. Sankcie, ktoré demonštrujú naše odhodlanie prinútiť Putina, aby zaplatil cenu za svoju vojnu. Tieto opatrenia neberieme na ľahkú váhu, ale je jasné, že musíme konať,“ dodala.Von der Leyenová uviedla, že viac ako 40 krajín sa teraz „čiastočne alebo úplne“ pripojilo k sankciám, pričom uviedla, že je to „dôkaz o odhodlaní globálnej komunity odmietnuť túto inváziu“.Blinken pochválil Európsku úniu za jej reakciu na Rusko a povedal: „Táto únia je silná, je jednotná a koná.“„Ak dovolíme, aby sa tieto princípy beztrestne porušovali, potom otvárame Pandorinu skrinku v každom kúte sveta, aby sa to opakovalo znova a znova,“ povedal.Blinken taktiež varoval, že vojna na Ukrajine „sa možno tak skoro neskončí“ a že USA a európski spojenci musia na Rusko vyvíjať neustály tvrdý tlak. „Musíme to udržať, kým sa to nezastaví, kým sa vojna neskončí,“ skonštatoval.